Samsung: Σε συνομιλίες για επένδυση στην Mistral με αποτίμηση 20 δισ. ευρώ

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σε συνομιλίες για να επενδύσει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ στην νεοσύστατη εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Mistral, βρίκεται η Samsung, μια κίνηση που θα ενισχύσει τις προσπάθειες της γαλλικής εταιρείας να γίνει κορυφαία εναλλακτική λύση έναντι των αμερικανικών τεχνολογικών ομίλων.

Ο νοτιοκορεατικός όμιλος συζητά μια επένδυση στην Mistral στο πλαίσιο ενός ευρύτερου γύρου άντλησης κεφαλαίων που θα μπορούσε να αποτιμήσει τον όμιλο σε περίπου 20 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τους Financial Times.

Η Samsung, η οποία είχε προηγουμένως υποστηρίξει τον όμιλο μέσω του βραχίονα επιχειρηματικών κεφαλαίων της, θα μπορούσε να επενδύσει περίπου 1 δισ. ευρώ στον νέο γύρο, ανέφερε μια πηγή των FT.

Οι συνομιλίες αντικατοπτρίζουν μια ευρύτερη ώθηση από τους προγραμματιστές τεχνητής νοημοσύνης να εξασφαλίσουν συνεργασίες με προμηθευτές ημιαγωγών, καθώς η βιομηχανία αντιμετωπίζει την αυξανόμενη ζήτηση που υπερβαίνει κατά πολύ την προσφορά υπολογιστικής ισχύος.

Η Mistral επιδιώκει να αξιοποιήσει το αυξανόμενο ενδιαφέρον ευρωπαϊκών και ασιατικών εταιρειών και κυβερνήσεων για εναλλακτικές λύσεις στα κορυφαία μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης των ΗΠΑ, μετά τον αποκλεισμό της πρόσβασης των ξένων στα τελευταία μοντέλα Mythos και Fable της Anthropic από την κυβέρνηση Τραμπ.

Οι έλεγχοι εξαγωγών της Anthropic από τις ΗΠΑ έχουν πυροδοτήσει ένα κύμα ενδιαφέροντος για την ικανότητα «κυρίαρχης τεχνητής νοημοσύνης». Από την ίδρυσή της, η Mistral έχει επικεντρωθεί σε «ανοιχτά» μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που μπορούν να προσαρμοστούν και να ελεγχθούν από πελάτες, πράγμα που σημαίνει ότι καμία εταιρεία ή κυβέρνηση δεν μπορεί να τα απενεργοποιήσει.

Η Samsung ένας από πολλούς μνηστήρες της Mistral

Η Samsung έχει επενδύσει στο παρελθόν στη Mistral μέσω του βραχίονα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της. Συνολικά, η Mistral επιδιώκει να συγκεντρώσει αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο ενός νέου γύρου, πρόσθεσαν οι FT, του οποιου έχει προηγηθεί έναν χρόνο νωρίτερα η αποτίμηση της εταιρείας σε 12 δισεκατομμύρια ευρώ σε μια συμφωνία με επικεφαλής τον ολλανδικό γίγαντα εξοπλισμού τσιπ ASML.

Το Scaleup Europe Fund του σουηδικού επενδυτή EQT βρίσκεται επίσης σε συνομιλίες για να υποστηρίξει τον γύρο συγκέντρωσης κεφαλαίων, ανέφεραν οι πηγές. Οι συνομιλίες συνεχίζονται και οι όροι θα μπορούσαν ακόμη να αλλάξουν, χωρίς να έχουν ληφθεί ακόμη τελικές αποφάσεις, προειδοποίησαν οι πηγές.

