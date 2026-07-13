Ουκρανία: Τι θα ζητήσει από τη «Συμμαχία των Προθύμων»

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Οι δυτικοί σύμμαχοι θα επιδιώξουν να εξασφαλίσουν περισσότερες δεσμεύσεις για την αεροπορική άμυνα της Ουκρανίας κατά τη συνάντησή τους στο Παρίσι τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, καθώς οι ελλείψεις έχουν αφήσει τη χώρα όλο και πιο εκτεθειμένη στους ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους, παρά τις πρόσφατες αλλαγές στη δυναμική του πεδίου μάχης.

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συναντηθεί με τουλάχιστον 25 ηγέτες στο πλαίσιο της συνάντησης της «Συμμαχίας των Προθύμων», η οποία αποτελεί μέρος ευρύτερων προσπαθειών που περιλαμβάνουν τη διαμόρφωση μιας κοινής θέσης που θα μπορούσε να παρουσιαστεί στη Ρωσία, καθώς και εγγυήσεις ασφάλειας για τη στήριξη οποιασδήποτε ενδεχόμενης ειρηνευτικής συμφωνίας.

Η συνάντηση της Δευτέρας πραγματοποιείται λίγες ημέρες μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία είχε ως στόχο να δείξει τη διατλαντική ενότητα και τη μακροπρόθεσμη υποστήριξη προς την Ουκρανία.

🇫🇷💶🇺🇦 Macron convenes the “Coalition of the Willing” for talks on providing 70 billion euros to Ukraine The French president will host more than 25 heads of state and government from the so-called “Coalition of the Willing” in Paris today on July 13. The main topic will be… pic.twitter.com/1dLzBY5vo9 — Hawkeye1812Z (@Hawkeye1745) July 13, 2026

Κλιμάκωση των επιθέσεων

Η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις στο Κίεβο και τη γύρω περιοχή τις τελευταίες εβδομάδες, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δεκάδες άνθρωποι. Αξιωματούχοι ανέφεραν ότι οι ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους και drones σε ολόκληρη την Ουκρανία το Σάββατο προκάλεσαν οκτώ νεκρούς και πολλούς ακόμη τραυματίες.

«Σήμερα, οι Ρώσοι ‘θριάμβευσαν’ για άλλη μια φορά εναντίον απολύτως πολιτικών στόχων», δήλωσε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά από νέες επιθέσεις τη Δευτέρα.

«Η πίεση προς τη Ρωσία πρέπει να αποδώσει. Νέες κυρώσεις κατά ⁠του εισβολέα. Νέα πακέτα στήριξης για την Ουκρανία, νέα έργα —όπως το ευρωπαϊκό μας αντιβαλλιστικό πρόγραμμα FREYJA— όλα πρέπει να αποδώσουν».

Η Ρωσία ισχυρίζεται ότι επιτίθεται μόνο σε στόχους στρατιωτικής σημασίας και αρνείται ότι στοχεύει αμάχους.

Αντιμετώπιση βαλλιστικών πυραύλων

Σε ενημέρωση προς τους δημοσιογράφους, ένας αξιωματούχος της γαλλικής προεδρίας ανέφερε ότι το επίκεντρο θα είναι η συνεργασία στον τομέα της αντιβαλλιστικής άμυνας, η οποία θα εκτείνεται από την προμήθεια περισσότερων αμερικανικών αναχαιτιστικών Patriot και την προώθηση της ανάπτυξης του γαλλο-ιταλικού συστήματος αεροπορικής άμυνας SAMP-T έως τη διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο οι ευρωπαϊκές και ουκρανικές αμυντικές βιομηχανίες μπορούν να αναπτύξουν εναλλακτικές λύσεις.

Εννέα χώρες, μεταξύ των οποίων η Ιταλία, η Γερμανία, η Σουηδία, η Δανία και η Νορβηγία, θα συναντηθούν με περίπου δώδεκα εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της Eurosam (κατασκευάστρια του SAMP-T), της Leonardo, της Thales και της Saab, πριν από τη σύνοδο κορυφής, προκειμένου να τις παροτρύνουν να αναλάβουν περισσότερες πρωτοβουλίες στον τομέα της αεροπορικής άμυνας, ανέφεραν διπλωμάτες.

Ανέφεραν επίσης ότι είναι πιθανό να γίνει ανακοίνωση σχετικά με την επίσημη καθιέρωση του προγράμματος «Freyja» — της προσπάθειας της Ουκρανίας να κατασκευάσει μια εναλλακτική λύση χαμηλότερου κόστους, με ευρωπαϊκή υποστήριξη, έναντι του συστήματος «Patriot».

Ukraine’s race for stronger air defenses continues. President Volodymyr Zelenskyy [@ZelenskyyUa] will join more than 25 leaders in Paris as the Coalition of the Willing seeks fresh commitments to protect Ukraine from Russian ballistic missile attacks.https://t.co/Hp1NcoXCn3 — TVP World (@TVPWorld_com) July 13, 2026

Στη συνάντηση θα παρευρεθούν επίσης ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Ζελένσκι και αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ.

Μια επιλογή που εξετάζεται είναι η συνεργασία διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών για ένα σύστημα που θα συμπληρώνει το SAMP-T και/ή το Patriot και θα αναθέτει στην Ουκρανία σημαντικό ρόλο στην παραγωγή.

Η Ουκρανία αντιμετωπίζει σοβαρή έλλειψη πυρομαχικών για τα συστήματά της και τον τελευταίο μήνα ήταν σε μεγάλο βαθμό ανίκανη να καταρρίψει βαλλιστικούς πυραύλους, οι οποίοι ταξιδεύουν με ταχύτητα πολλαπλάσια της ταχύτητας του ήχου.

Έχει παρακαλέσει τους συμμάχους της για περισσότερες προμήθειες και έχει επίσης πιέσει την Ευρώπη να συνεργαστεί μαζί της για τη δημιουργία του δικού της αντιβαλλιστικού συστήματος αεροπορικής άμυνας.

«Οι βαλλιστικοί πύραυλοι που εκτοξεύονται από τον Βλαντιμίρ Πούτιν στοχεύουν σκόπιμα σε περιοχές με άμαχο πληθυσμό και ο Ιούνιος ήταν ένας από τους πιο αιματηρούς (μήνες) από την έναρξη του πολέμου», δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Ouest-France» την Κυριακή.

Καθώς οι επιθέσεις της Ρωσίας έχουν αυξηθεί, το Κίεβο έχει εντείνει τις επιθέσεις με drones εντός της Ρωσίας, στοχεύοντας εγκαταστάσεις πετρελαίου και παραγωγή όπλων, μετατοπίζοντας έτσι τη δυναμική του πεδίου μάχης στον πόλεμο.

Στο Παρίσι, οι ηγέτες θα εξετάσουν επίσης πώς να περιορίσουν τις πηγές εσόδων της Μόσχας, ιδίως τον «σκιώδη στόλο», δηλαδή δεξαμενόπλοια με αδιαφανείς δομές ιδιοκτησίας που χρησιμοποιούνται για την αποφυγή ελέγχου κατά τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου.

Η ΕΕ αναμένεται να υιοθετήσει την επόμενη εβδομάδα το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Ο Μακρόν έχει υποσχεθεί ανακοινώσεις τη Δευτέρα, ορισμένες από τις οποίες θα είναι διμερείς και ενδεχομένως θα αφορούν την κοινή παραγωγή όπλων.

Είπε επίσης ότι η συμμαχία θα μπορούσε να ανακοινώσει κοινές στρατιωτικές ασκήσεις, καθώς επιδιώκει να μετατρέψει την ιδέα μιας μελλοντικής πολυεθνικής δύναμης στην Ουκρανία (MNFU) σε πιο πρακτική πραγματικότητα.

«Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι η MNFU αποτελείται από χερσαίες, αεροπορικές, ναυτικές και εκπαιδευτικές δυνάμεις. Όλοι αυτοί οι πυλώνες προορίζονται να δοκιμάζονται συνεχώς, σε διαφορετικό βαθμό, με όλους τους συμμετέχοντες, προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιοπιστία τους», δήλωσε ο αξιωματούχος.

«Δεν πρόκειται για τη διεξαγωγή ασκήσεων στην Ουκρανία».

Πηγή: in.gr