ΕΥΑΘ: Διανομή μερίσματος 0,0746 ευρώ ανά μετοχή

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Τη διανομή μερίσματος υψηλότερο κατά 36% σε σχέση με το περυσινό, το επενδυτικό πλάνο 359 εκατ. ευρώ για την πενταετία 2025-2029 ενέκρινε η τακτική γενική συνέλευση της ΕΥΑΘ Α.Ε., που διεξήχθη στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας επί της Εγνατίας 127.

Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε μέρισμα ποσού 0,0746 ευρώ ανά μετοχή (συνολικό μικτό ποσό 2,7 εκατ. ευρώ) για τη χρήση 2025, με ημερομηνία αποκοπής την Τρίτη 25 Αυγούστου 2026 και πληρωμής την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου 2026.

Η γ.σ. ενέκρινε επίσης την ετήσια έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ. της ΕΥΑΘ, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου, όπως και την έκθεση του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή-λογιστή για τη χρήση του 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025).

Ακόμη, ενέκρινε τη συνολική διαχείριση του δ.σ. και απάλλαξε τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της προηγούμενης διαχειριστικής χρήσης, όπως και τις αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. κατά την εταιρική χρήση του 2025.

Ενέκρινε ακόμη την έκθεση αποδοχών και τις καταβληθείσες αμοιβές και αποζημιώσεις του δ.σ. για το 2025, όπως και την αναθεωρημένη Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Δ.Σ. για την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στη διοίκηση (στις εταιρείες με περισσότερους από 250 εργαζόμενους και ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 50 εκατ. ευρώ ή ετήσιο ισολογισμό τουλάχιστον 43 εκατ. ευρώ, το ποσοστό συμμετοχής του υποεκπροσωπούμενου φύλου στο δ.σ. δεν μπορεί να υπολείπεται του 33% επί του συνόλου των μελών, αντί του 25% που ίσχυε ως τώρα).

Διασφάλιση ποσοτικά και ποιοτικά της υδροδότησης

«Η διασφάλιση ποσοτικά και ποιοτικά της υδροδότησης, η ανθεκτικότητα των υποδομών ύδρευσης κι αποχέτευσης και η προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής αποτελούν πλέον τις σημαντικότερες προκλήσεις για τον κλάδο μας. Εμείς ως ΕΥΑΘ παραμένουμε προσηλωμένοι στην αποστολή μας: να παρέχουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης, δημιουργώντας ταυτόχρονα μακροπρόθεσμη αξία για τους μετόχους, την κοινωνία και το περιβάλλον.

»Επενδύουμε στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, στον περιορισμό του μη τιμολογούμενου νερού μέσω του εκσυγχρονισμού των δικτύων, καθώς και στην αναβάθμιση και επέκταση των υποδομών μας, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των επόμενων δεκαετιών. Επιταχύνουμε την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μειώνοντας τόσο το λειτουργικό κόστος όσο και το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα, ενώ διατηρούμε σταθερή τη δέσμευσή μας για τη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων» σημείωσε ο πρόεδρος της ΕΥΑΘ, Άγις Παπαδόπουλος.

Αμετάβλητη τιμολογιακή πολιτική

«Η εταιρεία πορεύεται με υψηλή κερδοφορία 7,7 εκατ. το 2025, παρά την αμετάβλητη τιμολογιακή πολιτική των τελευταίων ετών και με επενδυτικό πλάνο πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος, που είναι αυτές τις μέρες σε διαβούλευση, αναγνωρίζει ξεκάθαρα τον κομβικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η ΕΥΑΘ στην αντιμετώπιση της λειψυδρίας στη Χαλκιδική και σε όμορους με το Πολεοδομικό δήμους.

»Η εμπιστοσύνη που αποτυπώνεται λοιπόν στη νέα εθνική στρατηγική για τα ύδατα αποτελεί για μας μεγάλη τιμή και ταυτόχρονα μεγάλη ευθύνη. Διαθέτουμε τεχνογνωσία, ανθρώπινο δυναμικό, επιχειρησιακή εμπειρία και δυναμική, ώστε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του νέου μας ρόλου. Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στην καινοτομία, τις σύγχρονες υποδομές, τη χρηστή εταιρική διακυβέρνηση και στο ανθρώπινο δυναμικό μας, ώστε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις του αύριο», επισήμανε ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΑΘ, Άνθιμος Αμανατίδης.

Η γ.σ. επικύρωσε την εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου της ΕΥΑΘ σχετικά με τον ορισμό ελεγκτικής εταιρείας για την οικονομική χρήση του 2026 και ενέκρινε τις αμοιβές της, δίνοντας παράλληλα άδεια στα μέλη του Δ.Σ. και τα στελέχη διευθύνσεων της εταιρείας να συμμετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου, σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24. Τέλος, ανανεώθηκε η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, αποτελούμενης από τους Νικόλαο Κλείτου, Μαρία Πεταλά και Ιωάννα Δοβλέτογλου, άπαντα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ.