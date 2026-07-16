Eli Lilly: Εξαγοράζει εταιρεία παραγωγής ψυχεδελικών έναντι 2,8 δισ. δολαρίων

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Tην εταιρεία παραγωγής ψυχεδελικών φαρμάκων AtaiBeckley σχεδιάζει να εξαγοράσει η Eli Lilly έναντι 2,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων ως αρχικό ποσό, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία την Πέμπτη, καθώς αυξάνεται το ενδιαφέρον για τη χρήση παραλλαγών αυτών των φαρμάκων ως θεραπειών ψυχικής υγείας.

Η τιμή εξαγοράς των 6,75 δολαρίων ανά μετοχή σε μετρητά, ή περίπου 2,8 δισεκατομμύρια δολάρια, είναι 26% υψηλότερη από την τιμή κλεισίματος της AtaiBeckley την Τετάρτη

Η συναλλαγή παρέχει στη Lilly πρόσβαση στο πειραματικό φάρμακο της AtaiBeckley με βάση το DMT, το οποίο βρίσκεται σε κλινικές δοκιμές Φάσης 3 για τη θεραπεία της ανθεκτικής κατάθλιψης. Η AtaiBeckley αναπτύσσει διάφορα άλλα ψυχεδελικά φάρμακα για διαταραχές ψυχικής υγείας, μεταξύ των οποίων και ένα που σχετίζεται με την MDMA, γνωστή και ως έκσταση.

Το κύριο φάρμακο της AtaiBeckley, το BPL-003, σχετίζεται με τη διμεθυλτρυπταμίνη, ή DMT. Το ρινικό σπρέι χορηγείται σε κλινική, όπου οι ασθενείς παρακολουθούνται για περίπου δύο ώρες. Τα αρχικά αποτελέσματα της κλινικής δοκιμής Φάσης 3 αναμένονται το 2029.

Η τιμή εξαγοράς των 6,75 δολαρίων ανά μετοχή σε μετρητά, ή περίπου 2,8 δισεκατομμύρια δολάρια, είναι 26% υψηλότερη από την τιμή κλεισίματος της AtaiBeckley την Τετάρτη, που ήταν 5,36 δολάρια ανά μετοχή. Η Lilly θα μπορούσε να καταβάλει έως και επιπλέον 2,50 δολάρια ανά μετοχή, ή 1 δισεκατομμύριο δολάρια, εάν τα φάρμακα της εταιρείας επιτύχουν συγκεκριμένους στόχους ανάπτυξης και κανονιστικής συμμόρφωσης.

Δυναμική ανάπτυξη στις ψυχεδελικές ουσίες

Η εξαγορά αποτελεί το πιο πρόσφατο σημάδι της δυναμικής που παρατηρείται στον τομέα των ψυχεδελικών ουσιών. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει δώσει προτεραιότητα στην ανάπτυξη θεραπειών με βάση ψυχεδελικά για ψυχικές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένης της κατάθλιψης και της διαταραχής μετατραυματικού στρες.

Πρόκειται επίσης για την πιο πρόσφατη συμφωνία της Lilly, η οποία βρίσκεται σε φάση έντονων δαπανών. Πριν ανακοινώσει την πρόθεσή της να εξαγοράσει την AtaiBeckley, η Lilly είχε ήδη δηλώσει ότι θα δαπανήσει περισσότερα από 10 δισεκατομμύρια δολάρια ως αρχική πληρωμή και, ενδεχομένως, έως και 25 δισεκατομμύρια δολάρια για οκτώ εξαγορές φέτος.

Η φαρμακευτική εταιρεία έχει στοχεύσει σκόπιμα σε συμφωνίες που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και, ως εκ τούτου, είναι πιο δαπανηρές από ό,τι αυτές που επιδίωκε ιστορικά, καθώς εδραιώνεται στη θέση της ως η πιο πολύτιμη εταιρεία στον τομέα της υγείας παγκοσμίως.

Η μετοχή της AtaiBeckley σημείωσε άνοδο άνω του 30% στις προσυνεδριακές συναλλαγές μετά την ανακοίνωση.