ΗΠΑ – ΕΕ: Πώς έχουν εξελιχθεί οι δεσμεύσεις που ανέλαβαν στο Τέρνμπερι

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σχεδόν έναν χρόνο μετά τη συμφωνία μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο Τέρνμπερι για ανακωχή στον εμπορικό πόλεμο που κήρυξε ο αμερικανός πρόεδρος, πολλές από τις αμοιβαίες βαρύγδουπες δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν εκεί αποδεικνύεται πως είναι δύσκολο να τηρηθούν – κάποιες, μάλιστα, ήταν από την αρχή μη ρεραλιστικές.

Τον προηγούμενο Ιούλιο οι δύο πλευρές μας πληροφόρησαν ότι μεταξύ άλλων αντάλλαξαν υποσχέσεις για μείωση των δασμών, ενίσχυση των αγορών ενέργειας, χαλάρωση των περιβαλλοντικών και τεχνολογικών κανονισμών και συνεργασία στην τεχνητή νοημοσύνη.

Και, μπορεί η ΕΕ να έχει επικυρώσει με τον πιο ισχυρό τρόπο στο εσωτερικό της το περιεχόμενο της συμφωνίας και τη δέσμευσή της να την τηρήσει, ωστόσο, με έναν Τραμπ να αλλάζει συνεχώς στάση απέναντι στην Ευρώπη, η συμφωνία θα μπορούσε ανά πάσα στιγμή να καταρρεύσει.

«Η διατλαντική εταιρική σχέση παραμένει ακρογωνιαίος λίθος των οικονομιών μας. Η συνεχιζόμενη ισχύς της θα εξαρτηθεί από την τήρηση των δεσμεύσεων και από τις δύο πλευρές και την αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων με ρεαλιστικό και ισορροπημένο τρόπο», ανέφερε σε δήλωσή του στο Politico o επίτροπος Εμπορίου Μάρος Σέφτσοβιτς. «Εμείς υλοποιήσαμε όσα υποσχεθήκαμε και αναμένουμε το ίδιο και από τις ΗΠΑ», πρόσθεσε.

Αξιολογώντας τις πιθανότητες υπέρ ή κατά της τήρησης των δεσμεύσεων των δύο πλευρών, το Politico διαπίστωσε τα εξής:

Το πλαφόν στους δασμούς

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται να εφαρμόσουν τον υψηλότερο συντελεστή μεταξύ είτε του δασμολογικού συντελεστή του Πλέον Ευνοούμενου Κράτους των ΗΠΑ, είτε ενός δασμολογικού συντελεστή 15%, ο οποίος αποτελείται από τον δασμό ΠΕΚ και έναν αμοιβαίο δασμό, στα προϊόντα καταγωγής Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Ετυμηγορία: Σε κίνδυνο.

Το ανώτατο όριο δασμών 15% στις εξαγωγές της ΕΕ προς τις ΗΠΑ αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της συμφωνίας του Τέρμπερι. Σε αντάλλαγμα για αυτό το χαμηλότερο βασικό δασμολογικό όριο, οι Βρυξέλλες δεσμεύτηκαν σε μια σειρά παραχωρήσεων —από την κατάργηση των δασμών στα αμερικανικά βιομηχανικά αγαθά έως την ελάφρυνση του κανονιστικού φόρτου για τις αμερικανικές εταιρείες και την ενίσχυση των αγορών αμερικανικής ενέργειας και τσιπ τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Ωστόσο, η βάση πάνω στην οποία στηρίχθηκε αυτή η συμφωνία βρίσκεται πλέον σε κίνδυνο. Οι αρχικοί «αμοιβαίοι» δασμοί του Τραμπ ακυρώθηκαν τον Φεβρουάριο από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ και ένα προσωρινό μεταβατικό μέτρο πρόκειται σύντομα να εκπνεύσει. Για να αντικαταστήσει αυτούς τους ακυρωθέντες δασμούς, η Ουάσιγκτον ξεκίνησε αρκετές εμπορικές έρευνες βάσει του νομικά πιο ισχυρού Άρθρου 301 του Νόμου περί Εμπορίου των ΗΠΑ του 1974.

