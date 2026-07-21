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Τρόφιμα και Ποτά: Οι «μαύρες τρύπες» και οι «πρωταθλητές» στις ελληνικές εξαγωγές του 2025

Στο σύνολο των ελληνικών εξαγωγών, το μερίδιο στα τρόφιμα και ποτά έφτασε το 2025 στο 15%, σημειώνοντας ρεκόρ δεκαετίας, αφού το 2015 η συμμετοχή ανερχόταν στο 11%

Economy 21.07.2026, 07:00
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Τρόφιμα και Ποτά: Οι «μαύρες τρύπες» και οι «πρωταθλητές» στις ελληνικές εξαγωγές του 2025
Επιμέλεια Κωνσταντίνος Δημητρίου

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Σταθερά αυξανόμενη είναι η ζήτηση σε εγχώρια μεταποιημένα τρόφιμα και ποτά στις διεθνείς αγορές, σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα του ΙΟΒΕ για τη Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών για το 2025, την ώρα που το εμπορικό ισοζύγιο παρέμεινε ελλειματικό. Σε κορυφαίο αποδέκτη των ελληνικών εξαγώγιμων προϊόντων την περσινή χρονιά αναδείχθηκε η Ιταλία.

Ως προς τη γενική εικόνα, οι εξαγωγές της εγχώριας βιομηχανίας τροφίμων και ποτών κατέγραψαν άνοδο 6,7% σε σχέση με το 2024 και η αξία τους διαμορφώθηκε σε 7,4 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, αύξηση είδαν και οι εισαγωγές τροφίμων και ποτών κατά 8%, με την αξία τους να φτάνει τα 9,2 δισ. ευρώ.

Αποτέλεσμα: το εμπορικό ισοζύγιο για την Ελλάδα να είναι ελλειματικό κατά 1,8 δισ. ευρώ το 2025, έναντι ελλείματος 1,6 δισ. το 2024.

Μεταξύ 2015-2025 ο δείκτης εξωστρέφειας (εξαγωγές προς εγχώρια παραγωγή) του κλάδου είχε αυξητική τάση, ενώ μόνο για το 2025 ενισχύθηκε στο 44%.

Με αναφορά στους παραπάνω αριθμούς, η μελέτη αναφέρει ότι η αυξανόμενη ζήτηση στα εγχώρια τρόφιμα και ποτά συνοδεύεται από ευκαιρίες για την βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου.

Παράλληλα, η εισαγωγική διείσδυση (εισαγωγές προς κατανάλωση) σημείωσε άνοδο το 2025 στο 49%, ενώ ο μέσος όρος της περιόδου αναφοράς διαμορφώνεται κοντά στο 46%.

Τρόφιμα και ποτά: Αυξήθηκε η συμμετοχή τους στις εξαγωγές

Στο σύνολο των εξαγωγών της Ελλάδας οι εξαγωγές του κλάδου τροφίμων και ποτών το 2025 αντιστοιχούν στο 15%, σημειώνοντας ρεκόρ δεκαετίας, αφού το 2015 η συμμετοχή ανερχόταν στο 11%.

Αντίστοιχη αύξηση είδε και το μερίδιο των εισαγωγών αγαθών, αφού στο σύνολο το ποσοστό ανέβηκε από το 10% του 2024 στο 11% το 2025.

Πλεόνασμα ισοζυγίου σε φρούτα και έλαια – Διαχρονικά ελλειματικό το κρέας

Η εικόνα στο εμπορικό ισοζύγιο είναι λίγο διαφορετική, αν εστιάσει κανείς σε συγκεκριμένα προϊόντα.

Ειδικοτερα, από το 2019 μέχρι το 2025 τα επεξεργασμένα φρούτα και λαχανικά κατέγραψαν πλεονασματικό εμπορικό ισοζύγιο της τάξης των 1,2 δισ. ευρώ.

Ακολουθούν τα φυτικά και ζωικά λίπη και έλαια, με πλεόνασμα 484 εκατ. ευρώ, ενώ τέταρτα στη σειρά έρχονται τα προϊόντα αρτοποιΐας με αξία τα 82 εκατ. ευρώ.

Από την άλλη πλευρά, διαχρονικά ελλειματικό είναι το εμπορικό ισοζύγιο στο κρέας. Μάλιστα, το έλλειμα αυξήθηκε το 2025 στα 1,8 δισ. ευρώ έναντι 1,6 δισ. ευρώ το 2024.

Στα ψάρια το έλλειμα έμεινε σταθερό στα 475 εκατ. ευρώ, ενώ στα αλευρώδη υποχώρησε στο 17%.

Φρούτα και λαχανικά στην κορυφή των εξαγωγών

Αναφορικά με το ποσοστό συμμετοχής των επιμέρους κλάδων στο σύνολο των εξαγωγών, τα επεξεργασμένα φρούτα και λαχανικά κατέλαβαν την πρώτη θέση, με το ποσοστό της αξίας των εξαγωγών να ανέρχεται στο 27,6%, ακολουθούμενα από τα γαλακτοκομικά με 23,3%.

Μαζί τα προϊόντα αυτά αποτελούν το 50% των συνολικών εξαγωγών του κλάδου τροφίμων και ποτών. Την τρίτη θέση κατέλαβαν τα έλαια και λίπη, με 16,2%.

Πρώτο στις εισαγωγές ήρθε το Κρέας με 23,6% το 2025, ενώ ακολουθούν τα Άλλα είδη διατροφής με 17,7% και τα Γαλακτοκομικά με 16,6%.

Πού εξάγει η Ελλάδα;

Βασικός αποδέκτης των ελληνικών εξαγωγικών προϊόντων είναι οι χώρες της ΕΕ27. Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, το μερίδιο ανέρχεται στο 67,3%, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό αφορά χώρες εκτός ΕΕ27.

Ως προς τις εισαγωγές, το 81,6% των των μεταποιημένων τροφίμων της Ελλάδας προήλθε από την ΕΕ27 και το 18,4% από χώρες εκτός αυτής.

Το 2025 η Ιταλία αναδείχθηκε κομβικός εμπορικός εταίρος της Ελλάδας ως προς τις εξαγωγές τροφίμων και ποτών, με το μερίδιό της να ανέρχεται στο 17%.

Δεύτερη ήρθε η Γερμανία με 13%, ενώ ακολουθούν ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο με 8%, ενώ στην πέμπτη θέση βρέθηκε η Κύπρος με 5%.

Αναφορικά με τις εισαγωγές σε προϊόντα μεταποιημένων τροφίμων και ποτών, στην πρώτη θέση ήταν η Ολλανδία με 15%, ενώ ακολούθησε η Γερμανία με 13%.

Όσον αφορά τις χώρες της νότιας Ευρώπης, η Ιταλία είχε μερίδιο 11% των εισαγωγών στην Ελλάδα και λίγο χαμηλότερο η Γαλλία με 8%. Έπειτα, η Ισπανία κατέγραψε 7% και η Βουλγαρία το 5%.

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