Piraeus Securities: Αυξάνει στα 21,2 ευρώ αυξάνει την τιμή στόχο του ΟΤΕ

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Στα 21,2 ευρώ, από 17,2 ευρώ προηγουμένως, αύξησε την τιμή στόχο του ΟΤΕ η Piraeus Securities, μετά την πώληση της δραστηριότητας κινητής τηλεφωνίας στη Ρουμανία.

Όπως επισημαίνει, η συναλλαγή ενισχύει τις επαναλαμβανόμενες ελεύθερες ταμειακές ροές (FCF) του ομίλου κατά περίπου 80 εκατ. ευρώ ετησίως, οδηγώντας σε υψηλότερη εκτιμώμενη εύλογη αξία.

Η Piraeus Securities εξακολουθεί να θεωρεί τον ΟΤΕ βασική επιλογή για τα χαρτοφυλάκια επενδυτών, καθώς η εταιρεία υποστηρίζεται από ανθεκτικά περιθώρια κέρδους, ισχυρή παραγωγή ελεύθερων ταμειακών ροών και ελκυστικές επιστροφές κεφαλαίου προς τους μετόχους.

Παρά το γεγονός ότι η νέα τιμή στόχος υποδηλώνει πιο περιορισμένο περιθώριο ανόδου, περίπου 7%, και η πρόσφατη άνοδος της μετοχής έχει σε μεγάλο βαθμό περιορίσει το ιστορικό discount αποτίμησης του ΟΤΕ έναντι των ευρωπαϊκών ομοειδών εταιρειών, η Piraeus Securities διατηρεί τη σύσταση «Outperform».

Σύμφωνα με την Piraeus Securities, η στάση αυτή αντανακλά τη σημαντική ικανότητα δημιουργίας ταμειακών ροών και τα αμυντικά χαρακτηριστικά του ΟΤΕ. Παράλληλα, σημειώνει ότι ενδεχόμενη υποχώρηση της μετοχής θα μπορούσε να αποτελέσει πιο ελκυστική ευκαιρία αύξησης της έκθεσης στον τίτλο.

Προβλέψεις για τα αποτελέσματα β’ τριμήνου και α’ εξαμήνου 2026

Ο ΟΤΕ αναμένεται να ανακοινώσει τα αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου 2026 στις 29 Ιουλίου, στις 10:00 ώρα Ελλάδας, ενώ θα ακολουθήσει τηλεδιάσκεψη με αναλυτές στις 13:00.

Η Piraeus Securities αναμένει ένα ακόμη ισχυρό τρίμηνο, με τη δυναμική στην κινητή τηλεφωνία, την ισχυρή υιοθέτηση υπηρεσιών FTTH (οπτικών ινών μέχρι το σπίτι) και τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη των εσόδων από τηλεοπτικές υπηρεσίες να στηρίζουν την πορεία του ομίλου. Παράλληλα, τα έργα τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ICT) εκτιμάται ότι θα συνεχίσουν να ενισχύουν τα έσοδα.

Η Piraeus Securities προβλέπει για το δεύτερο τρίμηνο του 2026 καθαρά έσοδα 874 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,2% σε ετήσια βάση, καθώς η αύξηση των εσόδων από υπηρεσίες και δραστηριότητες ICT αναμένεται να υπερκαλύψει τη μείωση των εσόδων χονδρικής, μετά τη σταδιακή κατάργηση των διεθνών υπηρεσιών χονδρικής με μηδενικό περιθώριο κέρδους.

Τα προσαρμοσμένα EBITDA (AL) εκτιμώνται στα 343 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,8%, ενώ τα καθαρά κέρδη αναμένονται στα 146 εκατ. ευρώ.

Για το πρώτο εξάμηνο του 2026, η Piraeus Securities προβλέπει καθαρά έσοδα 1,7 δισ. ευρώ (+3,6% σε ετήσια βάση), προσαρμοσμένα EBITDA (AL) 681 εκατ. ευρώ (+2,8%), καθαρά κέρδη 285 εκατ. ευρώ και ελεύθερες ταμειακές ροές περίπου 200 εκατ. ευρώ.

Επιβεβαίωση των στόχων για το 2026

Η Piraeus Securities αναμένει από τη διοίκηση του ΟΤΕ να επιβεβαιώσει την ετήσια καθοδήγηση για αύξηση EBITDA κατά 3% και υποκείμενες ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους 570-580 εκατ. ευρώ.

