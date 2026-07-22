Παγκόσμια Τράπεζα: Η κλιμάκωση του πολέμου στo Iράν ίσως φρενάρει την παγκόσμια ανάπτυξη στο 1,3% το 2026

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Η κλιμάκωση των εχθροπραξιών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν θα μπορούσε να αναζωπυρώσει τον πληθωρισμό, να οδηγήσει σε αύξηση των επιτοκίων και να περιορίσει την παγκόσμια ανάπτυξη σε επίπεδο μόλις 1,3%, από 2,9% πέρυσι, δήλωσε στο Reuters ο επικεφαλής οικονομολόγος της Παγκόσμιας Τράπεζας, Ιντερμίτ Γκιλ.

Το χειρότερο σενάριο της Παγκόσμιας Τράπεζας που προέβλεπε οι εχθροπραξίες να διαρκούν έξι μήνες ή και περισσότερο, έχει ήδη σχεδόν υλοποιηθεί

Ο Γκιλ, ο οποίος συνταξιοδοτείται στα τέλη Αυγούστου, ανέφερε ότι η Τράπεζα είχε προσομοιώσει τρία σενάρια στις οικονομικές προβλέψεις του Ιουνίου, δεδομένης της μεγάλης αβεβαιότητας που περιβάλλει τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αλλά το χειρότερο σενάριο, με τις εχθροπραξίες να διαρκούν έξι μήνες ή και περισσότερο, έχει ήδη σχεδόν υλοποιηθεί, όπως δήλωσε σε συνέντευξη που παραχώρησε αργά την Τρίτη. Σύμφωνα με αυτό το σενάριο, ο συνολικός πληθωρισμός παγκοσμίως θα φτάσει το 4,5%.

Οι παρατεταμένες μάχες και οι ζημιές στις πετρελαϊκές υποδομές της περιοχής θα επιδεινώσουν επίσης την επισιτιστική ανασφάλεια, διακόπτοντας τις αποστολές λιπασμάτων, ηλίου και θείου που απαιτούνται στη γεωργία, πυροδοτώντας μια αλυσίδα δευτερογενών επιπτώσεων που θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν υψηλότερα επιτόκια, ανέφερε ο Γκιλ.

Οι δηλώσεις του ήταν οι πρώτες από υψηλόβαθμο στέλεχος της Παγκόσμιας Τράπεζας μετά την απότομη αύξηση των εντάσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης και την κατάρρευση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός του Απριλίου, η οποία είχε τροφοδοτήσει τις ελπίδες για λιγότερο σοβαρές επιπτώσεις από τη σύγκρουση.

Ο πόλεμος κλιμακώθηκε αυτή την εβδομάδα, με τις αμερικανικές δυνάμεις να βομβαρδίζουν στόχους στο νότο και τη δύση του Ιράν, και την Τεχεράνη να επιτίθεται σε αμερικανικές εγκαταστάσεις στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και την Ιορδανία. Η ναυτιλία στα Στενά του Ορμούζ έχει διακοπεί εκ νέου, ενώ οι Χούθι της Υεμένης, που τάσσονται στο πλευρό του Ιράν, ανακοίνωσαν ναυτικό αποκλεισμό των σαουδαραβικών μεταφορών μέσω του στενού Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, που οδηγεί στην Ερυθρά Θάλασσα.

Ο Γκιλ ανέφερε ότι οι φτωχές χώρες που δεν έχουν ανακάμψει από την πανδημία της COVID ενδέχεται να αντιμετωπίσουν μεγαλύτερη επισιτιστική ανασφάλεια, ενώ οι χώρες με υψηλά επίπεδα χρέους θα πληγούν από την αύξηση του κόστους δανεισμού καθώς τα επιτόκια θα ανεβαίνουν, περιορίζοντας τις δαπάνες για την εκπαίδευση, την υγεία και άλλες ζωτικές υπηρεσίες.

«Η δική μου αίσθηση είναι ότι, ίσως, απέχουμε μερικούς μήνες από αυτό, ξέρετε, επειδή δεν έχουμε αρχίσει ακόμα να βλέπουμε τα επιτόκια πολιτικής να ανεβαίνουν», είπε. Μόλις επιταχυνθεί ο πληθωρισμός, θα χρειαστούν ίσως μόνο μερικοί μήνες μέχρι οι βαριά χρεωμένες χώρες να αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα στην εξυπηρέτηση του χρέους τους, πρόσθεσε.

