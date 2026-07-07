 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(26) "Business Banking & Finance"
    [1]=>
    string(13) "Food Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(28) "Law Gov & Politics: Politics"
}

Ιταλία: Δανεισμός μέσω… παρμεζάνας – Πώς η παλαιότερη γαλακτοβιομηχανία της χώρας εξασφάλισε ρευστότητα

Χρηματοδότηση για μη εγγεγραμμένα αγαθά, όπως τρόφιμα, πρώτες ύλες και βιομηχανικά προϊόνταμ μπορούν βάσει νόμου να εξασφαλίζουν εταιρείες στην Ιταλία

World 07.07.2026, 18:27
Σχολιάστε
Ιταλία: Δανεισμός μέσω… παρμεζάνας – Πώς η παλαιότερη γαλακτοβιομηχανία της χώρας εξασφάλισε ρευστότητα
Επιμέλεια Κωνσταντίνος Δημητρίου

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Δάνειο με εγγύηση το τυρί που ωριμάζει στις αποθήκες της έλαβε η παλαιότερη γαλακτοκομική εταιρεία στην Ιταλία στο πλαίσιο μιας πρόσφατης νομοθετικής αλλαγής που αποσκοπεί να βοηθήσει τους παραγωγούς τροφίμων και κρασιού να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση.

Με έτος ίδρυσης το 1784, η επιχείρηση Brazzale SpA συγκέντρωσε 10 εκατομμύρια ευρώ από την τράπεζα Cassa Depositi e Prestiti με εγγύηση τα προϊόντα που βρίσκονται σε διαδικασία ωρίμανσης, όπως δήλωσε ο ιδιοκτήτης της Roberto Brazzale σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη.

Εδώ και δεκαετίες, οι Ιταλοί τυροκόμοι είναι εξοικειωμένοι με τη χρηματοδότηση αποθεμάτων. Η διαδικασία έχει ως εξής: τα γαλακτοκομεία αποθηκεύουν κεφάλια παρμεζάνας στα θησαυροφυλάκια της Credito Emiliano, αποκτώντας έτσι πρόσβαση σε πίστωση, η οποία τους επιτρέπει να πληρώνουν τους αγρότες και να καλύπτουν άλλα έξοδα, ενώ περιμένουν τα προϊόντα τους να φτάσουν στην αγορά.

Νέο πλαίσιο εξασφάλισης ρευστότητας στην Ιταλία

Όμως,  η συναλλαγή της Brazzale είναι η πρώτη που παρέχει στους χρηματοδότες ισχυρότερο έλεγχο επί των αποθεμάτων και όχι απλώς μια εγγύηση επί αυτών.

Αυτό κατέστη δυνατό χάρη στις αλλαγές στον ιταλικό νόμο περί τιτλοποίησης, ο οποίος επιτρέπει πλέον στις εταιρείες να εξασφαλίζουν χρηματοδότηση για μη εγγεγραμμένα αγαθά, όπως τρόφιμα, πρώτες ύλες και βιομηχανικά προϊόντα. Προηγουμένως, τέτοιες συναλλαγές περιορίζονταν σε μεγάλο βαθμό σε περιουσιακά στοιχεία όπως ακίνητα και χρηματοοικονομικές απαιτήσεις.

Πιο ειδικά, το νέο πλαίσιο έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να επιτρέπει στις εταιρείες να «αφαιρέσουν τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία από τον ισολογισμό τους και να απελευθερώσουν ρευστότητα που είναι δεσμευμένη στα αποθέματα» χωρίς να περιμένουν την πώληση των προϊόντων, σύμφωνα με τον Pietro Bellone, εταίρο της δικηγορικής εταιρείας A&O Shearman στο Μιλάνο.

«Ο νόμος αναγνωρίζει πλέον ρητά τη χρήση μελλοντικών απαιτήσεων, των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων και των συναφών δικαιωμάτων, των μεταποιημένων προϊόντων και των υποκατάστατων περιουσιακών στοιχείων, ως περιουσιακών στοιχείων που μπορούν να διαχωριστούν ή να διατεθούν για την αποπληρωμή της πράξης τιτλοποίησης», δήλωσε στο Bloomberg η Annalisa Dentoni-Litta, εταίρος της δικηγορικής εταιρείας Hogan Lovells Cadwalader στη Ρώμη.

