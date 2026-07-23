Ιταλία: Πώς τα 3 ευρώ γίνονται 5 ευρώ για δέματα εκτός ΕΕ

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Για τα μικρά δέματα από χώρες εκτός ΕΕ που καταφθάνουν στην Ιταλία, θα υπάρχει ένας συνδυασμός του ευρωπαϊκού δασμού των 3 ευρώ – ο οποίος ισχύει από την 1η Ιουλίου – και του ιταλικού φόρου των 2 ευρώ, ο οποίος πρόκειται να τεθεί σε ισχύ από την 1η Οκτωβρίου. Αυτό διευκρινίστηκε από τον Υπουργό Οικονομίας, Τζιανκάρλο Τζιορτζέτι, σε απάντηση σε ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων η Forza Italia, αναφέρει το Reuters.

Ο εθνικός φόρος για δέματα αξίας έως 150 ευρώ από την Κίνα και άλλες χώρες εκτός ΕΕ έχει «παραταθεί αρκετές φορές έως την 1η Οκτωβρίου 2026». Από την ημερομηνία αυτή, «σε περίπτωση που εφαρμοστεί ο φόρος των 2 ευρώ, θα προστεθεί στους δασμούς που θεσπίστηκαν με τον κανονισμό 2026/382 της ΕΕ», τόνισε ο υπουργός.

Όπως εξήγησε ο Τζιορτζέτι, πρόκειται στην πραγματικότητα για «δύο διαφορετικά μέτρα», καθώς «η εφαρμογή του ενιαίου δασμού των 3 ευρώ για αποστολές αξίας έως 150 ευρώ αποσκοπεί στην προσωρινή ρύθμιση της φορολογικής υποχρέωσης μόλις καταργηθεί η δασμολογική απαλλαγή, η οποία δεν θεωρείται πλέον δικαιολογημένη στο πλαίσιο της εκθετικής ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου και της αποστολής δεμάτων χαμηλής αξίας». Το διοικητικό τέλος που εισήγαγε η εθνική νομοθεσία «χρησιμεύει, από την άλλη πλευρά, για την αντιστάθμιση του διοικητικού κόστους που πρέπει να επωμιστούν οι τελωνειακές αρχές σε σχέση με τον εκτελωνισμό και τον έλεγχο μικρών δεμάτων».

Δασμοί και μίνι-φόρος: διαφορετικά μέτρα

Οι δασμοί της ΕΕ των 3 ευρώ αποτελούν ίδιο πόρο που βασίζεται στα τελωνεία και «τα έσοδα από αυτή τη συνεισφορά θα πρέπει να κατανέμονται μεταξύ του προϋπολογισμού της ΕΕ και των προϋπολογισμών των κρατών μελών στην ίδια αναλογία με τον ίδιο πόρο που βασίζεται στα τελωνεία (75%/25%), εκτός εάν ληφθεί διαφορετική απόφαση στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2028-2034».

Οι δασμοί, οι οποίοι ισχύουν από τις αρχές του μήνα, ισχύουν για όλα τα είδη προϊόντων. Μια παραγγελία από ομίλους ηλεκτρονικού εμπορίου , όπως Shein ή Temu,που περιλαμβάνει, για παράδειγμα, ένα καπέλο και ένα πουλόβερ θα επιβαρύνεται με δασμούς 6 ευρώ (3+3).

«Ο «φόρος δεμάτων» σχεδιάστηκε ως ένα μέτρο για την αντιμετώπιση μιας πραγματικής εισβολής –μιας που έχει ενταθεί περαιτέρω τους τελευταίους μήνες– μικρών, χαμηλής αξίας δεμάτων από ασιατικές χώρες που αποτελούν σοβαρή απειλή για το ευρωπαϊκό εμπόριο», εξήγησε ο Τζιορτζέτι.

«Φυσικά», πρόσθεσε, «η συζήτηση για αυτό και άλλα μέτρα που σχετίζονται με το διεθνές εμπόριο βρίσκεται σε εξέλιξη και θα πρέπει να λάβουμε απόφαση σε εθνικό επίπεδο, σε συντονισμό με τα μέτρα που έχει υιοθετήσει κάθε χώρα σε αυτό το θέμα».