Ουκρανία – ΕΕ: Συμφωνία για από κοινού παραγωγή drones

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Η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά σε ένα από τα πιο φιλόδοξα βήματα στρατιωτικής συνεργασίας με την Ουκρανία από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, εγκαινιάζοντας μια νέα στρατηγική εταιρική σχέση που φιλοδοξεί να ενοποιήσει τις αμυντικές βιομηχανίες των δύο πλευρών και να επιταχύνει την παραγωγή κρίσιμων οπλικών συστημάτων.

Στο επίκεντρο της πρωτοβουλίας βρίσκεται η νέα συμφωνία EU–Ukraine Drone Deal, η οποία συνδυάζει την επιχειρησιακή εμπειρία της Ουκρανίας από το πεδίο της μάχης με τη βιομηχανική ισχύ της Ευρώπης, με στόχο την από κοινού ανάπτυξη και παραγωγή drones, συστημάτων αντιμετώπισης drones και, σε δεύτερη φάση, αντιβαλλιστικών πυραύλων.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε νέα εκταμίευση ύψους 1 δισ. ευρώ για την προμήθεια drones προς την Ουκρανία, ενώ ενέκρινε και σχέδιο χρηματοδότησης 10 δισ. ευρώ για την παραγωγή πρόσθετων μη επανδρωμένων αεροσκαφών, πυραύλων και μαχητικών αεροσκαφών.

Η συνεργασία επεκτείνεται επίσης στην κοινή έρευνα, στην ανάπτυξη αμυντικών τεχνολογιών και στην πλήρη συμμετοχή της Ουκρανίας στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας και στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αμυντικής Βιομηχανίας, επιτρέποντας για πρώτη φορά σε ουκρανικές και ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να συμμετέχουν από κοινού σε χρηματοδοτούμενα αμυντικά προγράμματα.

Με αυτόν τον τρόπο, οι Βρυξέλλες επιχειρούν όχι μόνο να ενισχύσουν άμεσα τις στρατιωτικές δυνατότητες του Κιέβου απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα, αλλά και να δημιουργήσουν μια πιο ισχυρή, περισσότερο ενοποιημένη και τεχνολογικά προηγμένη ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανική βάση για τα επόμενα χρόνια.

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Στενότερη συνεργασία με τις βιομηχανίες μας

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε: «Η εταιρική μας σχέση στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας ενσωματώνει την αμυντική οικονομία της Ουκρανίας με τον ίδιο τρόπο που ενσωματώνουμε τις αγορές μας: καταργώντας τα εμπόδια και εναρμονίζοντας τα πρότυπά μας όσο το δυνατόν ταχύτερα – από τις αμυντικές προμήθειες έως την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας. Έτσι επιτρέπουμε στενότερη συνεργασία μεταξύ των αμυντικών μας βιομηχανιών και τη δημιουργία κοινών επιχειρήσεων. Μαζί αξιοποιούμε τη συνδυασμένη βιομηχανική μας ισχύ για την κοινή μας ασφάλεια.»

Το κείμενο της ΕΕ

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ουκρανία υπέγραψαν νέα στρατηγική εταιρική σχέση στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα προς την περαιτέρω ενοποίηση της ευρωπαϊκής και της ουκρανικής αμυντικής βιομηχανίας. Παράλληλα, η Επιτροπή εγκαινίασε τη νέα Συμφωνία ΕΕ–Ουκρανίας για τα Drones (EU–Ukraine Drone Deal), με στόχο την εμβάθυνση της συνεργασίας στις τεχνολογίες μη επανδρωμένων αεροσκαφών και συστημάτων αντιμετώπισής τους. Τέλος, η Επιτροπή εκταμίευσε ακόμη 1 δισ. ευρώ για την ενίσχυση των δυνατοτήτων της Ουκρανίας στον τομέα των drones, στο πλαίσιο του Δανείου Στήριξης της Ουκρανίας ύψους 90 δισ. ευρώ.

