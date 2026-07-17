Ελαιόλαδο: Η ισπανική αγορά μπαίνει σε νέα φάση

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Η περίοδος αστάθειας την οποία διένυσε το ελαιόλαδο έχει περιέλθει, δίνοντας τη θέση της σε σταθερές συνθήκες στην αγορά, αναφέρει η μεγαλύτερη εταιρεία ελαιολάδου στον κόσμο, η ισπανική Deoleo.

«Ο εξαιρετικά περίπλοκος κύκλος της αγοράς που βίωσε η Deoleo μεταξύ 2022 και 2024, ο οποίος είχε σοβαρό αλλά προσωρινό αντίκτυπο στον κλάδο, έχει πλέον οριστικά περάσει», δήλωσε στο CNBC μέσω ο Διευθύνων Σύμβουλος της Deoleo, Cristóbal Valdés.

Οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες σε μεγάλες χώρες παραγωγής έχουν ανοίξει τον δρόμο για μια σταθερή παγκόσμια απόδοση για την επερχόμενη συγκομιδή

Οι ευνοϊκές τάσεις βροχοπτώσεων στις μεγάλες χώρες παραγωγής, συμπεριλαμβανομένης της Ισπανίας, έχουν ανοίξει τον δρόμο για μια σταθερή παγκόσμια απόδοση για την επερχόμενη συγκομιδή, δήλωσε ο χαρακτηριστικά, εδραιώνοντας μια πιο ισχυρή και ισορροπημένη παγκόσμια προσφορά.

Αναλυτές εμφανίζοντας όμως ανήσυχοι με την προοπτική της δραματικής μεταβολής της παγκόσμιας προσφοράς ελαιολάδου από τη μία εποχή στην άλλη, ιδίως καθώς προβλήματα στην καλλιέργεια, όπως η κλιματική αλλαγή, η λειψυδρία και οι πιέσεις από παράσιτα και ασθένειες επιμένουν.

Οι δυσκολίες για το ελαιόλαδο την περίοδο 2022-24

Η Deoleo, η εταιρεία κατασκευής εμπορικών σημάτων ελαιολάδου οικιακής χρήσης όπως οι Bertolli και Carbonell, περιέγραψε προηγουμένως το τριετές παράθυρο από το 2022 έως το 2024 ως μία από τις πιο δύσκολες περιόδους στην ιστορία του τομέα.

Σοβαρές ξηρασίες και καύσωνας σε τεράστιες εκτάσεις της νότιας Ευρώπης κατέστρεψαν μεγάλα τμήματα της συγκομιδής ελιάς, με αποκορύφωμα μια ιλιγγιώδη άνοδο των τιμών στο ελαιόλαδο, που σόκαρε τους βετεράνους του κλάδου αλλά και τους καταναλωτές.

Οι τιμές του ελαιολάδου έχουν έκτοτε μετριαστεί, ωθώντας έναν αυξανόμενο αριθμό Αμερικανών καταναλωτών να υιοθετήσουν στην καθημερινότητά τους αυτό που αποτελεί εδώ και καιρό βασικό στοιχείο μιας υγιεινής μεσογειακής διατροφής.

«Αυτή η σταθεροποίηση της προσφοράς παρέχει μεγαλύτερη προβλεψιμότητα σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας και μας επιτρέπει να προβλέψουμε ένα πιο σταθερό περιβάλλον τιμολόγησης. Αυτό, με τη σειρά του, οδηγεί σε ανάκαμψη της παγκόσμιας ζήτησης από τα νοικοκυριά», δήλωσε ο Valdés.

Οι τιμές

Μαζί με την Ιταλία και την Ελλάδα, η Ισπανία είναι ένας από τους κορυφαίους παραγωγούς του πολύτιμου εμπορεύματος στον κόσμο και αποτελεί παγκόσμιο σημείο αναφοράς για τις τιμές.

Οι τιμές του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου (EVOO) στην Ισπανία διαμορφώθηκαν σε περίπου 3,9 ευρώ (4,47 δολάρια) ανά κιλό, σύμφωνα με τα τελευταία εβδομαδιαία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνεχίζοντας μια σταθερή πτωτική τάση από την αρχή του έτους.

Είναι πολύ μακριά από τον Ιανουάριο του 2024, όταν οι τιμές χονδρικής πώλησης έξτρα παρθένων ελιών (EVOO) εκτοξεύτηκαν σε ρεκόρ 9,3 ευρώ ανά κιλό.

Αύξηση της κατανάλωσης στις ΗΠΑ

Όπως δήλωσε στο CNBC, το στέλεχος της Deoleo, ενώ η αύξηση του όγκου πωλήσεων της εταιρείας έχει βελτιωθεί σε βασικές αγορές, ο αριθμός των νοικοκυριών που αγοράζουν ελαιόλαδο στις ΗΠΑ έχει επίσης αυξηθεί σταθερά σε όλα τα εισοδηματικά κλιμάκια.

Η εταιρεία απέδωσε την αύξηση των πωλήσεων στις ΗΠΑ, στον επανασχεδιασμός της συσκευασίας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της καινοτομίας που επικεντρώνεται στον καταναλωτή, καθώς η Deoleo επιδιώκει να επεκτείνει το μερίδιο αγοράς της στη χώρα.

«Όσον αφορά τις αναδυόμενες τάσεις, πιστεύω ότι ο κύριος μοχλός της αγοράς είναι η καινοτομία προσαρμοσμένη στις σύγχρονες γαστρονομικές συνήθειες, ειδικά για τους νεότερους καταναλωτές και όσους ανακαλύπτουν τα οφέλη του ελαιολάδου για πρώτη φορά», δήλωσε ο Valdés.