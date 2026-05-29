Τζεφ Μπέζος: «Είδε» τον πύραυλό του «New Glenn» να ανατινάζεται

Ο πύραυλος New Glenn της Blue Origin του Τζέφ Μπέζος εξερράγη κατά τη διάρκεια δοκιμής στατικής ανάφλεξης. Η εταιρεία ανέφερε ότι παρουσιάστηκε μια ανωμαλία κατά τη διάρκεια της δοκιμής και ότι έχει επιβεβαιωθεί η ασφάλεια όλου του προσωπικού.

Another angle of tonight’s explosion of Blue Origin’s New Glenn during a Static Fire Test at Launch Complex 36, Cape Canaveral Space Force Station in Florida. pic.twitter.com/c447aQCE1y — OSINTdefender (@sentdefender) May 29, 2026

OMG sitting at dinner and just saw Blue Origin Explosion #spacex #blueorigin pic.twitter.com/mO8CKl54G4 — UCF Knight Guy (@B12_Knight) May 29, 2026

Η NASA αποκαλύπτει το σταδιακό σχέδιο για μόνιμη ανθρώπινη παρουσία στη Σελήνη

Η NASA μόλις εγκαινίασε έναν νέο ιστότοπο για τις αποστολές της «Moon Base», που στοχεύουν στην κατασκευή μίας μόνιμης βάσης αξίας 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ στη Σελήνη.

Ο πύραυλος Starship της SpaceΧ θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε αυτές τις αποστολές.

«Η Σεληνιακή Βάση είναι ένα σπίτι μακριά από τη Γη για τους αστροναύτες του προγράμματος Artemis, οι οποίοι θα ζουν και θα εργάζονται στον πρώτο σεληνιακό προμαχώνα της ανθρωπότητας. Η NASA ηγείται παγκόσμιων ομάδων καινοτόμων από διεθνείς διαστημικές υπηρεσίες, τη βιομηχανία και τον ακαδημαϊκό χώρο, με σκοπό την κατασκευή της Σεληνιακής Βάσης και την εδραίωση μιας διαρκούς ανθρώπινης παρουσίας κοντά στον Νότιο Πόλο της Σελήνης, προς όφελος όλων» αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Η NASA ανέθεσε επίσης στη Blue Origin συμβάσεις για σεληνιακά οχήματα προσγείωσης που προορίζονται να συμβάλουν στη δημιουργία της μελλοντικής σεληνιακής βάσης. Ο οργανισμός σκιαγραφεί τη μακροπρόθεσμη στρατηγική αποίκισης της Σελήνης, η οποία περιλαμβάνει προκεχωρημένους οικισμούς και μόνιμες υποδομές στη Σελήνη.

A massive fireball engulfs Launch Complex 36 at Cape Canaveral Space Force Station on Thursday, May 29, 2026, as Blue Origin’s New Glenn rocket explodes during a planned static fire test. pic.twitter.com/aWDRuvyAZj — Adam Bernstein (@ABernNYC) May 29, 2026

Πηγή: in.gr