Ιταλία

Τα οφέλη

Στη συμφωνία με την Brazzale, μία εταιρεία ειδικού σκοπού με την ονομασία Magazzino Italia SPV θα αγοράζει τυριά που έχουν φτάσει στο στάδιο ωρίμασης από το γαλακτοκομείο, ενόσω αυτά θα παραμένουν στις αποθήκες της εταιρείας.

Η συναλλαγή έχει τη μορφή ανακυκλούμενης πίστωσης, δημιουργώντας μια συνεχή πηγή κεφαλαίου κίνησης κατά τη διάρκεια της ωρίμασης και της πώλησης των τυριών.

Για εταιρείες με προϊόντα των οποίων η παραγωγή διαρκεί μήνες ή χρόνια, από παρμεζάνα και αλλαντικά έως κρασί και άλλα αγαθά, οι μεταρρυθμίσεις θα μπορούσαν να ανοίξουν μια νέα πηγή χρηματοδότησης, μετατρέποντας τα αποθέματα των αποθηκών σε περιουσιακά στοιχεία που χρησιμεύουν ως εξασφάλιση.

«Η ελπίδα είναι να τυποποιήσουμε τη συναλλαγή και να την αναπαραγάγουμε, ώστε να βοηθήσουμε πολλές περισσότερες εταιρείες», δήλωσε ο Giovanni Bossi, διευθύνων σύμβουλος της Cherry Bank, προσθέτοντας: «Θα μπορούσε να αποτελέσει ένα νέο εργαλείο χρηματοδότησης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων».

Η μεταρρύθμιση ενδέχεται επίσης να προσελκύσει παρόχους ιδιωτικών πιστώσεων στην αγορά του δανεισμού με εγγύηση αποθεμάτων, ανέφερε ο Bellone.

Τομέας σε ανάπτυξη

Η χρηματοδότηση με βάση περιουσιακά στοιχεία εξελίσσεται σε έναν από τους τομείς με ταχύτερη ανάπτυξη για τα ιδιωτικά πιστωτικά κεφάλαια.

Καθώς ο ανταγωνισμός εντείνεται στον τομέα των παραδοσιακών εταιρικών δανείων, οι διαχειριστές ιδιωτικών πιστώσεων διοχετεύουν περισσότερο κεφάλαιο σε δάνεια που εξασφαλίζονται με ενσώματα περιουσιακά στοιχεία και συμβατικές ταμειακές ροές, συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων, υποδομών και εξοπλισμού.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Ιταλία: Δανεισμός μέσω… παρμεζάνας – Πώς η παλαιότερη γαλακτοβιομηχανία της χώρας εξασφάλισε ρευστότητα
World

Δάνειο αντί… παρμεζάνας - Νέο πλαίσιο χρηματοδότησης εταιρειών στην Ιταλία
Ασφαλιστικές: Η CFC, υποψήφια για IPO στο Λονδίνο, προσλαμβάνει τον πρώην επικεφαλής της Direct Line
World

Η ασφαλιστική CFC προσλαμβάνει νέο CEO ενόψη IPO στο Λονδίνο
ΗΠΑ: Διευρύνθηκε το εμπορικό έλλειμμα
World

ΗΠΑ: Διευρύνθηκε το εμπορικό έλλειμμα
Καναδάς: Απότομη άνοδος και υψηλό 4 ετών στο εμπορικό πλεόνασμα
World

Υψηλό 4 ετών στο εμπορικό πλεόνασμα του Καναδά
Γαλλία: Το δημόσιο χρέος και η απειλή του «φαινομένου χιονοστιβάδας»
World

Γαλλία: Το δημόσιο χρέος και η απειλή του «φαινομένου χιονοστιβάδας»
Βρετανία: Χρειάζεται 100 δισ. στερλίνες για να σταθεροποιήσει το δημόσιο χρέος
World

Βρετανία: Χρειάζεται 100 δισ. στερλίνες για να σταθεροποιήσει το δημόσιο χρέος

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Swarovski Hellas: Συνεχίζει να λάμπει και το 2025 – Στο +4% οι πωλήσεις το 2025
Business

Η Swarovski λάμπει στην ελληνική αγορά - Στο +4% το 2025

Το 2025 αποτέλεσε θετική περίοδο για την Swarovski Hellas, καθώς ο κύκλος εργασιών της στην εγχώρια αγορά παρουσίασε αύξηση