Οι νέοι δασμοί που θα προκύψουν από αυτές τις έρευνες —ορισμένους από τους οποίους η κυβέρνηση Τραμπ στοχεύει να θέσει σε ισχύ έως τις 24 Ιουλίου— θα μπορούσαν να πιέσουν το ανώτατο όριο του 15%, παρά τις διαβεβαιώσεις του Αντιπροσώπου Εμπορίου Τζέιμισον Γκριρ προς τους Ευρωπαίους ομολόγους του ότι δεν θα υπάρξει υπέρβαση του συμφωνηθέντος πλαφόν.

Μια νέα έρευνα για τις πολιτικές τιμολόγησης φαρμάκων της Γερμανίας έχει προσθέσει νέα αβεβαιότητα, όπως και η προοπτική ερευνών για τους φόρους ψηφιακών υπηρεσιών ορισμένων κρατών μελών.

«Η διατλαντική σχέση θα συνεχίσει να είναι ασταθής», δήλωσε σε ευρωπαίους νομοθέτες ο Ματίας Γιόργκενσεν, ο κορυφαίος αξιωματούχος της Επιτροπής για τις εμπορικές σχέσεις με τις ΗΠΑ. «Είδαμε πρόσφατες ενέργειες των ΗΠΑ προς μεμονωμένα κράτη μέλη σχετικά με τους φόρους ψηφιακών υπηρεσιών, καθώς και την έναρξη έρευνας βάσει του Άρθρου 301 για την τιμολόγηση των φαρμάκων. Αν και αυτή η έρευνα αφορά επί του παρόντος μόνο τη Γερμανία, δεν μπορούν να αποκλειστούν έρευνες που θα αφορούν και άλλα κράτη μέλη».

Οποιαδήποτε παραβίαση ενέχει τον κίνδυνο να πυροδοτήσει αντίποινα από τις Βρυξέλλες, σύμφωνα με τους μηχανισμούς διασφάλισης που ενσωμάτωσαν οι Ευρωπαίοι νομοθέτες στη συμφωνία του Τέρνμπερι. Στο μεταξύ, η Επιτροπή κοινοποίησε την περασμένη εβδομάδα στην Ουάσιγκτον μια λίστα εξαγώγιμων προϊόντων αξίας 115 δισεκατομμυρίων ευρώ για τα οποία επιδιώκει χαμηλότερους δασμούς από τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων ιατροτεχνολογικών προϊόντων, κρασιού, αλκοολούχων ποτών, μπύρας, τυριού και ελαιολάδου.

Ενέργεια και επενδύσεις

«Οι ευρωπαϊκές εταιρείες αναμένεται να επενδύσουν επιπλέον 600 δισεκατομμύρια δολάρια σε στρατηγικούς τομείς στις Ηνωμένες Πολιτείες έως το 2028». «Η Ευρωπαϊκή Ένωση προτίθεται να προμηθευτεί αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), πετρέλαιο και προϊόντα πυρηνικής ενέργειας με αναμενόμενη αξία αγοράς 750 δισεκατομμυρίων δολαρίων έως το 2028».

Ετυμηγορία: Μη ρεαλιστικό.

Τα δύο εντυπωσιακά νούμερα στην καρδιά της συμφωνίας υπάκουαν σε μια παρόμοια λογική: Αν και προκάλεσαν εντυπωσιακούς τίτλους στις ειδήσεις και ικανοποίησαν τον Τραμπ, οι Βρυξέλλες δεν μπορούν να υλοποιήσουν κανένα από τα δύο — ούτε είναι νομικά δεσμευτικά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπραγματεύεται εμπορικές συμφωνίες εξ ονόματος των 27 μελών του μπλοκ, αλλά δεν μπορεί να δώσει εντολή σε ιδιωτικές ευρωπαϊκές εταιρείες να επενδύσουν, ούτε μπορεί να κατευθύνει αγορές ενέργειας. Αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται από τον ιδιωτικό τομέα, όχι από το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ.

Κατά την προετοιμασία της συμφωνίας του Τέρμπερι, οι Βρυξέλλες βολιδοσκόπησαν τις προθέσεις κορυφαίων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και ζήτησαν «επειγόντως» να παράσχουν στοιχεία σχετικά με τις τρέχουσες και προγραμματισμένες επενδύσεις τους στις ΗΠΑ. Το ποσό των 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων βασίστηκε σε αυτές τις εκτιμήσεις, αλλά ποτέ δεν προοριζόταν ως δεσμευτική υποχρέωση.

