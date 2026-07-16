Αεροπορικές εταιρείες: Σε τροχιά αναγκαστικής αναδιάρθρωσης λόγω Μέσης Ανατολής

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Ολο και πιο κοντά σε μια διαδικασία αναδιάρθρωσης φαίνεται πως οδεύει ο αεροπορικός κλάδος, καθώς η αναζωπύρωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή οδηγεί σε νέα άνοδο των τιμών των αεροπορικών καυσίμων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η βρετανική αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους easyJet βρίσκεται κοντά σε εξαγορά από την αμερικανική Castelake, με αποτίμηση πολύ ‌χαμηλότερη από το υψηλότερο επίπεδο που είχε φτάσει πριν από την πανδημία, η airBaltic αναζητά βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση για να αποφύγει την αθέτηση πληρωμών και η νορβηγική Norse Atlantic προχωρά σε στρατηγική αναθεώρηση.

Ενώ μεγάλο μέρος του κλάδου εξυγίανε τα οικονομικά του μετά την πανδημίαCOVID-19, η κατακόρυφη αύξηση των τιμών των καυσίμων έχει επηρεάσει αρνητικά τις τιμές των μετοχών και έχει αποκαλύψει τους εύθραυστους ισολογισμούς ορισμένων αεροπορικών εταιρειών, οι οποίες τώρα εξετάζουν το ενδεχόμενο αναδιάρθρωσης, εξαγοράς ή ακόμη και προσφυγής σε καθεστώς προστασίας από πτώχευση.

«Αυτήν τη στιγμή, νομίζω ότι εξετάζουμε περιπτώσεις αναδιάρθρωσης για τέσσερις ή πέντε πολύ μεγάλες αεροπορικές εταιρείες σε ολόκληρη την Ευρώπη», δήλωσε στο Reuters ο Barema Bocoum, επικεφαλής της περιοχής EMEA στη συμβουλευτική εταιρεία Interpath.

Ο παγκόσμιος κλάδος των αερομεταφορών μείωσε τον περασμένο μήνα σχεδόν κατά το ήμισυ τις προβλέψεις κερδών του για το 2026, με φόντο τον πόλεμο, ο οποίος έχει οδηγήσει σε αύξηση του κόστους των καυσίμων, έχει διαταράξει βασικούς αεροπορικούς διαδρόμους και έχει αποκαλύψει την ευπάθεια ενός κλάδου που λειτουργεί με μικρά περιθώρια κέρδους. Οπως επισημαίνουν αναλυτές και επενδυτές, ο πόλεμος στο Ιράν έχει επιδεινώσει τις πιέσεις κόστους που επιμένουν από την εποχή της πανδημίας.

«Συνετά και μετρημένα»

Το δυσκολότερο περιβάλλον έχει οδηγήσει τις αεροπορικές εταιρείες να μετριάσουν τα επενδυτικά σχέδιά τους σε σχέση με νέα αεροσκάφη. Ετσι, ηAirbus αναθεώρησε προς τα κάτω αυτόν τον μήνα την πρόβλεψή της για τη ζήτηση επιβατικών αεροσκαφών σε βάθος 20ετίας.

«Οι αεροπορικές εταιρείες διατηρούν ως επί το πλείστον πολύ συγκρατημένη ανάπτυξη στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και τη Νοτιοανατολική Ασία», δήλωσε ο Μπερτράντ Γκραμπόφσκι, σύμβουλος αεροπορικών μεταφορών και πρώην τραπεζίτης του κλάδου. «Με εξαίρεση κάποιες περιπτώσεις, όπως η Turkish Airlines, οι αερομεταφορείς είναι ως επί το πλείστον πολύ προσεκτικοί στην αύξηση της χωρητικότητας».

Το αυξημένο κόστος των αεροπορικών καυσίμων, το οποίο μπορεί να ισοδυναμεί με πάνω από το ένα τρίτο των δαπανών μιας αεροπορικής εταιρείας όταν οι τιμές είναι υψηλές, έχει προκαλέσει ανησυχίες για τη χρηματοοικονομική υγεία των αερομεταφορέων φέτος.

