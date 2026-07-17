Ιταλία: Οργή απο την περιοδεία του δισεκατομμυριούχου αμερικανού πρέσβη

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Εντονες αντιδράσεις και οργή έχει προκαλέσει στην Ιταλία, ο πρέσβης που διόρισε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας από το Τέξας Τίλμαν Φερτίτα. Οι αντιδράσεις αφορούν στη διπλωματική περιοδεία σε παραθαλάσσιες πόλεις της Ιταλίας με το ιδιωτικό του σούπερ γιοτ αξίας 450 εκατ. δολαρίων, η οποία διαρκεί δύο μήνες, .

Με αφορμή τον εορτασμό της 250ης επετείου της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ και για να επιβεβαιώσει τους δεσμούς μεταξύ ΗΠΑ και Ιταλίας, το σκάφος του Φερτίτα, μήκους 117 μέτρων, ταξιδεύει σε 13 από τις πιο γνωστές παραθαλάσσιες πόλεις της Ιταλίας — συμπεριλαμβανομένου του Παλέρμο και λιμανιών του βορρά όπως η Βενετία, η Γένοβα και η Τεργέστη, αναφέρουν οι Financial Times.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ο Φερτίτα — του οποίου η αυτοκρατορία στον τομέα της ψυχαγωγίας και της φιλοξενίας περιλαμβάνει την ομάδα μπάσκετ των Χιούστον Ρόκετς, την αλυσίδα καζίνο Golden Nugget και τα εστιατόρια Landry’s — προσκαλεί πολιτικούς, επιχειρηματίες και στρατιωτικούς να τον επισκεφθούν στο πολυτελές σκάφος «Boardwalk», το οποίο διαθέτει πισίνα, γήπεδο μίνι γκολφ και ελικοδρόμια.

🇺🇸🇮🇹 Coastal Diplomacy | Pescara What a wonderful welcome aboard! It was an honor to host President of the Abruzzo Region Marco Marsilio, Mayor Carlo Masci, Prefect Luigi Carnevale, the De Cecco CEO, Filippo Antonio De Cecco, local officials, business leaders, and members of… pic.twitter.com/lfUnrCRXEA — Ambassador Tilman J. Fertitta (@USAmbItaly) July 14, 2026

Το κόστος της διπλωματίας του Φερτίτα

Πριν ξεκινήσει η κρουαζιέρα «παράκτιας διπλωματίας» τον περασμένο μήνα, η αμερικανική πρεσβεία στη Ρώμη ανέφερε ότι ο Φερτίτα — του οποίου οι παππούδες μετανάστευσαν στις ΗΠΑ από τη σικελική πόλη Cefalù, την οποία επισκέφθηκε και ο ίδιος — «θα χρηματοδοτήσει προσωπικά το ταξίδι του Boardwalk (το όνομα του γιοτ)».

Σύμφωνα με τη δήλωση, το ταξίδι θα επιτρέψει στον Φερτίτα, του οποίου η καθαρή περιουσία εκτιμάται από το Forbes σε σχεδόν 11 δισ. δολάρια, να «έρθει σε προσωπική επαφή με τον ιταλικό λαό κατά μήκος της ιταλικής ακτογραμμής». Αυτό συμβαίνει την ώρα που πολλοί Ιταλοί είναι συγκλονισμένοι από τις λεκτικές επιθέσεις του Τραμπ εναντίον της πρωθυπουργού Τζιόρτζια Μελόνι, που κάποτε ήταν μία από τις πιο πιστές σύμμαχές του.

Ωστόσο, έχει ξεσπάσει έντονη κατακραυγή για την τεράστια επιχείρηση ασφαλείας — η οποία περιλαμβάνει ειδική αποστολή θαλάσσιας επιτήρησης, με τη συμμετοχή σκαφών και ελικοπτέρων της ιταλικής ακτοφυλακής, της οικονομικής αστυνομίας και των λιμενικών αρχών — που απαιτείται για την προστασία του πρέσβη και του σούπερ γιοτ του κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους.