Οι πρωτοβουλίες αυτές θα επιτρέψουν στις ουκρανικές και τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να επιταχύνουν την ανάπτυξη κρίσιμων αμυντικών δυνατοτήτων, να ενισχύσουν την κοινή βιομηχανική παραγωγή και να συνεργαστούν σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα άμυνας που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εταιρική Σχέση ΕΕ – Ουκρανίας για την Αμυντική Βιομηχανία

Βασιζόμενη στις ήδη υπάρχουσες διμερείς συμφωνίες για τα drones μεταξύ της Ουκρανίας και κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η νέα εταιρική σχέση δημιουργεί ένα ενιαίο και συνεκτικό ευρωπαϊκό πλαίσιο που θα διευκολύνει, θα συντονίζει και θα υποστηρίζει την πλήρη εφαρμογή τους.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ουκρανία συμφώνησαν να προωθήσουν έως το τέλος του 2026 την κοινή παραγωγή drones και συστημάτων αντιμετώπισης drones μεταξύ ουκρανικών και ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Στόχος της συμφωνίας είναι η ταχεία αύξηση της παραγωγής και της επιχειρησιακής αξιοποίησης τεχνολογιών που έχουν ήδη δοκιμαστεί στο πεδίο της μάχης για την αντιμετώπιση drones και πυραύλων, προσφέροντας ταυτόχρονα τη μακροπρόθεσμη προβλεψιμότητα που απαιτείται για την ενίσχυση των επενδύσεων και την επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας της αμυντικής βιομηχανίας τόσο στην Ουκρανία όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η συνεργασία αποσκοπεί στην προστασία από drones και πυραύλους μικρού και μεσαίου βεληνεκούς, στην ανάπτυξη σε μεγάλη κλίμακα επιχειρησιακά δοκιμασμένων συστημάτων drones που θα μπορούν να αποθηκεύονται και εκτός ουκρανικού εδάφους, καθώς και στην παροχή της αναγκαίας προβλεψιμότητας στις αμυντικές βιομηχανίες των δύο πλευρών, ώστε να αυξήσουν αποφασιστικά τις επενδύσεις και την παραγωγή τους.

Στο πλαίσιο αυτής της προσέγγισης, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ουκρανία θα επεκτείνουν τη συνεργασία τους και στην από κοινού παραγωγή αντιβαλλιστικών πυραύλων έως το 2028, συμβάλλοντας στην κάλυψη κρίσιμων κενών στις δυνατότητες αεράμυνας. Η εταιρική σχέση θα δώσει προτεραιότητα σε οικονομικά αποδοτικά πυραυλικά συστήματα, ενώ παράλληλα θα συνεχιστεί η ενίσχυση άλλων κρίσιμων αμυντικών δυνατοτήτων, όπως η παραγωγή πυροβολικού και βασικών αλυσίδων εφοδιασμού.

Η νέα εταιρική σχέση θα εμβαθύνει την ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής και της ουκρανικής αμυντικής βιομηχανίας, καταργώντας τα εμπόδια στη συνεργασία και επιταχύνοντας την εναρμόνιση των προτύπων. Οι εργασίες θα προχωρήσουν σε κρίσιμους τομείς, από τις αμυντικές προμήθειες έως την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις των δύο πλευρών να συνεργάζονται ακόμη πιο αποτελεσματικά και να ενισχύουν τη συλλογική ασφάλεια της Ευρώπης.

Συμφωνία ΕΕ – Ουκρανίας για τα Drones (EU–Ukraine Drone Deal)

Η Συμφωνία ΕΕ–Ουκρανίας για τα Drones θα ενώσει τη βιομηχανική ισχύ της Ευρώπης με την τεχνογνωσία της Ουκρανίας στην καινοτομία των μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Βασίζεται στη δημιουργία κοινοπραξιών μεταξύ ουκρανικών και ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

Η συμφωνία θα συνδυάσει τις δυνατότητες της Ουκρανίας, οι οποίες έχουν δοκιμαστεί στις πραγματικές συνθήκες του πεδίου της μάχης, με τη βιομηχανική ισχύ και τη μεγάλη παραγωγική κλίμακα της Ευρώπης, υποστηρίζοντας στοχευμένες μεταφορές τεχνογνωσίας και επενδύσεις σε τεχνολογίες διττής χρήσης σε ολόκληρη την Ουκρανία.

