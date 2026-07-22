Dassault Aviation: Καταγράφει άλμα σε πωλήσεις και κέρδη στο α’ εξάμηνο

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Aύξηση κερδών ανακοίνωσε η γαλλική αεροναυπηγική εταιρεία Dassault Aviation για το πρώτο εξάμηνο του 2026 ενώ διατηρεί τους στόχους της αμετάβλητους ​καθώς οι παγκόσμιες ​στρατιωτικές δαπάνες αυξάνονται και ⁠ο αμυντικός τομέας ​βρίσκεται υπό πίεση να ​μειώσει το ρεκόρ των εκκρεμών παραγγελιών.

Η εταιρεία κατέγραψε νέες παραγγελίες αξίας 2,88 δισ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση σε σχέση με τα 8,08 δισ. ευρώ του προηγούμενου έτους

Ο κατασκευαστής των πολεμικών αεροσκαφών Rafale και των επιχειρηματικών αεροσκαφών Falcon ανακοίνωσε ότι τα προσαρμοσμένα λειτουργικά έσοδα του πρώτου εξαμήνου αυξήθηκαν κατά 83% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 330 εκατομμύρια ευρώ, με τις καθαρές πωλήσεις να αυξάνονται κατά 46% στα 4,16 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η εταιρεία κατέγραψε νέες παραγγελίες αξίας 2,88 δισ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση σε σχέση με τα 8,08 δισ. ευρώ του προηγούμενου έτους.

Στο τέλος της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Éric Trappier δήλωσε:

«Το στρατιωτικό και γεωπολιτικό πλαίσιο εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από την κρίση στον Κόλπο και τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία. Στη Γαλλία, η αναθεώρηση του Νόμου περί Στρατιωτικού Προγραμματισμού (LPM) προβλέπει αύξηση του προϋπολογισμού των Ενόπλων Δυνάμεων. Το χαρτοφυλάκιο παραγγελιών στις 30 Ιουνίου 2026 ανερχόταν σε 45,4 δισ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένων 291 αεροσκαφών: 208 Rafale και 83 Falcon), σε σύγκριση με 46,6 δισ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2025. Οι καθαρές πωλήσεις για το 1ο εξάμηνο ανήλθαν σε 4,2 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 46% σε σύγκριση με το 1ο εξάμηνο του 2025, κυρίως χάρη στην παράδοση 6 επιπλέον αεροσκαφών Rafale Export, καθώς και σε πρόσθετα έσοδα από ανάπτυξη και υποστήριξη που συνδέονται με την επίτευξη ορόσημων. Τα λειτουργικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 83% σε σύγκριση με το 1ο εξάμηνο του 2025, φτάνοντας τα 330 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη για το πρώτο εξάμηνο ανήλθαν σε 496 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 110 εκατομμυρίων ευρώ σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2025 (εξαιρουμένης της επιπλέον επιβάρυνσης του φόρου εισοδήματος εταιρειών στη Γαλλία, τα καθαρά κέρδη θα ανέρχονταν σε 570 εκατομμύρια ευρώ).

Τα highlights του εξαμήνου για τη Dassault Aviation

Το εξάμηνο αυτό χαρακτηρίστηκε από:

• την παράδοση 12 αεροσκαφών Rafale (10 Rafale Export και 2 Rafale France) και 13 Falcon,

• την παραγγελία 23 αεροσκαφών Falcon,

• την απόφαση του Συμβουλίου Προμηθειών Άμυνας να ξεκινήσει άμεσες διαπραγματεύσεις για την απόκτηση από την Ινδία 114 αεροσκαφών Rafale. Στο πλαίσιο αυτό, η Dassault Aviation ολοκληρώνει τα στοιχεία της προσφοράς της για την εξασφάλιση της σύμβασης αυτής, η οποία, σε συνδυασμό με την επιτάχυνση του προγράμματος «Make in India», παραμένει ο κύριος στρατηγικός στόχος της Εταιρείας,

• την παρθενική πτήση του Falcon 10X στις 19 Ιουνίου 2026, που σηματοδοτεί την έναρξη της σειράς πτητικών δοκιμών και την αναπροσαρμογή του χρονοδιαγράμματος του προγράμματος. Η θέση σε υπηρεσία του Falcon 10X έχει προγραμματιστεί για το 2029,

• η απόφαση του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και του γερμανού καγκελάριου Μερτς, κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας, να σταματήσουν το FCAS/NGF. Είναι σε εξέλιξη συζητήσεις με το γαλλικό κράτος για την έναρξη ενός εναλλακτικού προγράμματος, είτε σε καθαρά γαλλική βάση είτε σε συνεργασία, για την κατασκευή ενός πρωτότυπου μελλοντικού μαχητικού αεροσκάφους.

Μετά το τέλος του εξαμήνου, στις 13 Ιουλίου 2026, η Γαλλία και η Ουκρανία συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη για την απόκτηση 16 Rafale από το Κίεβο· την ίδια ημέρα, η Dassault Aviation και η Harmattan AI ανακοίνωσαν την επιτυχή εκτέλεση μιας συνεργατικής επιχείρησης εν πτήσει μεταξύ ενός Rafale και ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους εξοπλισμένου με το σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου «NAMIB»