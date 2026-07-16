Funky Buddha: Γιατί επένδυσε στην Tom Tailor

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Στη διεύρυνση δικτύου και χαρτοφυλακίου επενδύει ο όμιλος Altex, μητρική της Funky Buddha, φιλοδοξώντας να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία ανάπτυξής της.

Ήδη εξάλλου η ελληνική εταιρεία συμφερόντων της οικογένειας Αλεξίου, έχουν εστιάσει στην τόνωση της εξωστρέφειας του brand εκτός Ελλάδας, σε τρεις ηπείρους μέχρι και την αγορά της Νότιας Αφρικής.

Σε ποιο brand ποντάρει τώρα η Funky Buddha

Η πρόσφατη κίνηση της Funky Buddha αφορά τη γερμανική Tom Tailor, που θα αντιπροσωπεύει και θα «τρέχει» πλέον στην εγχώρια αγορά. Την ευθύνη ανάπτυξης και διάθεσης των προϊόντων της Tom Tailor στην ελληνική αγορά είχε μέχρι πρότινος η Shop & Trade.

Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, η ελληνική εταιρεία θα έχει έτσι τη δυνατότητα να απευθύνεται σε διαφορετικό κοινό, χωρίς να «κανιβαλίζει» την υφιστάμενη δραστηριότητα.

Η στόχευση είναι να δημιουργηθεί μια ξεχωριστή πρόταση για τον καταναλωτή, με έμφαση σε κοινά με διαφορετικά χαρακτηριστικά και αγοραστικές συνήθειες.

Η εταιρεία εξετάζει περιοχές μεσαίου και υψηλότερου μεσαίου εισοδήματος, αποφεύγοντας το μοντέλο της άμεσης παρουσίας στα ακριβότερα σημεία της αγοράς.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η ανάπτυξη θα γίνει με προσεκτικά βήματα. Σε πρώτη φάση θα ξεκινήσει η χονδρική διάθεση των προϊόντων στην ελληνική αγορά και του χρόνου θα ξεκινήσει η δημιουργία δικτύου καταστημάτων.

Το πλάνο που συζητείται προβλέπει ανάπτυξη περίπου 15 σημείων σε βάθος πενταετίας, ενώ η επέκταση αναμένεται να στηριχθεί και σε μοντέλο master franchise.

Aνάκαμψη για την Funky Buddha

Η κίνηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Funky Buddha έχει αφήσει πίσω της μια πιο δύσκολη φάση.

Η διοίκηση εκτιμά ότι η εταιρεία επέστρεψε σε τροχιά ανάπτυξης και κινείται κοντά στους στόχους που είχαν τεθεί, με ρυθμούς αύξησης της τάξης του 7%-10%, πάνω από την πορεία της συνολικής αγοράς.

Το 2025 έκλεισε θετικά ενώ η ανάκαμψη αποδίδεται στη βελτίωση της καταναλωτικής ψυχολογίας και στη σταθεροποίηση της ζήτησης.

Η εταιρεία βλέπει περιθώριο περαιτέρω ανάπτυξης τόσο μέσω των υφιστάμενων καταστημάτων όσο και μέσω νέων καναλιών.

Το γερμανικό brand διαθέτει περισσότερα απο 13.000 σημεία πώλησης, με τουλάχιστον 400 καταστήματα και 160 μέσω franchise σε περισσότερες από 40 χώρες

Η επέκταση

Πορεία ανάπτυξης πραγματοποίησε το 2025 η Funky Buddha, υλοποιώντας στρατηγικές επενδύσεις και επεκτείνοντας την παρουσία της σε νέες διεθνείς αγορές.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής διεθνοποίησης του Ομίλου, η Funky Buddha ενίσχυσε καθοριστικά την παρουσία της στη Ρουμανία, ανοίγοντας τρία καταστήματα σε κομβικές εμπορικές τοποθεσίες: δύο στο Βουκουρέστι και ένα στην Τιμισοάρα.

Νέο κεφάλαιο στην πορεία της επέκτασης σηματοδότησε η είσοδος της Funky Buddha στη Βόρεια Μακεδονία με το πρώτο κατάστημα στο Diamond Mall των Σκοπίων, έναν από τους κορυφαίους εμπορικούς προορισμούς της πόλης. Ταυτόχρονα, η εταιρεία εγκαινίασε το πρώτο της φυσικό κατάστημα στη Γεωργία, συγκεκριμένα στην Τιφλίδα, στο νέο εμπορικό κέντρο Tbilisi Outlet Village, ενώ το brand διατίθεται επίσης μέσω του veli.store marketplace.

Η εταιρεία έκανε το μεγάλο άλμα στην αγορά της Νότιας Αφρικής, ανοίγοντας κατάστημα στο Κέιπ Τάουν, με στόχο να συνδέσει την ταυτότητά της με την έντονη δημιουργική κουλτούρα και το δυναμικό lifestyle του τόπου.

Ποια είναι η Tom Tailor

Το 1962, οι Uwe Schröder και Hans-Heinrich Pünjer, με έδρα το Αμβούργο, ίδρυσαν την HENKE & CO, μια εταιρεία εμπορίας κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, με τον Schröder να βρίσκει εργοστάσιο παραγωγής στο Βιετνάμ, για την παραγωγή της βασικής ανδρικής σειράς ενδυμάτων.

Το όνομα της μάρκας έχει μια μοναδική προέλευση: ξεκίνησε το 1962 με την πώληση πετσετών από φλοκωτό ύφασμα, πριν επεκταθεί στην ανδρική ένδυση με ένα παντελόνι από κοτλέ που έγινε bestseller με το όνομα «Tom». Ο Schröder πρόσθεσε το «Tailor» στο όνομα για να δημιουργήσει τη σημερινή ταυτότητα της μάρκας.

Το 1999 λάνσαρε γυναικεία και παιδική σειρά, ενώ το 2006 εγκαινίασε το e-shop της.

Σήμερα το γερμανικό brand διαθέτει περισσότερα απο 13.000 σημεία πώλησης, με τουλάχιστον 400 καταστήματα και 160 μέσω franchise σε περισσότερες από 40 χώρες.

Προσφέρει casual ρούχα εμπνευσμένα από τη Βόρεια Θάλασσα, τζιν, αξεσουάρ και υποδήματα για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Γνωστή για τις προσιτές τιμές και τα υψηλής ποιότητας βασικά είδη, η μάρκα ανήκει στον κινεζικό όμιλο Fosun International.