Το ίδιο ισχύει και για τη δέσμευση των 750 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενέργεια. Αξιωματούχοι της Επιτροπής παραδέχθηκαν ότι το ποσό αντικατοπτρίζει τις προβλεπόμενες «ανάγκες» του μπλοκ και όχι ένα σχέδιο προμηθειών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή των κρατών μελών. Επιπλέον, με τις τιμές της ενέργειας να παρουσιάζουν τόσο μεγάλη μεταβλητότητα, είναι εξαιρετικά δύσκολο να τεθεί ως στόχος ένα σταθερό χρηματικό ποσό.

Αναμφίβολα, οι εισαγωγές ενέργειας της ΕΕ από τις ΗΠΑ αυξάνονται. Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, αύξησε σημαντικά τις αγορές αμερικανικού LNG καθώς προσπαθούσε να εκμηδενίσει το εμπόριο ενέργειας με τη Ρωσία.

Ο πόλεμος στο Ιράν έδωσε περαιτέρω ώθηση: Μεταξύ Ιανουαρίου και Απριλίου, η ΕΕ αγόρασε προϊόντα πετρελαίου και φυσικού αερίου αξίας 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τις ΗΠΑ, παρουσιάζοντας αύξηση 24% σε σχέση με το προηγούμενο τετράμηνο, σύμφωνα με τα εμπορικά στοιχεία της ΕΕ.

Ωστόσο, αυτό απέχει ακόμη πολύ από το εντυπωσιακό νούμερο που συμφωνήθηκε σε ορίζοντα τριετίας. Με αυτόν τον ρυθμό, η επίτευξη των 750 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα απαιτούσε 16 χρόνια — όχι τρία.

Διατλαντική πράσινη συμφωνία

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύεται να εργαστεί για την αντιμετώπιση των ανησυχιών των παραγωγών και εξαγωγέων των ΗΠΑ σχετικά με τον Κανονισμό της ΕΕ για την Αποψίλωση των Δασών (EUDR), με σκοπό την αποφυγή αδικαιολόγητων επιπτώσεων στο εμπόριο μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ». «Λαμβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες των ΗΠΑ σχετικά με τη μεταχείριση των αμερικανικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο πλαίσιο του Μηχανισμού Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα (CBAM), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή… δεσμεύεται να εργαστεί για την παροχή πρόσθετων ευελιξιών κατά την εφαρμογή του CBAM». «Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύεται να καταβάλει προσπάθειες προκειμένου να διασφαλίσει ότι η Οδηγία για την Εταιρική Δέουσα Επιμέλεια όσον αφορά τη Βιωσιμότητα (CSDDD) και η Οδηγία για την Υποβολή Εκθέσεων Εταιρικής Βιωσιμότητας (CSRD) δεν θα επιβάλουν αδικαιολόγητους περιορισμούς στο διατλαντικό εμπόριο».

Ετυμηγορία: Υπό πίεση.

Η συμφωνία του Turnberry δέσμευσε την ΕΕ να αντιμετωπίσει τις μακροχρόνιες αμερικανικές αιτιάσεις σχετικά με ορισμένους από τους εμβληματικούς πράσινους νόμους του μπλοκ. Έναν χρόνο αργότερα, οι Βρυξέλλες έχουν απλοποιήσει τμήματα του κανονιστικού τους πλαισίου, αλλά απέχουν πολύ από τις ευρύτερες αλλαγές που ήλπιζε η Ουάσιγκτον — καθιστώντας το ζήτημα πιθανό σημείο τριβής στις εμπορικές σχέσεις.