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Γαλλία: Το δημόσιο χρέος και η απειλή του «φαινομένου χιονοστιβάδας»
World

Γαλλία: Το δημόσιο χρέος και η απειλή του «φαινομένου χιονοστιβάδας»

Αγορές και οικονομολόγοι ανησυχούν για το δημόσιο χρέος στη Γαλλία

Τζούλη Καλημέρη
Στενά του Ορμούζ: Αποτυχημένο σενάριο τα βυτιοφόρα να αντικαταστήσουν τη ναυτιλία
Πετρέλαιο

Δε... βγαίνει το σενάριο με τα βυτιοφόρα - Παραμένει κυρίαρχο το Ορμούζ

Ο CEO της Kuehne+Nagel αναφέρει ότι το κόστος και η κυκλοφοριακή συμφόρηση σημαίνουν ότι τα Στενά του Ορμούζ παίζουν τον κυρίαρχο ρόλο ως εμπορευματική οδός

Δημήτρης Σταμούλης
Ελληνικές τράπεζες: Ανεβάζει τις τιμές στόχους η AXIA – Alpha Finance – Παραμένουν ελκυστικές
Τράπεζες

ΑΧΙΑ - Alpha: Γιατί οι τράπεζες παραμένουν ελκυστικές

Οι ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να υπεραποδίδουν έναντι των ευρωπαϊκών - Τι αναφέρει η AXIA - Alpha Finance

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Coca-Cola HBC: Πώς η Αίγυπτος έγινε η τρίτη μεγαλύτερη αγορά του ομίλου
Business

Καλογεράκη (Coca-Cola HBC): Η Αίγυπτος «ατμομηχανή» ανάπτυξης

H COO της Coca Cola HBC, Νάγια Καλογεράκη μιλώντας σε ειδική εκδήλωση ανέλυσε πως η εξαγορά του 2022 στην Αίγυπτo μετατράπηκε σε μοχλό ανάπτυξης

Γιώργος Μανέττας
Ιταλία: Δανεισμός μέσω… παρμεζάνας – Πώς η παλαιότερη γαλακτοβιομηχανία της χώρας εξασφάλισε ρευστότητα
World

Δάνειο αντί… παρμεζάνας - Νέο πλαίσιο χρηματοδότησης εταιρειών στην Ιταλία

Χρηματοδότηση για μη εγγεγραμμένα αγαθά, όπως τρόφιμα, πρώτες ύλες και βιομηχανικά προϊόνταμ μπορούν βάσει νόμου να εξασφαλίζουν εταιρείες στην Ιταλία

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Μισθοί: Γιατί παραμένουν πίσω από την Ευρώπη
Economy

Το ελληνικό παράδοξο: Η οικονομία τρέχει, οι μισθοί όχι 

Παρά την ισχυρή ανάπτυξη, η Ελλάδα εξακολουθεί να υστερεί σε παραγωγικότητα και μισθούς σε σύγκριση με την Ευρώπη 

Αθανασία Ακρίβου
Υπεράκτια αιολικά: Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις με δέσμευση ηλεκτρικού χώρου 2,35 GW
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - ΑΠΕ

Άνοιγμα για επενδύσεις 2,35 GW στα υπεράκτια αιολικά

Πώς κατανέμονται τα 2,35 GW ανά θαλάσσια περιοχή σε Θρακικό Πέλαγος, Δωδεκάνησα, Κρήτη, Κυκλάδες, Εύβοια και Πατραϊκό Κόλπο

Μάχη Τράτσα
Περισσότερα από World
Ιταλία: Δανεισμός μέσω… παρμεζάνας – Πώς η παλαιότερη γαλακτοβιομηχανία της χώρας εξασφάλισε ρευστότητα
World

Δάνειο αντί… παρμεζάνας - Νέο πλαίσιο χρηματοδότησης εταιρειών στην Ιταλία

Χρηματοδότηση για μη εγγεγραμμένα αγαθά, όπως τρόφιμα, πρώτες ύλες και βιομηχανικά προϊόνταμ μπορούν βάσει νόμου να εξασφαλίζουν εταιρείες στην Ιταλία

Κωνσταντίνος Δημητρίου
ΗΠΑ: Διευρύνθηκε το εμπορικό έλλειμμα
World

ΗΠΑ: Διευρύνθηκε το εμπορικό έλλειμμα

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου των ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 42,2% σε σχέση με τον Μάιο και ανήλθε στα 77,6 δισ. δολάρια

