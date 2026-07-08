UniCredit: Αναφέρει ότι ελέγχει σχεδόν το ήμισυ της Commerzbank

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Κοντά στο 50% αύξησε η Unicredit το μερίδιό της στην Commerzbank μετά από μια προσφορά εξαγοράς που αποτιμά την τράπεζα σε περίπου 42,5 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η ιταλική τράπεζα ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι εξασφάλισε το 47,59% των μετοχών της Commerzbank μετά τη λήξη της περιόδου προσφοράς την περασμένη εβδομάδα, συγκεντρώνοντας τις μετοχές που προσφέρθηκαν με το υπάρχον άμεσο μερίδιο της UniCredit και ένα άλλο μικρότερο μερίδιο στο οποίο έχει οικονομικά δικαιώματα.

Το μερίδιο της UniCredit στην Commerzbank ήταν 42,5% μετά το κλείσιμο της αρχικής περιόδου προσφοράς τον Ιούνιο, με ένα μικρό ποσοστό θεσμικών επενδυτών να αποδεικνύεται ότι είχε προσφέρει τις μετοχές του.

Η UniCredit νωρίτερα φέτος υπέβαλε μια προσφορά για όλες τις μετοχές της Commerzbank που δεν κατείχε ήδη. Μια επιτυχημένη εξαγορά θα σηματοδοτούσε τη μεγαλύτερη τραπεζική συμφωνία στην Ευρώπη από την κρίση του 2008-2009.

Ο έλεγχος σχεδόν του 50% της Commerzbank από τη UniCredit θα σηματοδοτούσε μια σημαντική αλλαγή για έναν από τους μεγαλύτερους δανειστές της Γερμανίας, δίνοντας στον ιταλικό τραπεζικό όμιλο σημαντική επιρροή στη στρατηγική, τη διακυβέρνηση και τη μελλοντική του κατεύθυνση. Ακόμα και χωρίς πλήρη ιδιοκτησία, ένα τέτοιο μερίδιο θα καθιστούσε την UniCredit τον κυρίαρχο μέτοχο και θα ενίσχυε την πιθανότητα πλήρους εξαγοράς στο μέλλον, υπό την επιφύλαξη της έγκρισης των ρυθμιστικών αρχών.

Η Commerzbank θα μπορούσε να επωφεληθεί από την πρόσβαση στο ευρύτερο ευρωπαϊκό δίκτυο της UniCredit, την ισχυρότερη κεφαλαιακή βάση και τις ευκαιρίες για εξοικονόμηση κόστους μέσω στενότερης ολοκλήρωσης, αν και οποιαδήποτε αναδιάρθρωση πιθανότατα θα εγείρει ανησυχίες για περικοπές θέσεων εργασίας και κλείσιμο υποκαταστημάτων.

Αντιρρήσεις για τον έλεγχο της Commerzbank από την UniCredit

Για τη γερμανική κυβέρνηση, η οποία εξακολουθεί να κατέχει μερίδιο στην Commerzbank μετά τη διάσωση της τράπεζας κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, η εξέλιξη θα είχε σημαντικές πολιτικές και στρατηγικές επιπτώσεις.

Το Βερολίνο υποστηρίζει διαρκώς ότι η Γερμανία επωφελείται από τη διατήρηση ισχυρών εγχώρια ελεγχόμενων τραπεζών που στηρίζουν την οικονομία της, η οποία βασίζεται στις εξαγωγές και παρέχουν χρηματοδότηση στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της χώρας. Μια μεγαλύτερη επιρροή της UniCredit θα μείωνε την ικανότητα του κράτους να διαμορφώνει το μέλλον της τράπεζας και θα μπορούσε να αναζωπυρώσει τη συζήτηση σχετικά με το εάν η Γερμανία θα πρέπει να διατηρήσει την επιρροή της σε στρατηγικά σημαντικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Η προοπτική αυξημένης ξένης ιδιοκτησίας έχει ήδη προκαλέσει ανησυχίες μεταξύ πολιτικών, εκπροσώπων των εργαζομένων και επιχειρηματικών ομάδων σχετικά με τη διατήρηση θέσεων εργασίας, τη διατήρηση βασικών λειτουργιών λήψης αποφάσεων στη Γερμανία και τη διασφάλιση της συνεχιζόμενης υποστήριξης της βιομηχανικής βάσης της χώρας.

Από μια ευρύτερη ευρωπαϊκή οπτική γωνία, ωστόσο, μια ισχυρότερη παρουσία της UniCredit στην Commerzbank θα θεωρούνταν ένα ακόμη βήμα προς την πολυαναμενόμενη διασυνοριακή τραπεζική ενοποίηση.

Οι ευρωπαίοι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής υποστηρίζουν εδώ και καιρό ότι οι μεγαλύτεροι, πανευρωπαϊκοί τραπεζικοί όμιλοι θα ήταν σε καλύτερη θέση να ανταγωνιστούν παγκοσμίως, να διαφοροποιήσουν τους κινδύνους και να ενισχύσουν το χρηματοπιστωτικό σύστημα της περιοχής, ακόμη και όταν οι εθνικές κυβερνήσεις παραμένουν απρόθυμες να παραχωρήσουν τον έλεγχο των κορυφαίων δανειστών.