EUDR: Η δέσμευση για «εργασία προς την αντιμετώπιση» των ανησυχιών των ΗΠΑ σχετικά με τον κανονισμό της ΕΕ για την αποψίλωση των δασών παρέμεινε σκόπιμα ασαφής. Μετά τη συμφωνία, η Επιτροπή τόνισε ότι οι ΗΠΑ θα ταξινομηθούν ως χώρα «χαμηλού κινδύνου», γεννώντας ελπίδες ότι οι Βρυξέλλες θα μείωναν σημαντικά τον κανονιστικό φόρτο στις εξαγωγές αμερικανικών αγροτικών προϊόντων και ξυλείας. Ωστόσο, όταν η Επιτροπή δημοσίευσε τον Μάιο την εξέτασή της σχετικά με το πώς και αν πρέπει να απλοποιηθεί ο κανονισμός, η αμερικανική βιομηχανία ξυλείας απογοητεύτηκε. Το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ αποφάσισε ότι δεν θα αναθεωρήσει τους κανόνες —οι οποίοι απαιτούν από τους εισαγωγείς ορισμένων εμπορευμάτων να αποδεικνύουν ότι οι εφοδιαστικές αλυσίδες είναι πλήρως ανιχνεύσιμες και απαλλαγμένες από αποψίλωση. Αντίθετα, η αναθεώρηση πρότεινε τροποποιήσεις στο πεδίο εφαρμογής και τη διοίκηση του κανονισμού. «Το πεδίο εφαρμογής της αναθεώρησής τους ήταν πολύ περιορισμένο για να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε από τις ανησυχίες που έχουν εγείρει επανειλημμένα οι εμπλεκόμενοι φορείς στις ΗΠΑ», δήλωσε η Κέιτ Γκάτο, επικεφαλής στρατηγικής της National Alliance of Forest Owners.

CSDDD/CSRD: Οι Βρυξέλλες επισημαίνουν ομοίως το πακέτο απλούστευσης «Omnibus I» ως απόδειξη ότι μείωσαν τα κανονιστικά βάρη. Το πακέτο, το οποίο προτάθηκε ακόμη και πριν από τη συμφωνία του Turnberry, περιόρισε το πεδίο εφαρμογής και των δύο οδηγιών, ώστε να εφαρμόζονται μόνο στις μεγαλύτερες εταιρείες. Ωστόσο, η ΕΕ δεν ικανοποίησε ένα βασικό αίτημα των ΗΠΑ: την πλήρη εξαίρεση των αμερικανικών εταιρειών. «Δεν αντιμετωπίζει πραγματικά τις ανησυχίες μας», δήλωσε λομπίστας με έδρα την Ουάσιγκτον που βρίσκεται σε τακτική επαφή με αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ, προειδοποιώντας ότι ο Λευκός Οίκος παραμένει έτοιμος να πιέσει την Ευρώπη για περαιτέρω παραχωρήσεις.

CBAM: Η ΕΕ έχει προχωρήσει περισσότερο στον φόρο άνθρακα στα σύνορα, προτείνοντας την εξαίρεση των μικρών εισαγωγέων ως μέρος της ευρύτερης προσπάθειας απλούστευσης. Παρόλα αυτά, η δομή της πολιτικής παραμένει αμετάβλητη, πράγμα που σημαίνει ότι ένα από τα βασικά αγκάθια στις σχέσεις με την Ουάσιγκτον δεν αντιμετωπίζεται. .

Προστατευτικός κλοιός για τον χάλυβα

«Όσον αφορά τον χάλυβα, το αλουμίνιο και τα παράγωγα προϊόντα τους, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες προτίθενται να εξετάσουν τη δυνατότητα συνεργασίας για τον αποκλεισμό των αντίστοιχων εγχώριων αγορών τους από την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, διασφαλίζοντας παράλληλα ασφαλείς εφοδιαστικές αλυσίδες μεταξύ τους, μεταξύ άλλων μέσω λύσεων δασμολογικών ποσοστώσεων».

Ετυμηγορία: Μερικώς υλοποιημένη.

Ο χάλυβας και το αλουμίνιο αποτελούσαν σημαντικό σημείο τριβής μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης πολύ πριν από την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο για μια δεύτερη θητεία.

Οι συνομιλίες για ένα «κλαμπ χάλυβα» ΕΕ-ΗΠΑ κορυφώθηκαν το φθινόπωρο του 2023, όταν η Ουάσιγκτον και οι Βρυξέλλες εξέταζαν τη δημιουργία μιας κοινής δασμολογικής ζώνης που θα επέβαλλε δασμούς στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου από μη κρατικές οικονομίες της αγοράς, όπως η Κίνα. Όμως οι επαφές με την τότε κυβέρνηση Μπάιντεν ατόνησαν, καθώς οι Βρυξέλλες φοβούνταν την παραβίαση των παγκόσμιων εμπορικών κανόνων.