Το όχημα, το οποίο αναμένεται να ξεπεράσει τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ, υποστηρίζεται από τις Βρυξέλλες και διαχειρίζεται η EQT. Έχει επίσης προσελκύσει υποστήριξη από ιδιώτες επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων των Novo Holdings και Santander, για τη χρηματοδότηση πολλά υποσχόμενων ευρωπαϊκών εταιρειών σε ανταγωνιστικούς τομείς όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ο όμιλος με έδρα το Παρίσι συγκέντρωσε 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ τον Σεπτέμβριο, με το μεγαλύτερο μέρος αυτών των κεφαλαίων να προέρχεται από την ASML, η οποία χρησιμοποιεί τα μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης της για να επιταχύνει την παραγωγή του εξελιγμένου μηχανήματος που χρησιμοποιείται για την κατασκευή τσιπ αιχμής.

Νωρίτερα φέτος, η Mistral συγκέντρωσε 830 εκατομμύρια δολάρια στην πρώτη της χρηματοδότηση χρέους για να υποστηρίξει την κατασκευή κέντρων δεδομένων με τεχνολογία Nvidia σε όλη την Ευρώπη.

Η Mistral και η Samsung έχουν συζητήσει στο παρελθόν τη συνεργασία στον τομέα της μνήμης Τεχνητής Νοημοσύνης. Η Samsung είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής τσιπ μνήμης στον κόσμο και έχει δει τα κέρδη της να αυξάνονται τον τελευταίο χρόνο, καθώς η αυξανόμενη ζήτηση για Τεχνητή Νοημοσύνη οδηγεί στις αυξήσεις των τιμών.

Οι έλεγχοι εξαγωγών της Anthropic από τις ΗΠΑ πυροδότησαν ένα κύμα ενδιαφέροντος για την ικανότητα «κυρίαρχης Τεχνητής Νοημοσύνης». Από την έναρξή της, ωστόσο, τα ανοιχτά μοντέλα της Mistral αντιμετωπίζουν αυξανόμενο ανταγωνισμό από την Κίνα. Το τελευταίο μοντέλο Kimi της Moonshot πυροδότησε έναν νέο γύρο φόβων ότι οι χαμηλού κόστους Κινέζοι ανταγωνιστές μείωναν το χάσμα με τα αμερικανικά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.

Η πολυτιμότερη ευρωπαϊκή startup τεχνητής νοημοσύνης

Ιδρυμένη πριν από τρία χρόνια, η Mistral έχει γίνει η πιο πολύτιμη νεοσύστατη επιχείρηση τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη. Ο διευθύνων σύμβουλος Άρθουρ Μενς δήλωσε στους FT τον Φεβρουάριο ότι τα ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδα της Mistral ήταν σε καλό δρόμο για να ξεπεράσουν το 1 δισεκατομμύριο δολάρια μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, μετά από μια προσπάθεια επέκτασης των εταιρικών πελατών της.

Οι συνομιλίες της Mistral με τη Samsung έρχονται σε μια περίοδο που η βιομηχανία τεχνητής νοημοσύνης αντιμετωπίζει μια άνευ προηγουμένου κρίση τσιπ.

Τον περασμένο μήνα, ο αμερικανικός κατασκευαστής μνήμης Micron επένδυσε στην Anthropic στο πλαίσιο μιας ευρείας συνεργασίας που περιλάμβανε μια συμφωνία προμήθειας μακροπρόθεσμης μνήμης και αποθήκευσης.

Αυτή την εβδομάδα, η Mistral σύναψε μια διευρυμένη συνεργασία με τη Microsoft, έναν από τους πρώτους επενδυτές της, η οποία προβλέπει ότι ο αμερικανικός όμιλος λογισμικού αναλαμβάνει μια «δέσμευση πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων» για τη χρήση της υπολογιστικής υποδομής της γαλλικής νεοσύστατης εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης.

Η συμφωνία με τη Microsoft θα βοηθήσει την Mistral να χρηματοδοτήσει τη δική της επένδυση στην υπολογιστική χωρητικότητα, παρέχοντας μια σταθερή πηγή εσόδων από την οποία θα μπορούσε να δανειστεί, καθώς προσθέτει χιλιάδες τα τελευταία τσιπ Vera Rubin της Nvidia. Τα τελευταία μοντέλα της Mistral θα διατεθούν επίσης μέσω της υπηρεσίας cloud computing Azure της Microsoft.