Καναδάς: Απότομη άνοδος και υψηλό 4 ετών στο εμπορικό πλεόνασμα
World

Υψηλό 4 ετών στο εμπορικό πλεόνασμα του Καναδά

Οι επιχειρήσεις στον Καναδά προσπαθούν να διαφοροποιήσουν τις δραστηριότητές τους μακριά από τις ΗΠΑ

Γαλλία: Το δημόσιο χρέος και η απειλή του «φαινομένου χιονοστιβάδας»
World

Γαλλία: Το δημόσιο χρέος και η απειλή του «φαινομένου χιονοστιβάδας»

Αγορές και οικονομολόγοι ανησυχούν για το δημόσιο χρέος στη Γαλλία

Τζούλη Καλημέρη
Βρετανία: Χρειάζεται 100 δισ. στερλίνες για να σταθεροποιήσει το δημόσιο χρέος
World

Βρετανία: Χρειάζεται 100 δισ. στερλίνες για να σταθεροποιήσει το δημόσιο χρέος

Οι προβλέψεις του Γραφείου Ευθύνης Προϋπολογισμού για την πορεία του χρέους στη Βρετανία

Βιωσιμότητα: Οι 10 κορυφαίες πόλεις για το 2026
World

Οι πιο βιώσιμες πόλεις του κόσμου το 2026

Ποιες πόλεις βρίσκονται στο Top-10 του 2026, με βάση τους δείκτες βιωσιμότητας και ποιότητας ζωής της EIU

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
World

Μεγάλες συμφωνίες όπλων του ΝΑΤΟ πριν την σύνοδο κορυφής

Οι αξιωματούχοι φοβούνται ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να αναβιώσει τις απειλές για αποχώρηση από το NATO ή για αγνόηση των αμοιβαίων αμυντικών δεσμεύσεων

Latest News
ΔΥΠΑ: Nέο πρόγραμμα επιδοτούμενης απασχόλησης για 1.000 πτυχιούχους
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Τι προβλέπεται για το νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ

Οι δικαιούχοι για το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ - Τι προβλέπει η υπουργική απόφαση

Lamda Development: Έσοδα 143 εκατ. ευρώ στο α’ τρίμηνο, άνοδος 35%
Business

Η Lamda ανεβάζει ρυθμούς με έσοδα 143 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο

Οι συνολικές εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων στο Ελληνικό ξεπέρασαν τα 1,7 δισ. ευρώ, ενώ το 87% των κατοικιών της Little Athens έχει διατεθεί ή δεσμευθεί ανακοίνωσε η Lamda Developement

Παπασταύρου: Αξιοποιούμε όλους τους φυσικούς μας πόρους με σεβασμό στο περιβάλλον
Πολιτική

Παπασταύρου: Η ενέργεια σταθερός πυλώνας στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ

Πολυμελής, δικομματική αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των ΗΠΑ επισκέφτηκε το ΥΠΕΝ

Ιταλία: Δανεισμός μέσω… παρμεζάνας – Πώς η παλαιότερη γαλακτοβιομηχανία της χώρας εξασφάλισε ρευστότητα
World

Δάνειο αντί… παρμεζάνας - Νέο πλαίσιο χρηματοδότησης εταιρειών στην Ιταλία

Χρηματοδότηση για μη εγγεγραμμένα αγαθά, όπως τρόφιμα, πρώτες ύλες και βιομηχανικά προϊόνταμ μπορούν βάσει νόμου να εξασφαλίζουν εταιρείες στην Ιταλία

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Αμερικανικά ομόλογα: Πτωτικά – Ενισχύονται οι αποδόσεις
Ομόλογα

Υποχωρούν οι τιμές των αμερικανικών ομολόγων

Η άνοδος της τιμής του πετρελαίου και η έκδοση εταιρικών ομολόγων από την Amazon ασκούν πίεση στα αμερικανικά ομόλογα