Η συμφωνία θα επιταχύνει την ανάπτυξη και την παραγωγή της επόμενης γενιάς drones και συστημάτων αντιμετώπισης drones, διασφαλίζοντας ότι η Ουκρανία θα διαθέτει τις δυνατότητες που χρειάζεται σήμερα, ενώ παράλληλα θα ενισχύεται η αμυντική ετοιμότητα της Ευρώπης για το μέλλον.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεργαστεί πλέον με τους ουκρανικούς εταίρους και την ευρωπαϊκή κοινότητα των drones ενόψει της πρώτης συνεδρίασης των 18 ιδρυτικών μελών, η οποία έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες τον Σεπτέμβριο.

Στα ιδρυτικά μέλη από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβάνονται οι:

-ORQA d.o.o.

-Indra Group

-Fincantieri

-WB Electronics / WB Group

-Destinus

-Delair

-RSI Europe

-TERMA A/S

-Quantum Systems

Από την ουκρανική πλευρά συμμετέχουν:

-LLC Skyfall Industries

-LLC Greentech Harvest

-LLC Tencore

-LLC Deviro

-LLC Vyriy Industry

-Scientific Production Company «ATHLON AVIA» LLC

-LLC TEHAVTOFART PIVDEN (TAF Industries)

-UFORCE

-F-Drones.

Επιπλέον 1 δισ. ευρώ για drones

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκταμίευσε σήμερα ακόμη 1 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία για την προμήθεια drones. Πρόκειται για τη δεύτερη πληρωμή στο πλαίσιο της πρώτης δόσης ύψους 6 δισ. ευρώ του Δανείου Στήριξης της Ουκρανίας, η οποία προορίζεται αποκλειστικά για την προμήθεια drones – μιας κρίσιμης δυνατότητας που επιτρέπει στην Ουκρανία να συνεχίσει να αντιστέκεται στον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας.

Η νέα αυτή εκταμίευση ακολουθεί:

την πρώτη δόση ύψους 3,2 δισ. ευρώ που καταβλήθηκε στις 25 Ιουνίου στο πλαίσιο του ειδικού προγράμματος Μακροοικονομικής Χρηματοδοτικής Βοήθειας (Macro-Financial Assistance), καθώς και την πρώτη πληρωμή ύψους 3,9 δισ. ευρώ για την προμήθεια drones, που πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου.

Κοιτάζοντας προς το μέλλον, η Επιτροπή ενέκρινε επίσης σχέδιο εκταμίευσης ύψους 10 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση πρόσθετων drones, πυραύλων και μαχητικών αεροσκαφών, υπογραμμίζοντας τη μακροπρόθεσμη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην άμυνα της Ουκρανίας και στη δημιουργία μιας ισχυρότερης και περισσότερο ενοποιημένης ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανικής βάσης.

BraveTechEU, Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας και αμυντική καινοτομία

Η κοινή πρωτοβουλία ΕΕ–Ουκρανίας BraveTechEU, η οποία έχει στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξης στρατιωτικών τεχνολογιών για την ουκρανική αμυντική βιομηχανία, πέρασε στη δεύτερη φάση της, αναγνωρίζοντας έξι εταιρείες που επιλέχθηκαν για να προωθήσουν καινοτόμες αμυντικές τεχνολογίες:

-Soraccel

-EdgeX Robotics

-Smaesh

-Kova Labs

-Tempterno Defence

-Rannon.

Στην επόμενη φάση του προγράμματος, οι λύσεις αυτές θα δοκιμαστούν σε συνθήκες που προσομοιώνουν το πεδίο των επιχειρήσεων στην Ουκρανία, συμβάλλοντας στην ταχύτερη ανάπτυξη και επιχειρησιακή αξιοποίηση τεχνολογιών που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες του σύγχρονου πολέμου.

Τέλος, η Ουκρανία συνδέθηκε πλήρως με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας (European Defence Fund – EDF) και το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αμυντικής Βιομηχανίας (European Defence Industry Programme – EDIP), επιτρέποντας σε ουκρανικές και ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να σχηματίζουν κοινές κοινοπραξίες και να συμμετέχουν από κοινού σε ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα στον τομέα της άμυνας που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο.

