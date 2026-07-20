ΑΑΔΕ-ΔΕΟΣ: Εντόπισε μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατ. ευρώ

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ένα ακόμα μεγάλο δίκτυο φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων, που αποκόμιζε τεράστια κέρδη εις βάρος του συνόλου των φορολογουμένων, μέσω ενός καλά οργανωμένου κυκλώματος εικονικών τιμολογίων, εταιρειών που πτώχευαν και διέκοπταν τη λειτουργία τους σε χρόνο-ρεκόρ και εξαφανισμένων εμπόρων, αποκάλυψαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Οι ελεγκτές συγκέντρωσαν και διασταύρωσαν στοιχεία από:

τους ελέγχους που έκαναν,

τις ψηφιακές πλατφόρμες της ΑΑΔΕ (myDATA),

το μητρώο επιχειρήσεων,

τις εταιρικές συμμετοχές,

τη διαχείριση και εκπροσώπηση των επιχειρήσεων αυτών

και βρέθηκαν μπροστά σε ένα εκτεταμένο και ιδιαίτερα διασυνδεδεμένο δίκτυο φυσικών και νομικών προσώπων, τα οποία εμφανίζουν κοινά χαρακτηριστικά ως προς:

τον τρόπο λειτουργίας,

τη διοικητική τους δομή και

τη συναλλακτική τους συμπεριφορά.

ΑΑΔΕ-ΔΕΟΣ: Πώς δρούσε το κύκλωμα

Συγκεκριμένα, οι ίδιοι άνθρωποι εμφανίζονται κατ΄επανάληψη να συμμετέχουν σε διαφορετικές επιχειρήσεις, είτε ως διαχειριστές είτε ως ομόρρυθμοι ή ετερόρρυθμοι εταίροι.

Επιπλέον, νέες εταιρείες ιδρύονταν διαδοχικά, αμέσως μετά τη διακοπή λειτουργίας προηγούμενων επιχειρήσεων ή μετά από αλλαγές της μετοχικής τους σύνθεσης.

Παράλληλα, όλοι αυτοί – φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις – χρησιμοποιούν:

κοινές επαγγελματικές εγκαταστάσεις,

κοινούς τηλεφωνικούς αριθμούς,

κοινές επιχειρηματικών διευθύνσεις (έδρες),

κοινά εταιρικά σχήματα.

Πρόκειται για στοιχεία, που δείχνουν ότι οι εξεταζόμενες επιχειρήσεις διασυνδέονται σε σημαντικό βαθμό μεταξύ τους.

Ειδικότερα, προκύπτουν άμεσες ή έμμεσες διασυνδέσεις μεταξύ των αλλοδαπών προσώπων, τα οποία εμφανίζονται να συμμετέχουν σε σειρά επιχειρήσεων, με παρεμφερές αντικείμενο δραστηριότητας και κοινή επιχειρηματική δομή.

Οι διασυνδέσεις αυτές προκύπτουν, μεταξύ άλλων, από:

κοινή συμμετοχή φυσικών προσώπων σε περισσότερες εταιρείες,

χρήση κοινών τηλεφωνικών αριθμών,

χρήση κοινών επαγγελματικών εγκαταστάσεων και διευθύνσεων,

κοινά αντικείμενα δραστηριότητας, κυρίως στον χώρο του χονδρικού εμπορίου ενδυμάτων, υποδημάτων και συναφών ειδών,

επαναλαμβανόμενη συμμετοχή των ίδιων φυσικών προσώπων σε διαφορετικά επιχειρηματικά σχήματα.



Εικονικά τιμολόγια

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι οι περισσότερες από αυτές τις επιχειρήσεις χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο για την έκδοση ή λήψη εικονικών τιμολογίων, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας.

Ενδεικτικά, μέχρι σήμερα έχουν ταυτοποιηθεί οι ακόλουθες περιπτώσεις, που αποτελούν ένα μόνο μέρος του κυκλώματος:

Ατομική επιχείρηση: Εικονικές συναλλαγές 25.000.000 €

Ηλεκτρονικό κατάστημα (ΟΕ): Εικονικές συναλλαγές 15.000.000 €

Ατομική επιχείρηση: Εικονικές συναλλαγές 25.000.000 €

Φυσικό κατάστημα (ΕΕ): Εικονικές συναλλαγές 2.500.000 €

Ατομική επιχείρηση: Εικονικές συναλλαγές 28.000.000 €

Εισαγωγική εταιρεία (ΟΕ): Εικονικές συναλλαγές 3.250.000 €

Από την επεξεργασία των φορολογικών στοιχείων και των παραστατικών, που χρησιμοποιήθηκαν στις δηλωθείσες ενδοκοινοτικές συναλλαγές, διαπιστώθηκε ότι διαφορετικές ελληνικές επιχειρήσεις του ανωτέρω δικτύου εμφανίζονται να συναλλάσσονται με τις ίδιες αλλοδαπές επιχειρήσεις, χρησιμοποιώντας επανειλημμένα τις ίδιες εταιρικές σφραγίδες, στοιχεία ταυτοποίησης και άλλα εμπορικά χαρακτηριστικά.

Τρεις συλλήψεις

Μέχρι σήμερα, έχουν συλληφθεί τρία φυσικά πρόσωπα, ένα εκ των οποίων είναι αλλοδαπή γυναίκα, που πιθανότατα είναι και η διαχειρίστρια και ιδιοκτήτρια μίας από τις κύριες επιχειρήσεις. Η συγκεκριμένη γυναίκα, αν και δηλώνει άστεγη, μένει σε βίλα 280τμ στα βόρεια προάστια, με πισίνα.

Στο κύκλωμα εμπλέκονται ακόμα αλλοδαποί εξαφανισμένοι έμποροι, οι οποίοι εμφανίζονται να έχουν αγοράσει εμπορεύματα αξίας άνω των 40 εκατομμυρίων ευρώ.

Μέχρις στιγμής, έχει διαπιστωθεί φοροδιαφυγή 9,6 εκατ. ευρώ από ΦΠΑ και 8,3 εκατ. ευρώ από εισόδημα.

Έχουν δρομολογηθεί ενέργειες δέσμευσης των λογαριασμών και λοιπών περιουσιακών στοιχείων, και έχουν κατασχεθεί πάνω από 32.000 τεμάχια προϊόντων-«μαϊμού», ενώ η έρευνα συνεχίζεται σε βάθος, αναφέρει η ΑΑΔΕ.