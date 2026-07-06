Είδη πολυτελείας: Οι οίκοι πολυτελείας στρέφονται στα premium ακίνητα

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Τα μεγαλύτερα είδη πολυτελείας της Ευρώπης δεν ανταγωνίζονται πλέον μόνο για τους καταναλωτές, αλλά και για τα προβεβλημένα… ακίνητα. Παρά το γεγονός ότι η ανάπτυξη των πωλήσεων στον κλάδο σχεδόν μηδενίστηκε το 2025, οι επενδύσεις σε μεγάλα flagship stores συνεχίστηκαν, επιβεβαιώνοντας ότι η φυσική παρουσία παραμένει βασικό εργαλείο ανάπτυξης και ενίσχυσης της αξίας των brands.

Ιδιαίτερα δυναμικός παρέμεινε ο κλάδος των κοσμημάτων και των ρολογιών, ο οποίος συνέχισε να επεκτείνεται με σταθερό ρυθμό

Σύμφωνα με την πρόσφατη Ευρωπαϊκή Έκθεση για το Luxury Retail, το 2025 άνοιξαν συνολικά 96 νέα καταστήματα στους 20 σημαντικότερους εμπορικούς δρόμους πολυτελείας της Ευρώπης. Αν και ο αριθμός των νέων ανοιγμάτων παραμένει χαμηλότερος σε σχέση με την περίοδο της έντονης ανάκαμψης μετά την πανδημία, οι επενδύσεις αφορούν πλέον μεγαλύτερους και πιο εντυπωσιακούς χώρους, με έμφαση στα flagship stores και στις επεκτάσεις υφιστάμενων καταστημάτων.

Είδη πολυτελείας και εμπορικές πιάτσες

Ιδιαίτερα δυναμικός παρέμεινε ο κλάδος των κοσμημάτων και των ρολογιών, ο οποίος συνέχισε να επεκτείνεται με σταθερό ρυθμό, ενώ προγραμματίζονται ακόμη περισσότερες νέες επενδύσεις τα επόμενα χρόνια. Η αυξημένη ζήτηση για καταστήματα υψηλών προδιαγραφών έχει περιορίσει σημαντικά τη διαθεσιμότητα ακινήτων στις κορυφαίες εμπορικές αγορές.

Οι οίκοι πολυτελείας δημιουργούν πολυώροφους χώρους εμπειρίας, με ιδιωτικά VIP salons, εστιατόρια και χώρους πολιτιστικών εκδηλώσεων

Στο τέλος του 2025, οκτώ από τους 20 σημαντικότερους luxury εμπορικούς δρόμους δεν διέθεταν κανέναν διαθέσιμο χώρο, ενώ στις περισσότερες υπόλοιπες αγορές τα ποσοστά κενών καταστημάτων παρέμεναν κάτω από το 5%. Η περιορισμένη προσφορά οδήγησε σε νέα αύξηση των μισθωμάτων, με τα ενοίκια στους κορυφαίους εμπορικούς δρόμους να ενισχύονται κατά 3,5% σε ετήσια βάση.

Από το κατάστημα στο brand

Οι νέες επενδύσεις δεν περιορίζονται πλέον στην πώληση προϊόντων. Οι οίκοι πολυτελείας δημιουργούν πολυώροφους χώρους εμπειρίας, με ιδιωτικά VIP salons, εστιατόρια και χώρους πολιτιστικών εκδηλώσεων, μετατρέποντας το φυσικό κατάστημα σε σημείο επαφής με το brand και όχι απλώς σε χώρο λιανικής.

Η στρατηγική αυτή αντανακλά μια ευρύτερη μετατόπιση της αγοράς, όπου η εμπειρία του πελάτη αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία και το φυσικό κατάστημα λειτουργεί ως βασικό μέσο προβολής και διαφοροποίησης.

Τα ακίνητα γίνονται στρατηγικό πλεονέκτημα

Η νέα πραγματικότητα ενισχύει παράλληλα το ενδιαφέρον των επενδυτών για τα λεγόμενα «trophy assets», δηλαδή τα σπάνια ακίνητα υψηλής προβολής που μπορούν να φιλοξενήσουν flagship καταστήματα διεθνών οίκων πολυτελείας.

Σε μια αγορά όπου η διαθεσιμότητα περιορίζεται και οι απαιτήσεις των brands αυξάνονται, η κατοχή ενός τέτοιου ακινήτου αποκτά ολοένα μεγαλύτερη αξία. Για τους οίκους πολυτελείας, η επένδυση σε μεγαλύτερους και πιο εντυπωσιακούς χώρους αποτελεί μέσο ενίσχυσης της εικόνας τους. Για τους ιδιοκτήτες των premium ακινήτων, δημιουργεί προοπτικές διαχρονικής υπεραξίας και σταθερών αποδόσεων.