Bank of America: Σύσταση «αγοράς» για τη μετοχή της SpaceX
Markets

Bank of America: Σύσταση «αγοράς» για τη μετοχή της SpaceX

Στα 235 δολάρια η τιμή στόχος με περιθώριο ανόδου 45,1%

Τουρισμός: Kοινό πρόγραμμα δράσης υπουργείου Τουρισμού και ΣΕΤΕ
Τουρισμός

Kοινό πρόγραμμα δράσης υπουργείου Τουρισμού και ΣΕΤΕ

H συνεργασία βασίζεται στην κοινή παραδοχή ότι ο ελληνικός τουρισμός βρίσκεται σε μια νέα, πιο απαιτητική φάση

Ασφαλιστικές: Η CFC, υποψήφια για IPO στο Λονδίνο, προσλαμβάνει τον πρώην επικεφαλής της Direct Line
World

Η ασφαλιστική CFC προσλαμβάνει νέο CEO ενόψη IPO στο Λονδίνο

H CFC, επιχείρηση που υποστηρίζεται από ιδιωτικά κεφάλαια, διερευνά στρατηγικές επιλογές, συμπεριλαμβανομένης μιας πιθανής εισαγωγής στο LSE

Χρηματιστήριο Αθηνών: Διακοπή του ανοδικού σερί
Xρηματιστήριο Αθηνών

Διέκοψε το ανοδικό του σερί το Χρηματιστήριο

Με απώλειες έκλεισε το Χρηματιστήριο Αθηνών, διακόπτοντας το θετικό σερί τεσσάρων ανοδικών συνεδριάσεων, χωρίς όμως να χάσει τις κοντινές στηρίξεις του

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Διανυκτερεύσεις: Tο 31% του ετήσιου αριθμού καταγράφονται Ιούλιο – Αύγουστο – Η θέση της Ελλάδας
Τουρισμός

Οι 60 ημέρες που κρίνουν ολόκληρη την τουριστική σεζόν

Οι μήνες Ιούλιος και Αύγουστος αντιπροσώπευαν το 31% του συνολικού ετήσιου αριθμού διανυκτερεύσεων σε τουριστικά καταλύματα της ΕΕ το 2025

Δημήτρης Σταμούλης
Wall Street: Υπό την πίεση των τσιπ
Wall Street

Υπό την πίεση των τσιπ η Wall Street

Η Wall Street εμφανίζει εκ νέου τάσεις απομάκρυνσης από τις εταιρείες που συνδέονται με AI

ΠΟΥ: Προειδοποίηση για νέο «φονικό» καύσωνα στην Ευρώπη – Έκτακτη σύσκεψη
Green

ΠΟΥ: Προειδοποίηση για νέο «φονικό» καύσωνα στην Ευρώπη – Έκτακτη σύσκεψη

O καύσωνας που έρχεται από τον Ατλαντικό θα πλήξει αρχικά την Ιβηρική Χερσόνησο. Ο ΠΟΥ προειδοποιεί για «φονικές εβδομάδες».

ΗΠΑ: Διευρύνθηκε το εμπορικό έλλειμμα
World

ΗΠΑ: Διευρύνθηκε το εμπορικό έλλειμμα

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου των ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 42,2% σε σχέση με τον Μάιο και ανήλθε στα 77,6 δισ. δολάρια

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Νέο σχέδιο για ασφαλή χρήση της AI και ενίσχυση της κυβερνοανθεκτικότητας
Τεχνολογία

Η Κομισιόν παρουσιάζει σχέδιο δράσης για AI και κυβερνοασφάλεια

Το σχέδιο δράσης εστιάζει στην ασφαλή χρήση προηγμένων μοντέλων, στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και στην ανάπτυξη ευρωπαϊκών δυνατοτήτων AI για την κυβερνοάμυνα

Τραμπ: Η Τουρκία είναι μία σημαντική στρατιωτική δύναμη
Κόσμος

Ο Τραμπ στηρίζει την πώληση F-35 στην Τουρκία

Σε δηλώσεις στους δημοσιογράφους ο Τραμπ εξήρε τον ρόλο της Τουρκίας και είπε ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν την πώληση F-35

Οινοποιοί Βορείου Ελλάδος: Nέος πρόεδρος ο Χαράλαμπος Μπεκρής
Τρόφιμα – ποτά

Nέος πρόεδρος των Οινοποιών Βορείου Ελλάδος ο Χαράλαμπος Μπεκρής

Η Ένωση «Οινοποιοί Βορείου Ελλάδος» αναφέρει ότι προτεραιότητα της νέας διοίκησης είναι η βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οινοποιίας

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies