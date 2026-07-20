AVIN: Κατακτά δύο σημαντικές διακρίσεις στα Loyalty Awards 2026

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Δύο σημαντικές διακρίσεις απέσπασε η AVIN στα Loyalty Awards 2026, το θεσμό που αναδεικνύει κάθε χρόνο τις στρατηγικές των εταιρειών στο loyalty marketing.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα πιστότητας AVIN Κερδίζω, κατέκτησε το Gold βραβείο στην κατηγορία Best in Energy, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του παρουσία στην ελληνική αγορά ενέργειας.

Η διάκριση αναγνωρίζει την εντυπωσιακή απόδοση και τα μετρήσιμα αποτελέσματα του προγράμματος, καθώς και τη στρατηγική προσέγγιση της εταιρείας στο σχεδιασμό και την υλοποίηση πρωτοβουλιών που δημιουργούν μακροχρόνια αξία, τόσο για τον καταναλωτή όσο και για το ίδιο το brand.

Παράλληλα, η καμπάνια «AVIN Κερδίζω Κάθε μέρα, σε κάθε αγορά!» απέσπασε το Bronze βραβείο στην κατηγορία Best Use of Marketing Campaign αφού ξεχώρισε για τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνήθηκε στο ευρύ κοινό.

Μέσα από μια συνεκτική και στοχευμένη προσέγγιση, η καμπάνια ανέδειξε την καθημερινή αξία του προγράμματος, ενίσχυσε τη συμμετοχή των πελατών και εμβάθυνε τη σχέση εμπιστοσύνης με την εταιρεία.

Οι δυο αυτές διακρίσεις αποτελούν μια ακόμα αναγνώριση της στρατηγικής δέσμευσης της AVIN να επενδύει στην ανάπτυξη καινοτόμων προγραμμάτων και υπηρεσιών που αναβαθμίζουν συνεχώς την εμπειρία του καταναλωτή και δημιουργούν προστιθέμενη αξία σε κάθε συναλλαγή.

Το προφίλ της AVIN

Η AVIN, ένα από τα κορυφαία ονόματα στην ελληνική αγορά πετρελαιοειδών, ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1977 και από τον Μάρτιο του 2002 είναι 100% θυγατρική της Motor Oil.

Σήμερα απασχολεί περίπου 120 εργαζόμενους, διαθέτει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαιοειδών στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας και αριθμεί 653 πρατήρια καυσίμων σε ολόκληρη την Ελλάδα, 192 ιδιολειτουργούμενα και 476 συνεργαζόμενα.

Τα προϊόντα AVIN αντιπροσωπεύουν μιας ευρείας γκάμας προηγμένη τεχνολογική πρόταση. Από την έναρξη της λειτουργίας της μέχρι και σήμερα, η AVIN εφαρμόζει πιστά και σταθερά μία ανθρωποκεντρική φιλοσοφία, όπου πρωταγωνιστούν το ήθος, η συνέπεια και ο σεβασμός προς τον καταναλωτή.

Εναρμονιζόμενη με το πνεύμα της εποχής και την ανάγκη για την ενεργειακή μετάβαση, η Εταιρεία επενδύει στο δίκτυο σε νέες μορφές ενέργειας. Στρατηγικός πυλώνας ανάπτυξης είναι και το Non Fuel Retail.