Μια βουλευτής της Συμμαχίας Πράσινης Αριστεράς, η Λουάνα Ζανέλα, έθεσε το ζήτημα στο κοινοβούλιο την Παρασκευή το πρωί, καταδικάζοντας την περιοδεία του Φερτίτα με το «γιγαντιαίο, υπερπολυτελές» γιοτ του ως κάτι λίγο περισσότερο από «διπλωματικές διακοπές» εις βάρος του ιταλικού κράτους που αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες. «Αυτή η επίδειξη πλούτου δεν είναι σωστή», δήλωσε η Ζανέλα, η οποία κατάγεται από τη Βενετία.

Ο Βαλεντίνο Βαλεντίνι, υφυπουργός Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας, δεν έδωσε καμία εκτίμηση για το κόστος της επιχείρησης ασφαλείας, αλλά ανέφερε ότι η Ρώμη υποχρεούται, βάσει της Σύμβασης της Βιέννης, να διασφαλίζει την ασφάλεια, την ελευθερία και την αξιοπρέπεια όλων των ξένων πρεσβευτών στην Ιταλία, συμπεριλαμβανομένης της «παροχής ειδικής φρουράς» εάν κριθεί απαραίτητο.

Ανέφερε ότι ο Φερτίτα είχε χαρακτηριστεί ως στόχος υψηλού κινδύνου, ο οποίος δικαιούται «εξαιρετική προστασία πρώτου επιπέδου» ανά πάσα στιγμή. Το «Boardwalk», πρόσθεσε, δικαιούται επίσης προστασία, καθώς χρησιμεύει ως προσωρινή κατοικία του Φερτίτα, μέσο μεταφοράς και χώρος διεξαγωγής θεσμικών συναντήσεων.

Ο Φερτίτα και η αμερικανική πρεσβεία στη Ρώμη δεν έχουν σχολιάσει δημοσίως τις επικρίσεις, ενώ το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Οι αντιδράσεις στην Ιταλία

Το «Boardwalk» φτάνει στη Βενετία την Παρασκευή, όπου ο Fertitta αναμένεται να αντιμετωπίσει οργισμένες διαμαρτυρίες από μια ομάδα ντόπιων.

«Είναι ένας πολύ περίεργος τρόπος άσκησης διπλωματίας», δήλωσε η ερευνήτρια και ακτιβίστρια Στέλα Φέι , η οποία βοηθά στην οργάνωση των διαμαρτυριών. «Είναι πολύ χαρακτηριστικό του πολιτικού μοντέλου που προσπαθεί να οικοδομήσει ο Τραμπ, συνδυάζοντας την πολιτική και την οικονομική εξουσία.»

Η επίσκεψη του Φερτίτα συμπίπτει με το ετήσιο φεστιβάλ «Redentore» της πόλης, το οποίο γιορτάζει το τέλος μιας καταστροφικής πανώλης το 1576. Το «Boardwalk» αναμένεται να αγκυροβολήσει σε ένα σημείο που συνήθως αποτελεί προνομιακό σημείο για το κοινό να παρακολουθεί τα πυροτεχνήματα.

Ωστόσο, ένας αξιωματούχος του ιταλικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι η περιοδεία με το σούπερ γιοτ είχε μετατραπεί σε κρουαζιέρα «φιλίας και διασκέδασης», συμβάλλοντας στην επιβεβαίωση της προσωπικής καλής θέλησης του πρέσβη προς την Ιταλία, μετά από μια ταραχώδη περίοδο στις διμερείς σχέσεις.

Ο υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι δήλωσε στους «FT» ότι ο Φερτίτα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο ως μεσολαβητής μεταξύ της κυβέρνησης της Μελόνι και της κυβέρνησης Τραμπ, ανταποκρινόμενος στις ανησυχίες της Ρώμης με «ενεργό, ευαίσθητο και, πάνω απ’ όλα, σταθερά θετικό τρόπο».