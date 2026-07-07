Ιταλία: Δανεισμός μέσω… παρμεζάνας – Πώς η παλαιότερη γαλακτοβιομηχανία της χώρας εξασφάλισε ρευστότητα

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Δάνειο με εγγύηση το τυρί που ωριμάζει στις αποθήκες της έλαβε η παλαιότερη γαλακτοκομική εταιρεία στην Ιταλία στο πλαίσιο μιας πρόσφατης νομοθετικής αλλαγής που αποσκοπεί να βοηθήσει τους παραγωγούς τροφίμων και κρασιού να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση.

Με έτος ίδρυσης το 1784, η επιχείρηση Brazzale SpA συγκέντρωσε 10 εκατομμύρια ευρώ από την τράπεζα Cassa Depositi e Prestiti με εγγύηση τα προϊόντα που βρίσκονται σε διαδικασία ωρίμανσης, όπως δήλωσε ο ιδιοκτήτης της Roberto Brazzale σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη.

Εδώ και δεκαετίες, οι Ιταλοί τυροκόμοι είναι εξοικειωμένοι με τη χρηματοδότηση αποθεμάτων. Η διαδικασία έχει ως εξής: τα γαλακτοκομεία αποθηκεύουν κεφάλια παρμεζάνας στα θησαυροφυλάκια της Credito Emiliano, αποκτώντας έτσι πρόσβαση σε πίστωση, η οποία τους επιτρέπει να πληρώνουν τους αγρότες και να καλύπτουν άλλα έξοδα, ενώ περιμένουν τα προϊόντα τους να φτάσουν στην αγορά.

Νέο πλαίσιο εξασφάλισης ρευστότητας στην Ιταλία

Όμως, η συναλλαγή της Brazzale είναι η πρώτη που παρέχει στους χρηματοδότες ισχυρότερο έλεγχο επί των αποθεμάτων και όχι απλώς μια εγγύηση επί αυτών.

Αυτό κατέστη δυνατό χάρη στις αλλαγές στον ιταλικό νόμο περί τιτλοποίησης, ο οποίος επιτρέπει πλέον στις εταιρείες να εξασφαλίζουν χρηματοδότηση για μη εγγεγραμμένα αγαθά, όπως τρόφιμα, πρώτες ύλες και βιομηχανικά προϊόντα. Προηγουμένως, τέτοιες συναλλαγές περιορίζονταν σε μεγάλο βαθμό σε περιουσιακά στοιχεία όπως ακίνητα και χρηματοοικονομικές απαιτήσεις.

Πιο ειδικά, το νέο πλαίσιο έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να επιτρέπει στις εταιρείες να «αφαιρέσουν τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία από τον ισολογισμό τους και να απελευθερώσουν ρευστότητα που είναι δεσμευμένη στα αποθέματα» χωρίς να περιμένουν την πώληση των προϊόντων, σύμφωνα με τον Pietro Bellone, εταίρο της δικηγορικής εταιρείας A&O Shearman στο Μιλάνο.

«Ο νόμος αναγνωρίζει πλέον ρητά τη χρήση μελλοντικών απαιτήσεων, των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων και των συναφών δικαιωμάτων, των μεταποιημένων προϊόντων και των υποκατάστατων περιουσιακών στοιχείων, ως περιουσιακών στοιχείων που μπορούν να διαχωριστούν ή να διατεθούν για την αποπληρωμή της πράξης τιτλοποίησης», δήλωσε στο Bloomberg η Annalisa Dentoni-Litta, εταίρος της δικηγορικής εταιρείας Hogan Lovells Cadwalader στη Ρώμη.

Τα οφέλη

Στη συμφωνία με την Brazzale, μία εταιρεία ειδικού σκοπού με την ονομασία Magazzino Italia SPV θα αγοράζει τυριά που έχουν φτάσει στο στάδιο ωρίμασης από το γαλακτοκομείο, ενόσω αυτά θα παραμένουν στις αποθήκες της εταιρείας.

Η συναλλαγή έχει τη μορφή ανακυκλούμενης πίστωσης, δημιουργώντας μια συνεχή πηγή κεφαλαίου κίνησης κατά τη διάρκεια της ωρίμασης και της πώλησης των τυριών.

Για εταιρείες με προϊόντα των οποίων η παραγωγή διαρκεί μήνες ή χρόνια, από παρμεζάνα και αλλαντικά έως κρασί και άλλα αγαθά, οι μεταρρυθμίσεις θα μπορούσαν να ανοίξουν μια νέα πηγή χρηματοδότησης, μετατρέποντας τα αποθέματα των αποθηκών σε περιουσιακά στοιχεία που χρησιμεύουν ως εξασφάλιση.

«Η ελπίδα είναι να τυποποιήσουμε τη συναλλαγή και να την αναπαραγάγουμε, ώστε να βοηθήσουμε πολλές περισσότερες εταιρείες», δήλωσε ο Giovanni Bossi, διευθύνων σύμβουλος της Cherry Bank, προσθέτοντας: «Θα μπορούσε να αποτελέσει ένα νέο εργαλείο χρηματοδότησης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων».

Η μεταρρύθμιση ενδέχεται επίσης να προσελκύσει παρόχους ιδιωτικών πιστώσεων στην αγορά του δανεισμού με εγγύηση αποθεμάτων, ανέφερε ο Bellone.

Τομέας σε ανάπτυξη

Η χρηματοδότηση με βάση περιουσιακά στοιχεία εξελίσσεται σε έναν από τους τομείς με ταχύτερη ανάπτυξη για τα ιδιωτικά πιστωτικά κεφάλαια.

Καθώς ο ανταγωνισμός εντείνεται στον τομέα των παραδοσιακών εταιρικών δανείων, οι διαχειριστές ιδιωτικών πιστώσεων διοχετεύουν περισσότερο κεφάλαιο σε δάνεια που εξασφαλίζονται με ενσώματα περιουσιακά στοιχεία και συμβατικές ταμειακές ροές, συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων, υποδομών και εξοπλισμού.