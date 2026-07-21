Μέση Ανατολή: Ολονύκτιες επιθέσεις – Προσπάθειες διαμεσολάβησης

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Με αμείωτη ένταση συνεχίστηκαν για 10η συνεχόμενη νύχτα τα εκατέρωθεν πλήγματα ΗΠΑ – Ιράν. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν το βράδυ της Δευτέρας (πρωί Τρίτης ώρα Ελλάδος) ότι ολοκλήρωσαν τα πλήγματα που εξαπέλυσαν εναντίον του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι στοχοποίησαν ιδίως «κέντρα στρατιωτικής διοίκησης» και «ναυτικές δυνατότητες» της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Δυνάμεις των ΗΠΑ «έπληξαν κέντρα στρατιωτικής διοίκησης, ναυτικές δυνατότητες, εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυραύλων και drones, καθώς και ιρανικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας για να μειώσουν την ικανότητα του Ιράν να συνεχίσει να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία που διέρχονται από το στενό του Ορμούζ», ανέφερε μέσω X το μεικτό διοικητήριό τους που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Οι Φρουροί της Επανάστασης σταμάτησαν δυο δεξαμενόπλοια στα Στενά του Ορμούζ

Ο στρατός του Ιράν ανακοίνωσε τις μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα Τρίτη πως στοχοποίησε αμερικανική βάση στο Κουβέιτ με πυραύλους, σε ανταπόδοση για νέα πλήγματα των ΗΠΑ, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις στοχοποίησαν αμερικανικά «πυραυλικά συστήματα HIMARS» στη βάση «Αριφτζάν στο Κουβέιτ», αναφέρεται σε ανακοίνωση που μετέδωσε το πρακτορείο.

Στο μεταξύ, πλοίο μεταφοράς υδρογονανθράκων χτυπήθηκε από «άγνωστου τύπου βλήμα» στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά του Ομάν, στα Στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε η βρετανική υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυτιλίας UKMTO, που υπάγεται στο υπουργείο Αμυνας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της UKMTO, έλαβε «πληροφορίες» από διάφορες πηγές για την επίθεση, που καταγράφτηκε οκτώ ναυτικά μίλια (κάπου 15 χιλιόμετρα) βορειοανατολικά από τη Λίμα, στο σουλτανάτο του Ομάν.

Οι ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα ότι σταμάτησαν δυο πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια που κινούνταν στη λεγόμενη «νότια διαδρομή» στο στενό του Ορμούζ, κάτι που η Τεχεράνη τονίζει ότι δεν επιτρέπει, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

«Δυο πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια που δεν συμμορφώθηκαν» προς τις ιρανικές εντολές και «προσπάθησαν να περάσουν από την επικίνδυνη νότια οδό του στενού του Ορμούζ σταματήθηκαν αφού εκρήξεις προκάλεσαν μεγάλες εκρήξεις», ανέφερε ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν σε ανακοίνωσή του που αναμεταδόθηκε από το πρακτορείο.

Προειδοποίηση από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ από την πλευρά του επέστησε την προσοχή των αμερικανών πολιτών και διπλωματών, ειδικά στη Μέση Ανατολή, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο, να διπλασιάσουν την «επαγρύπνησή» τους και να επιδεικνύουν «σύνεση», με φόντο τον συνεχιζόμενο πόλεμο των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν.

«Εξαιτίας των οξυμένων εντάσεων στη Μέση Ανατολή, η κατάσταση ασφαλείας παραμένει περίπλοκη και υπάρχει πιθανότητα για απρόβλεπτη κλιμάκωση», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών μέσω X.

Παρότρυνε τους «αμερικανούς υπηκόους που βρίσκονται αυτό το διάστημα στη Μέση Ανατολή» να επιδεικνύουν «σύνεση» και «αυξημένη επαγρύπνηση» προσθέτοντας ότι καλά θα κάνουν να είναι προετοιμασμένοι για την πιθανότητα «ακυρώσεων πτήσεων, περιοδικών κλεισιμάτων εναέριων χώρων, και δυνητικές διαταραχές των ταξιδιών», καθώς και «να επανεξετάσουν κάθε σχέδιο να ταξιδέψουν» ή να περάσουν από την περιοχή αυτή.

«Το Ιράν και οργανώσεις που υποστηρίζουν το Ιράν μπορεί να στοχοποιήσουν αμερικανικά συμφέροντα στο εξωτερικό ή τοποθεσίες συνδεόμενες με τις ΗΠΑ και τους Αμερικανούς σε όλο τον κόσμο», προειδοποίησε ακόμη.

Προσπάθειες διαμεσολάβησης

Στο μεταξύ, διαφαίνονται ελπίδες για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων με διεθνή διαμεσολάβηση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Υψλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε τη Δευτέρα στο Reuters ότι η Τεχεράνη είχε λάβει πρόταση από τους μεσολαβητές για μια 10ήμερη εκεχειρία, στο πλαίσιο των προσπαθειών να διασωθεί η προσωρινή συμφωνία, η οποία αποσκοπούσε να ανοίξει το δρόμο για μια μόνιμη συμφωνία που θα έθετε τέλος στον πόλεμο που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με τις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν.

Δύο πηγές της πακιστανικής κυβέρνησης ανέφεραν ξεχωριστά ότι ο Ιρανός υπουργός Εσωτερικών Εσκαντάρ Μομενί είχε ζητήσει από το Πακιστάν να αναλάβει εκ νέου τον ρόλο του μεσολαβητή στη σύγκρουση.

Ωστόσο, παρά τα σημάδια ότι η Τεχεράνη και η Ουάσινγκτον επιθυμούν να επαναλάβουν τις διπλωματικές επαφές, οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν τη Δευτέρα ότι επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία.