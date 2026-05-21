Samsung Electronics: Ανοδος 6% στη μετοχή μετά την αναστολή της απεργίας

Άλμα 6% σημειώνει η μετοχή της Samsung Electronics την Πέμπτη, μετά την εξέλιξη της αναστολής της απεργίας 18 ημερών που είχε εξαγγείλει το εργατικό συνδικάτο στον νοτιοκορεατικό τεχνολογικό κολοσσό διεκδικώντας αυξήσεις σε μισθούς και επιδόματα.

Το συνδικάτο είχε δηλώσει ότι η απεργία θα προχωρούσε, αφού οι διαπραγματεύσεις υπό την αιγίδα της κυβέρνησης κατέρρευσαν την Τετάρτη. Ωστόσο, ένας νέος γύρος διαπραγματεύσεων υπό την ηγεσία του υπουργού Εργασίας και Απασχόλησης της Νότιας Κορέας, Κιμ Γιονγκ-χουν, οδήγησε σε μια προσωρινή συμφωνία.

Τα κέρδη στη μετοχή της Samsung υποστηρίχθηκαν επίσης από τον αισιοδοξία που επικράτησε στις μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών, αφού η Nvidia ανακοίνωσε ένα ακόμη ισχυρό τρίμηνο, με τα έσοδα να αυξάνονται κατά 85% στα 81,62 δισεκατομμύρια δολάρια από 44,06 δισεκατομμύρια δολάρια ένα χρόνο νωρίτερα.

Το συνδικάτο της Samsung δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι η γενική απεργία αναβλήθηκε και ότι όλα τα μέλη του συνδικάτου θα συμμετάσχουν σε ψηφοφορία από τις 22 έως τις 27 Μαΐου σχετικά με την προσωρινή συμφωνία για τους μισθούς.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που μεταδόθηκε ζωντανά από τον κρατικό τηλεοπτικό σταθμό KTV στο YouTube, ο Κιμ τόνισε ότι πρόκειται ακόμα για μια προσωρινή συμφωνία και ότι «υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος μέχρι την τελική συμφωνία».

Πρόσθεσε ότι υπάρχουν διάφορα εκκρεμή ζητήματα, αλλά ότι το χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών έχει «περιοριστεί σημαντικά», επισημαίνοντας ότι το συνδικάτο έχει κάνει σημαντικές παραχωρήσεις.

Τι προσφέρει η Samsung στους εργαζόμενους

Σύμφωνα με το νοτιοκορεατικό μέσο ενημέρωσης Yonhap, το εξαιρετικά κερδοφόρο τμήμα μικροτσίπ θα λάβει το 40% του συνολικού ποσού των μπόνους, ενώ τα άλλα επιχειρηματικά τμήματα θα λάβουν το 60%. Μια αμφιλεγόμενη απόφαση σχετικά με τον τρόπο κατανομής των μπόνους μεταξύ των ζημιογόνων τμημάτων της Samsung αναβλήθηκε για ένα έτος, ανέφερε το Yonhap.

Το Reuters ανέφερε ότι η Samsung θα διαθέσει ένα ειδικό μπόνους ίσο με το 10,5% των λειτουργικών κερδών στον τομέα των τσιπ, ενώ θα αποδεχτεί τα αιτήματα του συνδικάτου να συνδεθούν τα μπόνους με τα λειτουργικά κέρδη και να καταργηθεί το ανώτατο όριο μπόνους, επικαλούμενο έναν διαπραγματευτή του συνδικάτου και ένα έγγραφο που κοινοποίησε το συνδικάτο.

Το Yonhap ανέφερε επίσης ότι η Samsung θα χρηματοδοτήσει εν μέρει τα ειδικά μπόνους με μετοχές της εταιρείας για τουλάχιστον 10 χρόνια, υπό την προϋπόθεση ότι ο τομέας των μικροτσίπ θα ξεπεράσει τους στόχους λειτουργικού κέρδους των 200 τρισεκατομμυρίων γουόν (133,65 δισεκατομμύρια δολάρια) για την περίοδο 2026-2028. Ο στόχος μειώθηκε στα 100 τρισεκατομμύρια γουόν για την περίοδο 2029-2035, ανέφερε το Reuters, επικαλούμενο έγγραφο του συνδικάτου.

Το συνδικάτο είχε ζητήσει νωρίτερα μπόνους απόδοσης που ισοδυναμούσαν με το 15% των λειτουργικών κερδών της Samsung, την κατάργηση των ανώτατων ορίων καταβολής μπόνους και μια τυποποιημένη δομή μπόνους, μεταξύ άλλων μέτρων.

Η ανταγωνιστική SK Hynix συμφώνησε τον περασμένο Σεπτέμβριο σε μια μισθολογική συμφωνία που θα διαθέτει το 10% των λειτουργικών κερδών ως μπόνους για τους εργαζομένους της.

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Lee Jae Myung, είχε προηγουμένως παρέμβει μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων, δηλώνοντας σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ότι, ενώ είναι «κατανοητό ότι ορισμένα συνδικάτα προσπαθούν να διασφαλίσουν τα συμφέροντά τους μέσω των δικαιωμάτων τους, πρέπει επίσης να υπάρχει ένα κατάλληλο όριο», χωρίς να κατονομάσει τη Samsung.

Ο Πρωθυπουργός της Νότιας Κορέας, Kim Min-seok, είχε εκτιμήσει ότι οι άμεσες απώλειες από την 18ήμερη απεργία θα μπορούσαν να φθάσουν το 1 τρισεκατομμύριο γουόν. Η οικονομική ζημία θα μπορούσε να ανέλθει έως και τα 100 τρισεκατομμύρια γουόν, εάν οι διακοπές στην παραγωγή τσιπ αναγκάσουν τη Samsung να καταστρέψει πλακέτες ημιαγωγών που βρίσκονται ήδη σε παραγωγή.

Η Samsung Electronics αντιπροσωπεύει το 22,8% των εξαγωγών της Νότιας Κορέας και το 26% της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς της, τόνισε. Το προεδρικό γραφείο της Σεούλ ανέφερε επίσης ότι τα έσοδα της Samsung Electronics αντιπροσωπεύουν το 12,5% του ΑΕΠ της χώρας.