ΟΑΚΑ: Επίσκεψη Μητσοτάκη για επίβλεψη των έργων

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Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών, στο οποίο υλοποιείται η μεγαλύτερη και πιο εκτεταμένη τεχνική παρέμβαση μετά τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, επισκέφθηκε το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

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Ο Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά και τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού Γιώργο Μαυρωτά, ξεναγήθηκε στους χώρους και ενημερώθηκε από τον Συντονιστή Γενικό Διευθυντή του ΟΑΚΑ Κωνσταντίνο Χαλιορή σχετικά με την πορεία των έργων, συνολικού προϋπολογισμού σχεδόν 173 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης, την Περιφέρεια Αττικής, το ΟΑΚΑ και τη Lamda Development.

Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το Κεντρικό Ολυμπιακό Στάδιο, όπου ολοκληρώνονται οι εργασίες συντήρησης, ανακαίνισης και αναβάθμισης του εμβληματικού στεγάστρου ενώ αρχίζει και η τοποθέτηση των 5.000 νέων πολυκαρβονικών φύλλων του.

Τα έργα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε επίσης για την περάτωση της αντικατάστασης του αγωνιστικού φωτισμού με νέας τεχνολογίας φωτιστικά στοιχεία, χαμηλού ενεργειακού αποτυπώματος. Τονίστηκε παράλληλα η πρόοδος στην εγκατάσταση νέου χλοοτάπητα και την αντικατάσταση του ελαστικού τάπητα (ταρτάν) για τον στίβο, παρεμβάσεις που θα διασφαλίσουν ότι το στάδιο θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες διεθνείς προδιαγραφές που απαιτούνται για τη φιλοξενία των κορυφαίων αθλητικών διοργανώσεων.

Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το Ποδηλατοδρόμιο, όπου έχουν ολοκληρωθεί οι παρεμβάσεις στην ξύλινη πίστα και είναι σε εξέλιξη τα έργα αποκατάστασης των στεγάστρων. Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετέβη στην «Αγορά», όπου έχουν υλοποιηθεί έργα συντήρησης στις αψίδες, έχει αναδειχθεί το Αδριάνειο Υδραγωγείο και έχει αρχίσει η ευρεία αναμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, περιλαμβανομένης της φύτευσης δεκάδων ελαιόδεντρων προς τιμήν ολυμπιονικών, με στόχο να δημιουργηθεί ένας πόλος πρασίνου εντός του ΟΑΚΑ.

«Είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ και το Ποδηλατοδρόμιο, το οποίο και αυτό επισκευάζεται πλήρως. Βλέπετε από πίσω μου τον περιβάλλοντα χώρο, ο οποίος και αυτός φυτεύεται. Ο σκοπός μας είναι να μετατρέψουμε το ΟΑΚΑ όχι απλά σε έναν χώρο άθλησης, διότι σήμερα παραπάνω από 15.000 αθλητές καθημερινά το χρησιμοποιούν -αναφέρομαι και στα δύο προπονητήρια, τα οποία επισκευάστηκαν πλήρως-, αλλά και σε έναν χώρο αναψυχής και πρασίνου», σημείωσε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος είχε ακόμη την ευκαιρία να δει την ελιά από την Ολυμπία που έχει φυτευτεί στις ολυμπιακές εγκαταστάσεις.