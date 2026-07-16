Μερτς: Οχι αρνητικός κατ’ αρχήν στην πώληση της Commerzbank

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Ο kαγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δεν τάχθηκε κατ’ αρχήν κατά μιας εξαγοράς της Commerzbank από την ιταλική UniCredit. Η Ευρώπη χρειάζεται «μεγάλες και ισχυρές τράπεζες» που θα μπορούν να ανταγωνιστούν τις αμερικανικές. «Δεν εμποδίζουμε αυτήν τη συγχώνευση», δήλωσε ο Μερτς την Τετάρτη στο Βερολίνο. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο πολιορκείται η τράπεζα της Φρανκφούρτης δεν τυγχάνει της έγκρισης της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, η οποία εξακολουθεί να κατέχει ποσοστό 12% στην Commerzbank.

Μετά τη λήξη της προσφοράς εξαγοράς της, η UniCredit του Μιλάνου έχασε οριακά την πλειοψηφική συμμετοχή στην Commerzbank. Αυτό ασκεί πίεση και στις δύο πλευρές να καθίσουν τελικά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων —μετά από αρκετές άκαρπες προσπάθειες— προκειμένου να καταλήξουν σε μια φιλική διευθέτηση.

Μετά τη δεύτερη περίοδο αποδοχής, η UniCredit έχει πρόσβαση στο 47,6% των μετοχών της Commerzbank. Σε μια Γενική Συνέλευση, η Unicredit θα μπορούσε μάλιστα να συγκεντρώσει ποσοστό 49,65% των δικαιωμάτων ψήφου, καθώς οι ίδιες μετοχές που κατέχει η Commerzbank στο χαρτοφυλάκιό της δεν διαθέτουν δικαίωμα ψήφου.

Ισχυροί τραπεζικοί όμιλοι

Εδώ και χρόνια, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί επιδιώκουν τη δημιουργία ισχυρότερων διασυνοριακών τραπεζικών ομίλων, ώστε η Ευρώπη να αποκτήσει χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ικανά να ανταγωνιστούν τους αμερικανικούς κολοσσούς. Ωστόσο, οι εθνικές κυβερνήσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τις τράπεζες ως στρατηγικά περιουσιακά στοιχεία, γεγονός που έχει περιορίσει τις μεγάλες συγχωνεύσεις μεταξύ χωρών.

Ο Ορσέλ είχε στο πλευρό του όχι μόνο τις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές, αλλά και μεγάλα επενδυτικά κεφάλαια και hedge funds, τα οποία στήριξαν το σχέδιό του για αναδιάρθρωση του γερμανικού τραπεζικού κλάδου. Ο επικεφαλής της UniCredit θεωρείται μία από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες της ευρωπαϊκής τραπεζικής, έχοντας συμμετάσχει σε μεγάλες συμφωνίες κατά τη διάρκεια της καριέρας του στην επενδυτική τραπεζική, ενώ από το 2021 βρίσκεται στο τιμόνι της UniCredit.