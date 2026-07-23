EKT: Μπετόβεν ή πουλιά; – Τα νέα σχέδια τραπεζογραμματίων ευρώ

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Μια λίστα με τα σχέδια που προκρίθηκαν για τα νέα τραπεζογραμμάτια του ευρώ παρουσίασε την Πέμπτη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και αναμένεται να επιλέξει το τελικό σχέδιο μέχρι το τέλος του έτους, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να κυκλοφορήσει πιο ασφαλή μετρητά στο μέλλον.

Τα 10 σχέδια που επιλέχθηκαν, με θέμα την «ευρωπαϊκή κουλτούρα» και τους «ποταμούς και τα πουλιά», θα τεθούν τώρα ⁠προς δημόσια συζήτηση. Οι Ευρωπαίοι θα έχουν προθεσμία έως τις 21 Σεπτεμβρίου για να υποβάλουν τις απόψεις τους, δήλωσε η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ.

Τα 10 σχέδια που επιλέχθηκαν, με θέμα την «ευρωπαϊκή κουλτούρα» και τους «ποταμούς και τα πουλιά», θα τεθούν τώρα ⁠προς δημόσια συζήτηση.

Στις προτάσεις για τα τραπεζογραμμάτια εμφανίζονται προσωπικότητες όπως η Μαρία Σκλόδοφσκα-Κιουρί, η μόνη επιστήμονας που έχει κερδίσει βραβεία Νόμπελ τόσο στη φυσική όσο και στη χημεία, ο συνθέτης Λούντβιχ βαν Μπετόβεν και ο καλλιτέχνης Λεονάρντο ντα Βίντσι.

Μια δεύτερη σειρά, απεικονίζει πουλιά, όπως τhν αλκυόνα και τον λευκό πελαργό, ανέφερε η ΕΚΤ. Πρόκειται για την πρώτη πλήρη ανασχεδίαση των τραπεζογραμματίων του ευρώ από την πρώτη έκδοσή τους το 2002, ανέφερε η κεντρική τράπεζα.

Πότε η ΕΚΤ θα κυκλοφορήσει τα νέα τραπεζογραμμάτια

Η πίσω όψη των τραπεζογραμματίων θα περιλαμβάνει σκηνές από τη φύση ή τη δημόσια ζωή με θέμα την τέχνη, την επιστήμη ή τον ελεύθερο χρόνο.

Η ΕΚΤ ανέφερε ότι, δεδομένης της ανάγκης για ανάπτυξη και δοκιμές, θα χρειαστούν αρκετά χρόνια για να τεθούν σε κυκλοφορία τα νέα τραπεζογραμμάτια μετά την επιλογή του τελικού σχεδίου.

Τα παλιά τραπεζογραμμάτια θα διατηρήσουν την αξία τους και θα συνεχίσουν να κυκλοφορούν παράλληλα με τη νέα σειρά.