Μετά την επιστροφή του Τραμπ στην εξουσία, η ΕΕ ανακοίνωσε ότι θα επιβάλει υψηλότερους δασμούς στον ξένο χάλυβα για να αποτρέψει μια υπερπροσφορά, κυρίως από την Κίνα, η οποία είχε αποκλειστεί από την αγορά των ΗΠΑ. Αυτές οι αλλαγές τέθηκαν σε ισχύ αυτόν τον μήνα, με τις Βρυξέλλες να διπλασιάζουν τους δασμούς στο 50% —σε ευθυγράμμιση με τους δασμούς του Τραμπ— και σχεδόν να υποδιπλασιάζουν τις αδασμολόγητες ποσοστώσεις εισαγωγών.

Οι δασμοί του Τραμπ σε προϊόντα που περιέχουν χάλυβα και αλουμίνιο —τα λεγόμενα παράγωγα— παραμένουν ευαίσθητο σημείο στη σχέση, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναμένεται να πιέσει την Ουάσιγκτον για περισσότερες εξαιρέσεις έως το τέλος του έτους.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επικαιροποιήσει τη λίστα των μεταποιημένων προϊόντων που πλήττονται από τους δασμούς αρκετές φορές. Ο αντιπρόσωπος Εμπορίου των ΗΠΑ Τζέιμισον Γκριρ προσφέρθηκε να συντομεύσει αυτή τη λίστα κατά τη διάρκεια πρόσφατης τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Μπερντ Λάνγκε, πρόεδρο της επιτροπής εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως ανέφερε το POLITICO τον Μάρτιο.

Αμυντικές συμφωνίες

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει να αυξήσει σημαντικά τις προμήθειες στρατιωτικού και αμυντικού εξοπλισμού από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με την υποστήριξη και τη διευκόλυνση της κυβέρνησης των ΗΠΑ».

Ετυμηγορία: Σε καλό δρόμο.

Έναν χρόνο μετά, η κατεύθυνση των πραγμάτων φαίνεται να παραμένει αμετάβλητη.

Η δέσμευση αυτή ουσιαστικά επισημοποίησε μια ήδη υπάρχουσα τάση, καθώς ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία συνεχίζει να ωθεί τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις προς τα αμερικανικής κατασκευής όπλα. Το Διεθνές Ινστιτούτο Ερευνών για την Ειρήνη της Στοκχόλμης (SIPRI) εκτιμά ότι οι εξαγωγές όπλων των ΗΠΑ προς την Ευρώπη υπερδιπλασιάστηκαν την περίοδο 2021-2025 σε σύγκριση με την προηγούμενη πενταετία, με την Ουάσιγκτον να καλύπτει το 58% των εισαγωγών των ευρωπαϊκών χωρών του ΝΑΤΟ.

Έκτοτε, η Ουάσιγκτον ενέκρινε μεγάλες πιθανές πωλήσεις, συμπεριλαμβανομένων πυραύλων AMRAAM για τη Γερμανία, τη Φινλανδία και την Ολλανδία, συστημάτων αεράμυνας Patriot για τη Δανία, καθώς και υποστήριξης F-35 και πυραύλων Javelin για την Πολωνία.

Οι αγορές πραγματοποιούνται από μεμονωμένες κυβερνήσεις και όχι από την ίδια την ΕΕ. Το Βέλγιο αποφάσισε επίσης να επεκτείνει τον στόλο των F-35 κατά 11 αεροσκάφη, υπογραμμίζοντας ότι οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες συνεχίζουν να επιλέγουν αμερικανικά συστήματα, παρά την προσπάθεια των Βρυξελλών για αγορά ευρωπαϊκών προϊόντων («Buy European»).

Τέλη δικτύου

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαιώνει ότι δεν θα υιοθετήσει ούτε θα διατηρήσει τέλη χρήσης δικτύου».

Ετυμηγορία: Υπό πίεση.

Η υπόσχεση των Βρυξελλών να κρατήσουν τα «τέλη δικτύου» εκτός των διαπραγματεύσεων φάνηκε αρχικά ως μια εύκολη παραχώρηση.