Με συνολικό προϋπολογισμό 7,3 δισ. ευρώ για την περίοδο 2021–2027, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας στηρίζει την ανάπτυξη προηγμένων αμυντικών δυνατοτήτων και ενισχύει τη συνεργασία σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία.

Χένα Βίρκουνεν, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος για την Τεχνολογική Κυριαρχία, την Ασφάλεια και τη Δημοκρατία

«Η Ουκρανία αποτελεί μέρος του μέλλοντος της Ευρώπης αλλά και της ευρωπαϊκής ασφάλειας. Φέρνοντάς την πιο κοντά στο κοινό οικοσύστημα αμυντικής καινοτομίας και εγκαινιάζοντας τη Συμφωνία για τα Drones, μετατρέπουμε την αλληλεγγύη σε συγκεκριμένη δράση. Βοηθούμε την Ουκρανία να υπερασπιστεί τον εαυτό της σήμερα, ενώ ταυτόχρονα ενισχύουμε το τεχνολογικό πλεονέκτημα, τη βιομηχανική μας ικανότητα και την ετοιμότητα της Ευρώπης για το αύριο. Πρόκειται για μια αμφίδρομη σχέση: η Ευρώπη αποκτά πολύτιμη επιχειρησιακή εμπειρία και καινοτομία δοκιμασμένη στο πεδίο της μάχης από την Ουκρανία, επιταχύνοντας την ανάπτυξη των δικών της αμυντικών δυνατοτήτων με τρόπους που δεν θα μπορούσαν ποτέ να επιτευχθούν σε συνθήκες ειρήνης. Το μήνυμά μας είναι σαφές: θα σταθούμε στο πλευρό της Ουκρανίας όσο χρειαστεί και θα εργαστούμε μαζί για μια ισχυρότερη και αποτελεσματικότερη ευρωπαϊκή άμυνα.»

Κάγια Κάλας, Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

«Τα πεδία των μαχών στην Ουκρανία έχουν μετατραπεί σε εργαστήριο του σύγχρονου πολέμου και οι Ουκρανοί καινοτόμοι συγκαταλέγονται στους κορυφαίους παγκοσμίως. Γι’ αυτό η κοινή έρευνα, ανάπτυξη και παραγωγή αμυντικών συστημάτων με την Ουκρανία αποτελεί τον εξυπνότερο τρόπο για να ενισχυθεί η αμυντική θωράκιση της Ευρώπης. Παράλληλα με τη χρηματοδότηση της ΕΕ και τη συλλογική εργασία σε τομείς όπως η αεράμυνα και οι τεχνολογίες drones και αντιμετώπισης drones, οι επιχειρήσεις χρειάζονται και τον κατάλληλο χώρο για να συνεργάζονται μεταξύ τους — και αυτό ακριβώς διευκολύνουμε χρόνο με τον χρόνο.»

Αντριους Κουμπίλιους, Επίτροπος Άμυνας και Διαστήματος

«Η Ουκρανία διαθέτει μία από τις καλύτερες και πιο καινοτόμες αμυντικές βιομηχανίες στον κόσμο. Η εμπειρία που απέκτησε στο πεδίο της μάχης απέδειξε ότι η καινοτομία, η ταχύτητα και η προσαρμοστικότητα είναι καθοριστικοί παράγοντες στον σύγχρονο πόλεμο. Οι σημερινοί πόλεμοι δεν κερδίζονται μόνο με τη στρατιωτική ισχύ, αλλά με drones, προηγμένες τεχνολογίες και αμυντικές βιομηχανίες που μπορούν να αναπτύσσουν και να παράγουν γρήγορα αποτελεσματικές λύσεις. Με τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την άμυνα που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, ανοίγουμε σήμερα ένα νέο κεφάλαιο στη συνεργασία ΕΕ–Ουκρανίας: ένα κεφάλαιο στο οποίο μαθαίνουμε περισσότερα από την Ουκρανία, ενισχύουμε την καινοτομία της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανικής βάσης και αυξάνουμε την ετοιμότητά μας να αποτρέψουμε και να αντιμετωπίσουμε κάθε μελλοντική απειλή για την ασφάλεια.»