Η αναζωπύρωση της αστάθειας στη Μέση Ανατολή έχει εγείρει νέες αμφιβολίες για το αν οι ασθενέστερες ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες μπορούν να δημιουργήσουν αρκετά μετρητά κατά την κρίσιμη θερινή περίοδο για να επιβιώσουν τον χειμώνα.

«Οι μικρότερες (αεροπορικές εταιρείες) είναι πιθανότατα εκείνες που κινδυνεύουν», δήλωσε ο Τζέιμς Χάλστεντ, αναλυτής αεροπορικών μεταφορών με έδρα το Λονδίνο, προσθέτοντας ότι η απώλεια κίνησης κατά τη διάρκεια της βασικής θερινής περιόδου θα μπορούσε να αποβεί μοιραία για ορισμένους αερομεταφορείς σε έναν κλάδο που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στα διαθέσιμα μετρητά.

Ο ίδιος ανέφερε ότι οι αεροπορικές εταιρείες μπορεί να τα καταφέρουν να διέλθουν έστω και ένα όχι καλό καλοκαίρι, αλλά ενδέχεται να αντιμετωπίσουν μεγαλύτερες προκλήσεις στις αρχές του επόμενου έτους, καθώς είναι σύνηθες οι εταιρείες του κλάδου να ξεμένουν από μετρητά τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με τον αναλυτή.

Ιστορικό ανθεκτικότητας

Ο κλάδος στο σύνολό του έχει συχνά διαψεύσει τις προβλέψεις για εκτεταμένες χρεοκοπίες, επιδεικνύοντας ανθεκτικότητα σε εξωτερικούς κραδασμούς, όμως ορισμένοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι υπάρχουν πρώιμα προειδοποιητικά σημάδια πως οι λαμπρές ημέρες μετά την πανδημία εξασθενεί λόγω των υψηλότερων τιμών των καυσίμων, σύμφωνα με ανάλυση του Reuters.

Μεταξύ των παραμέτρων που παρακολουθούν οι αναλυτές για ενδείξεις ότι η ισχυρή πορεία χάνει τη δυναμική της, είναι τα σχέδια χωρητικότητας, οι τιμές των μεταχειρισμένων αεροσκαφών και ο όγκος των χρεοκοπιών.

Στις ΗΠΑ, το αυξανόμενο κόστος καυσίμων, εργασίας, συντήρησης και χρηματοδοτικής μίσθωσης έχει διαβρώσει σταδιακά το πλεονέκτημα κόστους των αεροπορικών εταιρειών χαμηλού κόστους και συνέβαλε στην κατάρρευση της Spirit Airlines τον Μάιο. Επίσης, οι αναλυτές έχουν προειδοποιήσει ότι ο ισολογισμός της εταιρείας χαμηλού κόστους Wizz Air είναι ευάλωτος, καθιστώντας την πιθανό στόχο εξαγοράς ή συγχώνευσης.

Η αεροπορική εταιρεία δηλώνει ότι διαθέτει επαρκή ρευστότητα, αν και ο διευθύνων σύμβουλό της Γιόζεφ Βάραντι δήλωνε τον Απρίλιο ότι αναμένει περισσότερες χρεοκοπίες να πλήξουν τον κλάδο στο τέλος του καλοκαιριού, καθώς οι κρατήσεις για τη λιγότερο κερδοφόρα χειμερινή περίοδο υποχωρούν.

Ο Γουίλι Γουόλς, γενικός διευθυντής της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών (IATA), δήλωσε πρόσφατα ότι ορισμένες αεροπορικές εταιρείες θα κλείσουν ή θα εξαγοραστούν από μεγαλύτερους αερομεταφορείς, πολύ περισσότερο εάν οι τιμές των καυσίμων παραμείνουν υψηλές. «Δυστυχώς, πιστεύω ότι θα υπάρξουν ορισμένοι αερομεταφορείς που θα δυσκολευτούν πολύ να αντιμετωπίσουν αυτή την υψηλή τιμή των καυσίμων», δήλωσε ο Γουόλς.