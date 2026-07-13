Κίνα: Η απεξάρτηση ΗΠΑ και ΕΕ κοστίζει πάνω από 23 δισ. δολ.

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Επιπλέον 23,6 τρισεκατομμύρια δολάρια μέσα στα επόμενα 25 χρόνια θα χρειαζόταν να επενδύσουν ΗΠΑ και ΕΕ προκειμένου να τερματίσουν την εξάρτησή τους από την Κίνα σε κρίσιμους κλάδους, όπως η μεταποίηση και η τεχνολογία.

Αυτό προκύπτει από οικονομική ανάλυση της εταιρείας συμβούλων EY-Parthenon η οποία υπολόγισε ότι η αναπαραγωγή των υποδομών, της έρευνας, του λογισμικού, της μεταποίησης και των εφοδιαστικών αλυσίδων που εξαρτώνται επί του παρόντος από την Κίνα θα κόστιζε στις ΗΠΑ 13,7 τρισ. δολάρια, στην Ευρωζώνη 9,1 τρισ. δολάρια και στο Ηνωμένο Βασίλειο 800 δισ. δολάρια έως το 2050.

Για να γίνει αντιληπτή η σημασία αυτών των ποσών, η EY-Parthenon έκανε έναν παραλληλισμό από τον οποίο προκύπτει ότι τα 550 δισ. ετησίως από την κυβέρνηση των ΗΠΑ και τις αμερικανικές εταιρείες για την αποσύνδεση από την Κίνα είναι κοντά στα 600 δισ. δολάρια που επένδυσαν οι μεγάλοι αμερικανικοί τεχνολογικοί όμιλοι σε data centres το 2025, ενώ για την ΕΕ, η απαιτούμενη δαπάνη θα σήμαινε σχεδόν διπλασιασμό του ετήσιου προϋπολογισμού της, ανέφερε η EY-Parthenon.

Όλα αυτά είναι ενδεικτικά του γεγονότος ότι η πολυσηζητημένη απεξάρτηση από πόρους και πρώτες ύλες της Κίνας δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση για τις δυτικές κυβερνήσεις. Οπως επεσήμανε ο Mats Persson, στέλεχος της EY Parthenon, το να γίνουν εγχώριες οι τοπικές αλυσίδες χωρίς να επιβληθεί δυσβάσταχτο κόστος στους καταναλωτές θα είναι μία από τις πιο τρομερές προκλήσεις για τις επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις εξίσου τα επόμενα χρόνια.

Η πρόσθετη συλλογική επένδυση κατά μέσο όρο 940 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως για 25 χρόνια δεν είναι από μόνη της ανέφικτη, όμως, δεν είναι μόνο αυτή. Θα απαιτούνταν επιπλέον των υφιστάμενων επενδύσεων στην ενέργεια, στην τεχνολογία, στην άμυνα και στις υποδομές. Οι αρχικές ετήσιες δαπάνες θα ήταν μικρότερες, αλλά θα αυξάνονταν καθώς η διαδικασία θα μεγάλωνε σε κλίμακα, πρόσθεσε ο Persson.

Το πρόσφατο παράδειγμα με τις σπάνιες γαίες

Η ευπάθεια των ευρωπαϊκών και αμερικανικών οικονομιών σε σχέση με τις κινεζικές πρώτες ύλες αναδείχθηκε πέρυσι, όταν η Κίνα επέβαλε ελέγχους στις εξαγωγές κρίσιμων σπάνιων γαιών, ως απάντηση στην απειλή του Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει δασμούς 145% στις εισαγωγές.

Οι γραμμές παραγωγής στην αυτοκινητοβιομηχανία και στις δύο οικονομίες κόντεψαν να μείνουν στάσιμες, μέχρι το Πεκίνο και η Ουάσιγκτον να συμφωνήσουν σε ανακωχή. Αυτό ήταν καθοριστικό προκειμένου η ΕΕ να καταρτίσει ένα σχέδιο για τη δημιουργία αποθεμάτων σπάνιων γαιών.

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, η Κίνα προβλέπεται να προμηθεύει περισσότερο από το 60% του εκκαθαρισμένου λιθίου και κοβαλτίου παγκοσμίως, τα οποία είναι απαραίτητα για τη μετάβαση σε καθαρότερες πηγές ενέργειας, και περίπου το 80% του γραφίτη ποιότητας μπαταρίας και των στοιχείων σπάνιων γαιών έως το 2035.

Στην πράξη, ακόμη και με μαζικές επενδύσεις, η Δύση δεν θα μπορούσε να απεξαρτηθεί από την Κίνα βραχυπρόθεσμα λόγω του ελέγχου που ασκεί το Πεκίνο σε πολλά κρίσιμα βιομηχανικά υλικά, δήλωσε η Alicia García-Herrero, επικεφαλής οικονομολόγος για την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού στην επενδυτική τράπεζα Natixis.

«Η πρόκληση δεν είναι μόνο το πόσο θα κόστιζε, αλλά η ικανότητα της Κίνας να παρέμβει για να σταματήσει μια τέτοια αποσύνδεση λόγω του υφιστάμενου ελέγχου της στην προμήθεια των πάντων, από την επεξεργασία σπάνιων γαιών έως τα ενεργά φαρμακευτικά συστατικά», πρόσθεσε.

Ο πληθωρισμός

Επιπλέον, δεδομένου ότι τα κινεζικής κατασκευής αγαθά απολάμβαναν συνήθως ένα πλεονέκτημα εργοστασιακής τιμής 20%-100% έναντι των δυτικών ανταγωνιστών τους, η μείωση της εξάρτησης από την κινεζική μεταποίηση θα αύξανε τις τιμές και θα τροφοδοτούσε τον πληθωρισμό, διαπίστωσε η ανάλυση της EY-Parthenon.

Στην Ευρώπη, η διακοπή της εξάρτησης από την Κίνα θα μπορούσε να αφήσει τον πληθωρισμό κατά 1%-2,5% σε κρίσιμους τομείς, και να βρεθούν τόσο η ΕΚΤ όσο και η Τράπεζα της Αγγλίας μόνιμα πάνω από τους στόχους τους για πληθωρισμό 2%, σύμφωνα με την έκθεση της EY-Parthenon, η οποία επικαλείται ανάλυση της ΕΚΤ.

Εκτός από τις επενδύσεις σε εργοστάσια και φυσικές υποδομές, οι δυτικές οικονομίες που επιδιώκουν να μειώσουν ουσιαστικά την εξάρτησή τους από την Κίνα θα πρέπει επίσης να επενδύσουν επιθετικά στην εκπαίδευση των εργαζομένων και στην αυτοματοποίηση των εργοστασιακών διαδικασιών, αναφέρει η έκθεση.

Δεδομένης της εμφανούς κλίμακας των προκλήσεων, ο Persson δήλωσε ότι η «μερική αποσύνδεση» από την Κίνα ήταν πιο πιθανή, με τις επιχειρήσεις να πρέπει να είναι επιλεκτικές ως προς το πού θα διαθέσουν τα μετρητά τους, προκειμένου να χτίσουν ανθεκτικότητα έναντι πιθανών κινεζικών σημείων συμφόρησης (chokepoints).