Μετά από χρόνια έντονου lobbying, η ιδέα είχε σε μεγάλο βαθμό ατονήσει στον δημόσιο διάλογο. Είχε προκύψει από την εκστρατεία για το fair share, η οποία είχε ως στόχο να αναγκάσει τις πλατφόρμες με τεράστια κατανάλωση δεδομένων —κυρίως τις Big Tech— να βοηθήσουν στη χρηματοδότηση των ψηφιακών υποδομών που μεταφέρουν την αυξανόμενη κίνησή τους στην Ευρώπη.

Όμως, το πνεύμα της πρότασης επιβίωσε στην προτεινόμενη αναθεώρηση του τηλεπικοινωνιακού πλαισίου της ΕΕ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία περιλαμβάνει έναν εθελοντικό μηχανισμό επίλυσης διαφορών. Οι επικριτές προειδοποιούν ότι αυτός ο μηχανισμός θα μπορούσε να εξελιχθεί σε τέλη δικτύου με άλλο όνομα.

«Θα έλεγα, διπλωματικά, ότι δώσαμε μια υπόσχεση, ναι, στη Συμφωνία του Turnberry, αλλά ότι υπάρχουν πολλές υποσχέσεις τις οποίες ο Αμερικανός εταίρος μας αθετούσε ήδη ή άλλαζε από τη μια μέρα στην άλλη», δήλωσε σε συνέντευξή του ο Μίχαλ Κομπόσκο, ο επικεφαλής διαπραγματευτής για το συγκεκριμένο θέμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Για τον Πολωνό νομοθέτη, η δέσμευση αυτή αφήνει στο Κοινοβούλιο περιθώριο ελιγμών, ειδικά εφόσον τα «τέλη δικτύου» δεν είναι (αυστηρά μιλώντας) αυτό που εξετάζουν τώρα οι νομοθέτες. «Οι Αμερικανοί πάντα θα ασκούν κριτική, όποιος κι αν είναι ο μηχανισμός, οπότε είμαστε ήδη συνηθισμένοι σε αυτό».

Τσιπ τεχνητής νοημοσύνης

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση προτίθεται να αγοράσει αμερικανικά τσιπ τεχνητής νοημοσύνης αξίας τουλάχιστον 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τα υπολογιστικά της κέντρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει περαιτέρω να συνεργαστεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την υιοθέτηση και διατήρηση απαιτήσεων τεχνολογικής ασφάλειας ευθυγραμμισμένων με εκείνες των Ηνωμένων Πολιτειών, σε μια συντονισμένη προσπάθεια αποφυγής διαρροής τεχνολογίας προς προορισμούς που προκαλούν ανησυχία».

Ετυμηγορία: Σε καλό δρόμο.

Η υπόσχεση της ΕΕ να αγοράσει προηγμένα αμερικανικά τσιπ για την εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης είναι μία από τις λίγες που πιθανότατα θα τηρηθούν — απλώς επειδή το μπλοκ δεν έχει άλλη εναλλακτική λύση.

Περίπου το 96% των τσιπ τεχνητής νοημοσύνης που πωλούνται στην ΕΕ προέρχεται ήδη από προμηθευτές με έδρα τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της Nvidia, σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις, καθώς το μπλοκ δεν διαθέτει δικούς του σχεδιαστές ή κατασκευαστές τσιπ τεχνητής νοημοσύνης.

Η Ένωση θα χρειαστεί σύντομα πολύ περισσότερα από αυτά τα τσιπ. Αυτό το καλοκαίρι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ξεκινήσει τη διαδικασία για την κατασκευή επτά τεράστιων κόμβων υπολογιστικής τεχνητής νοημοσύνης (AI compute hubs). Οι τρεις μεγαλύτεροι από αυτούς θα χρειαστούν τουλάχιστον 40.000 τσιπ AI, ενώ οι τέσσερις μικρότεροι θα χρειαστούν τουλάχιστον 25.000.

Ορισμένες ευρωπαϊκές νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) προσπαθούν να αναπτύξουν εναλλακτικές λύσεις, αλλά οι προσπάθειες αυτές απαιτούν χρόνο και πολλά κεφάλαια. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρώπη θα χρειαστεί να αγοράζει αμερικανικά τσιπ τεχνητής νοημοσύνης για το ορατό μέλλον.