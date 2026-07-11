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Commerzbank: Πώς έφτασε στη παρούσα συγκυρία με την UniCredit

Η UniCredit πλησιάζει στην απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου μετοχών στη μάχη εξαγοράς της Commerzbank μετά από μια μακροχρόνια προσπάθεια

World 11.07.2026, 07:00
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Commerzbank: Πώς έφτασε στη παρούσα συγκυρία με την UniCredit
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Η ιταλική UniCredit έχει εξασφαλίσει το 47,6% της γερμανικής Commerzbank μετά την ολοκλήρωση μιας οδυνηρής προσφοράς εξαγοράς αυτόν τον μήνα.

Όπως και ορισμένες άλλες τράπεζες, η Commerzbank, είχε μια δύσκολη ιστορία με μεγάλες συγχωνεύσεις και εξαγορές όλα αυτά τα χρόνια, συμπεριλαμβανομένης ένα μακροχρόνιο «κυνήγι» από την UniCredit, το  Reuters κατέγραψε κάποιες από τις σημαντικότερες στιγμές της γερμανικής τράπεζας, με έμφαση στον 21ο Αιώνα και την πορεία των προσπαθειών για takeover.

Αυτές είναι μερικές από τις κυριότερες στιγμές στην ιστορία της Commerzbank:

1870 έως 1970

Ιδρύθηκε στο Αμβούργο και αργότερα μετακόμισε στο Βερολίνο. Από εκεί μετακόμισε στη Φρανκφούρτη το 1970 ως μία από τις κορυφαίες τράπεζες της Γερμανίας, εστιάζοντας σε πελάτες λιανικής και εταιρικής.

Δεκαετία του 1970

Επεκτείνεται στη Νέα Υόρκη, το Λονδίνο και άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Commerzbank

Ο νέος αιώνας έφερε προκλήσεις

2008

Συμφωνεί να αγοράσει την Dresdner Bank, μια από τις μεγαλύτερες τράπεζες της Γερμανίας, σε μια συμφωνία 14,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η Commerzbank είναι η πρώτη εμπορική τράπεζα που στράφηκε στη γερμανική κυβέρνηση για κεφάλαια κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης.

2009

Με τη διάσωση, η Γερμανία παίρνει 25% συν μία μετοχή της Commerzbank σε αντάλλαγμα για επιπλέον εισφορά κεφαλαίου 10 δισεκατομμυρίων ευρώ (11,4 δισεκατομμύρια δολάρια).

Πολυετής αναδιάρθρωση

2016

Η Commerzbank ξεκινά μια πολυετή αναδιάρθρωση.

2017

Ο αμερικανός επενδυτής Cerberus δημιουργεί μερίδιο ελέγχοντας το 5% των δικαιωμάτων ψήφου της Commerzbank. Η UniCredit λέει στο Βερολίνο ότι ενδιαφέρεται να συγχωνευτεί τελικά με την Commerzbank για τη δημιουργία μιας από τις μεγαλύτερες τράπεζες της Ευρώπης.

2018

Η Commerzbank αποχωρεί από τον δείκτη blue chip του DAX.

2019

Η Cerberus λέει ότι είναι ανοιχτή σε συγχώνευση μεταξύ της Deutsche Bank και της Commerzbank. Τα δύο θεσμικά όργανα πραγματοποιούν συνομιλίες, αλλά τις ανακαλούν εβδομάδες αργότερα.

Η UniCredit δεσμεύει επενδυτικούς τραπεζίτες να την συμβουλέψουν σχετικά με μια πιθανή προσφορά για την Commerzbank, το εποπτικό συμβούλιο της οποίας εγκρίνει την περικοπή χιλιάδων προσωπικού και το κλείσιμο του ενός πέμπτου των υποκαταστημάτων της.

2020

Σε μια αναστροφή, η Commerzbank λέει ότι δεν θα πουλήσει την πολωνική θυγατρική mBank, επικαλούμενη τις κακές συνθήκες της αγοράς.

Ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος της Commerzbank παραιτούνται, υποκύπτοντας στις απαιτήσεις της Cerberus.

2021

Ο νέος διευθύνων σύμβουλος Μάνφρεντ Κνοφ θέλει να περικόψει 10.000 θέσεις εργασίας και να κλείσει εκατοντάδες υποκαταστήματα ως μέρος μιας ανανέωσης. Ο Νοφ έλεγε τότε ότι η Commerzbank εργάζεται για να παραμείνει ανεξάρτητη.

