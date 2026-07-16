Wall Street: Νευρικότητα στο ταμπλό- Συνεχίζονται οι τεχνολογικές πιέσεις

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Με μικτά πρόσημα κινείται σήμερα η Wall Street, με πολλά χαρτοφυλάκια να προχωρούν σε επιλεκτικές κινήσεις κατοχύρωσης κερδών μετά τη χθεσινή ανοδική συνεδρίαση, ενώ ο κλάδος των ημιαγωγών βρίσκεται εκ νέου στο επίκεντρο των πιέσεων.

Ειδικότερα, ο Dow Jones σημειώνει κέρδη 0,15% στις 52.739 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει πτώση 0,40% στις 7.540 μονάδες, ενώ ο Nasdaq υποχωρεί κατά 0,77% στις 26.067 μονάδες.

Στο ταμπλό της Wall Street

Σημαντικές απώλειες καταγράφει ο κλάδος των ημιαγωγών, με το ETF VanEck Semiconductor να υποχωρεί περισσότερο από 2%. Η Arm Holdings κινείται πτωτικά, ενώ πιέσεις δέχεται και η Taiwan Semiconductor (TSMC), παρά το γεγονός ότι ανακοίνωσε αποτελέσματα τριμήνου που ξεπέρασαν τις προβλέψεις των αναλυτών.

Το αρνητικό κλίμα στον κλάδο ενισχύθηκε από τη μεγάλη πτώση της SK Hynix στη συνεδρίαση της Σεούλ, εξέλιξη που συμπαρέσυρε και τις ευρωπαϊκές εταιρείες ημιαγωγών. Η STMicroelectronics, η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής ημιαγωγών στην Ευρώπη, κινείται χαμηλότερα, ενώ απώλειες σημειώνουν επίσης η ολλανδική ASMI και η γερμανική Infineon Technologies.

Η σημερινή συνεδρίαση ακολουθεί το χθεσινό ανοδικό κλείσιμο της Wall Street, το οποίο τροφοδοτήθηκε από τα ηπιότερα του αναμενομένου στοιχεία για τον δείκτη τιμών παραγωγού στις ΗΠΑ.

Τα στοιχεία ενίσχυσαν τις προσδοκίες ότι οι πληθωριστικές πιέσεις αποκλιμακώνονται, ενώ τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα μεγάλων χρηματοοικονομικών ομίλων καθησύχασαν τους επενδυτές ότι η κερδοφορία των επιχειρήσεων παραμένει ανθεκτική.

Παράλληλα, η αποκλιμάκωση των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων ενίσχυσε τη ζήτηση για μετοχές ανάπτυξης, κυρίως στον κλάδο της τεχνολογίας.

Ο επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής της Piper Sandler, Μάικλ Κάντροβιτς, εκτίμησε ότι η πορεία των επιτοκίων θα συνεχίσει να αποτελεί τον βασικό καταλύτη για τη διεύρυνση της ανόδου στην αγορά. Όπως ανέφερε, ένα περιβάλλον σταθερών ή χαμηλότερων επιτοκίων, σε συνδυασμό με μια αγορά εργασίας που επιβραδύνεται χωρίς να εισέρχεται σε ύφεση, θα μπορούσε να στηρίξει περαιτέρω τις αμερικανικές μετοχές.

Οι λιανικές πωλήσεις

Στο επίκεντρο της προσοχής των επενδυτών βρίσκονται σήμερα τα στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις και τις νέες αιτήσεις επιδόματος ανεργίας στις ΗΠΑ, τα οποία αναμένεται να δώσουν νέα εικόνα για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας και του πληθωρισμού.

Παράλληλα, η περίοδος ανακοίνωσης εταιρικών αποτελεσμάτων συνεχίζει να καθορίζει το επενδυτικό κλίμα. Η UnitedHealth ανακοίνωσε αποτελέσματα πριν από το άνοιγμα της αγοράς, τα οποία ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις, ενώ μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης ακολουθούν τα οικονομικά αποτελέσματα της Netflix.

Στο μεταξύ, η Nvidia παρουσίασε το νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Cosmos 3 Edge, το οποίο απευθύνεται σε ρομπότ και εφαρμογές οπτικής τεχνητής νοημοσύνης (Vision AI), ενισχύοντας τη στρατηγική της στον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα της φυσικής τεχνητής νοημοσύνης. Το νέο σύστημα έχει σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπει στις μηχανές να αντιλαμβάνονται και να πλοηγούνται σε πραγματικά περιβάλλοντα σε πραγματικό χρόνο, αξιοποιώντας ευρύτερο φάσμα δεδομένων σε σχέση με τα παραδοσιακά μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLMs).

Στα οικονομικά στοιχεία της ημέρας, οι λιανικές πωλήσεις και οι πωλήσεις υπηρεσιών εστίασης στις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκαν κατά 0,2% τον Ιούνιο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, διαμορφούμενες στα 768,6 δισ. δολάρια. Το αποτέλεσμα ήταν σύμφωνο με τις εκτιμήσεις της αγοράς.

Σε ετήσια βάση, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 6,7% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025. Παράλληλα, οι συνολικές πωλήσεις για την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2026 ήταν αυξημένες κατά 6,4% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.