Εμφανίζονται ήδη σημάδια πίεσης. Ορισμένες χώρες που αντιμετωπίζουν έλλειψη ρευστότητας έχουν ζητήσει από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να αυξήσει τα υπάρχοντα δάνεια, ενώ το Πακιστάν ζήτησε αυτή την εβδομάδα από τις Ηνωμένες Πολιτείες μια διευκόλυνση σταθεροποίησης συναλλάγματος ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με πηγή που έχει ενημερωθεί για το θέμα.

Η πρόβλεψη της Παγκόσμιας Τράπεζας τον Ιούνιο έδειξε ότι το 40% των χωρών χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος είτε βρισκόταν ήδη σε κατάσταση χρεοκοπίας είτε διατρέχει υψηλό κίνδυνο να περιέλθει σε αυτή.

Αυτό αντιστοιχεί σε 32 χώρες, αλλά ο αριθμός αυτός θα μπορούσε να αυξηθεί ραγδαία σε περίπτωση αύξησης των επιτοκίων, ανέφερε ο Gill, προσθέτοντας ότι άλλες χώρες θα μπορούσαν να δουν τις μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξής τους να μειώνονται, ακόμη και αν δεν αθετήσουν τις υποχρεώσεις τους.

Μια αργή καταστροφή

«Είναι απλώς μια αργή καταστροφή», δήλωσε ο Γκιλl, επισημαίνοντας ότι οι χώρες που εξυπηρετούν τα χρέη τους θα καταλήξουν να αποσπούν πόρους από την εκπαίδευση, την υγεία και άλλους τομείς που είναι απαραίτητοι για την τροφοδότηση της μελλοντικής ανάπτυξης.

Ο μέσος δείκτης χρέους προς ΑΕΠ για τις αναδυόμενες αγορές και τις αναπτυσσόμενες χώρες ήταν περίπου 74% το 2025, πολύ υψηλότερος από τους δείκτες που κυμαίνονταν κοντά στο 50-55% πριν από την πανδημία που ξεκίνησε στα τέλη του 2019, σύμφωνα με στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας. Για τις χώρες χαμηλού εισοδήματος, ο δείκτης ήταν 67%, από περίπου 40%.

Ορισμένες χώρες θα χρειαστούν διαγραφή χρέους κατά περίπτωση, ανέφερε ο Γκιλ.

Είπε ότι οι μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου — οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα και η Ινδία — είχαν μείνει σχετικά ανεπηρέαστες από τις επιπτώσεις του πολέμου, καθώς η καθεμία επωφελήθηκε από διαφορετικές πηγές ανθεκτικότητας. Οι αναπτυσσόμενες χώρες, ωστόσο, αντιμετώπισαν μεγαλύτερες προκλήσεις.

Η Ομάδα των 20 μεγάλων οικονομιών είχε σημειώσει πρόοδο στη μεταρρύθμιση της διαδικασίας αναδιάρθρωσης του χρέους, καθώς αυξάνονταν οι ευπάθειες λόγω χρέους, αλλά οι βελτιώσεις ήταν αργές.

Ωστόσο, υπήρχαν κάποια καλά νέα για τις αναπτυσσόμενες χώρες, ανέφερε ο Γκιλ, επισημαίνοντας ότι μια νέα ανάλυση της Παγκόσμιας Τράπεζας σχετικά με την ετοιμότητά τους για την τεχνητή νοημοσύνη κατέδειξε ότι θα μπορούσαν να επωφεληθούν από την αναδυόμενη τεχνολογία και τα οφέλη παραγωγικότητας που αυτή υπόσχεται.

Το ποσοστό των ανθρώπων στις φτωχότερες χώρες που ήταν πιθανό να επηρεαστούν αρνητικά από την τεχνητή νοημοσύνη ήταν περίπου 10%, ανέφερε ο Γκιλ, σε σύγκριση με περίπου 30-40% στις πλουσιότερες χώρες.

«Γι’ αυτούς, λοιπόν, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αποτελέσει τεράστιο όφελος», δήλωσε ο οικονομολόγος της Παγκόσμιας Τράπεζας. «Οι αναπτυσσόμενες χώρες θα πρέπει να είναι πολύ πιο αισιόδοξες όσον αφορά τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης σε σχέση με τις ανεπτυγμένες χώρες», πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε ενδεχομένως να συμβάλει στην επαναφορά της ανάπτυξης σε επίπεδα που δεν έχουν παρατηρηθεί εδώ και δεκαετίες, αλλά πιθανότατα όχι κατά τη διάρκεια της παρούσας δεκαετίας.