Οι ταμειακές ροές αυτές εκτιμάται ότι θα επιστραφούν σχεδόν στο σύνολό τους στους μετόχους το 2027, μέσω συνδυασμού μερισμάτων και επαναγορών ιδίων μετοχών.

Με βάση μια εκτιμώμενη κατανομή 68% σε μερίσματα και 32% σε επαναγορές, η Piraeus Securities υπολογίζει συνολικές διανομές περίπου 400 εκατ. ευρώ το 2027, που αντιστοιχούν σε περίπου 1 ευρώ ανά μετοχή και σε μερισματική απόδοση περίπου 5%.

Παράλληλα, η διοίκηση έχει αναφέρει ότι οι αναφερόμενες ελεύθερες ταμειακές ροές θα διαμορφωθούν περίπου στα 750 εκατ. ευρώ, καθώς περιλαμβάνουν έκτακτα φορολογικά οφέλη από την πώληση των δραστηριοτήτων στη Ρουμανία. Τα οφέλη αυτά αναμένεται να αντισταθμίσουν την ταμειακή εκροή που σχετίζεται με την προγραμματισμένη απόκτηση φάσματος το 2027.

Νέες εκτιμήσεις για την περίοδο 2026-2028

Οι νέες προβλέψεις της Piraeus Securities ενσωματώνουν πλέον έναν ΟΤΕ που αποτελείται αποκλειστικά από τις ελληνικές δραστηριότητες, μετά την πώληση της Telekom Romania Mobile.

Για το 2026, η Piraeus Securities προβλέπει αύξηση EBITDA κατά 3%, βελτίωση του περιθωρίου EBITDA στο 40,8% από 39,6% το 2025, επενδύσεις (capex) ύψους 600 εκατ. ευρώ και υποκείμενες ελεύθερες ταμειακές ροές 587 εκατ. ευρώ.

Το περιθώριο EBITDA αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω στο 41,8% το 2027 και στο 42,5% το 2028.

Σύμφωνα με την Piraeus Securities, η βελτίωση των περιθωρίων θα προέλθει από τη σταδιακή αλλαγή του μείγματος εσόδων, καθώς η αύξηση των εσόδων ανά χρήστη (ARPU) σε σταθερή και κινητή τηλεφωνία, η συνεχιζόμενη μετάβαση σε δίκτυα οπτικών ινών και η βελτίωση του προφίλ των συνδρομητών θα αυξήσουν τη συμμετοχή υπηρεσιών υψηλότερου περιθωρίου.

Επιπλέον στήριξη αναμένεται από τη συνεχιζόμενη εξοικονόμηση κόστους και τη λειτουργική μόχλευση.

Η Piraeus Securities εκτιμά ότι οι επαναλαμβανόμενες επενδύσεις θα παραμείνουν σταθερές περίπου στα 600 εκατ. ευρώ ετησίως, εξαιρουμένης της εκτιμώμενης πληρωμής περίπου 150 εκατ. ευρώ για φάσμα το 2027.

Για την περίοδο 2026-2028, η Piraeus Securities προβλέπει επαναλαμβανόμενες υποκείμενες ελεύθερες ταμειακές ροές περίπου 585 εκατ. ευρώ ετησίως, οι οποίες εκτιμά ότι θα επιστρέφονται εξ ολοκλήρου στους μετόχους μέσω μερισμάτων και επαναγορών.

Αποτίμηση και συνολική απόδοση για τους μετόχους

Η νέα τιμή στόχος των 21,2 ευρώ ανά μετοχή προκύπτει από ισόποση στάθμιση δύο μεθόδων αποτίμησης:

– αποτίμηση με βάση προεξοφλημένες ταμειακές ροές (DCF): 23,1 ευρώ ανά μετοχή,

– αποτίμηση με βάση τον δείκτη EV/EBITDA: 19,4 ευρώ ανά μετοχή, με πολλαπλασιαστή 5,5 φορές τα εκτιμώμενα EBITDA του 2027.

Η Piraeus Securities εκτιμά μέσες διανεμητέες ελεύθερες ταμειακές ροές 585 εκατ. ευρώ ετησίως για την περίοδο 2026-2028, με το 68%-70% να κατευθύνεται σε μερίσματα και το υπόλοιπο σε επαναγορές ιδίων μετοχών.