Unicredit

Η UniCredit εμφανίζεται στο προσκήνιο

2022-2023

Ο διευθύνων σύμβουλος της UniCredit, Αντρέα Ορσέλ, προσεγγίζει τον Κνοφ για μια συμφωνία στις αρχές του 2022, πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία, αναφέρει το Reuters. Εν τω μεταξύ, η Commerzbank επιστρέφει στα κέρδη και επανέρχεται στο DAX.

2024

11 Σεπτεμβρίου – Η UniCredit προσεγγίζει την Commerzbank για τη διερεύνηση των συνομιλιών συγχώνευσης, σύμφωνα με άτομο με γνώση του θέματος, αφού η ιταλική τράπεζα αγόρασε μερίδιο 9%. Η διοίκηση της Commerzbank συζητά πώς να την κρατήσει ανεξάρτητη.

13 Σεπτεμβρίου – Γερμανοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι και τραπεζίτες της UniCredit πραγματοποιούν συνομιλίες, αναφέρει το Reuters.

16 Σεπτεμβρίου – Ο Κνοφ απορρίπτει τις πρωτοβουλίες της UniCredit, λέγοντας ότι είχε τα δικά του σχέδια και ελπίζει ότι η τράπεζα μπορεί να παραμείνει ανεξάρτητη.

20 Σεπτεμβρίου – Η Γερμανία λέει ότι δεν θα πουλήσει άλλες μετοχές της Commerzbank προς το παρόν.

23 Σεπτεμβρίου – Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς αποκαλεί την κίνηση της UniCredit να αποκτήσει ένα πιθανό μερίδιο 21% «μια επιθετική εξαγορά».

24 Σεπτεμβρίου – Η Commerzbank ανακοινώνει ότι η Μπετίνα Όρλοπ θα γίνει CEO.

1 Οκτωβρίου – Η Όρλοπ, την πρώτη της μέρα ως Διευθύνων Σύμβουλος, λέει στο προσωπικό ότι θέλει η Commerzbank να παραμείνει ανεξάρτητη.

18 Δεκεμβρίου – Η UniCredit ανακοινώνει αύξηση του ποσοστού της μέσω παραγώγων σε περίπου 28%.

2025

31 Ιανουαρίου – Η Commerzbank καταγράφει αύξηση 20% στα καθαρά κέρδη το 2024, σε μια έκθεση κερδών που δημοσιεύθηκε σχεδόν δύο εβδομάδες πριν από το χρονοδιάγραμμα.

13 Φεβρουαρίου – Η Commerzbank σχεδιάζει να αποδεσμεύσει 3.900 κυρίως τοπικές θέσεις εργασίας για να τη βοηθήσει να επιτύχει πιο φιλόδοξους στόχους κέρδους.

14 Μαρτίου – Η Commerzbank σημειώνει την έγκριση της ΕΚΤ για την αύξηση των μετοχών της UniCredit, αλλά παραμένει επικεντρωμένη στη στρατηγική της.

Αντρέα Ορσέλ

2026

16 Μαρτίου – Η UniCredit δρομολογεί αυτόκλητη προσφορά, για να αυξήσει το μερίδιό της πάνω από το 30%.

7 Απριλίου – Οι βραχύβιες συνομιλίες μεταξύ των τραπεζών καταρρέουν.

5 Μαΐου – Η UniCredit ξεκινά επίσημα την προσφορά.

8 Μαΐου – Η Commerzbank ενημερώνει τη στρατηγική της με τα κέρδη.

18 Μαΐου – Η Commerzbank απορρίπτει επίσημα την προσφορά της UniCredit.

4 Ιουνίου – Η Commerzbank εκφράζει ανησυχίες στη γερμανική ρυθμιστική αρχή σχετικά με τις γνωστοποιήσεις της UniCredit σχετικά με τη συσσώρευση μετοχών της.

16 Ιουνίου – Η Γερμανία, η οποία κατέχει μετοχές της Commerzbank, απορρίπτει επίσημα την προσφορά της UniCredit.

8 Ιουλίου – Η UniCredit ανακοινώνει ότι έχει εξασφαλίσει το 47,6% των μετοχών της Commerzbank.

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