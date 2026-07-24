Κλιματική αλλαγή: Οι καύσωνες αυξάνουν τη τουριστική ζήτηση για σκανδιναβικές «ψυχρές περιοχές»

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Οι παραδοσιακοί καλοκαιρινοί προορισμοί της νότιας Ευρώπης εξακολουθούν να κυριαρχούν στις κρατήσεις, όμως η κλιματική αλλαγή αρχίζει να αλλάζει σταδιακά τον χάρτη του τουρισμού.

Τα ολοένα συχνότερα κύματα καύσωνα σε χώρες όπως η Ισπανία, η Ιταλία και η Ελλάδα οδηγούν όλο και περισσότερους ταξιδιώτες να αναζητούν πιο δροσερές επιλογές, στρέφοντας το ενδιαφέρον τους προς τις σκανδιναβικές χώρες ακόμη και στην Αρκτική.

Η νέα αυτή τάση, που πολλοί αποκαλούν «coolcation» (διακοπές σε δροσερούς προορισμούς), ενισχύεται χρόνο με τον χρόνο, όπως διαπιστώνουν οι Financial Times.

Πλατφόρμες κρατήσεων, ταξιδιωτικά πρακτορεία και αεροπορικές εταιρείες καταγράφουν σημαντική αύξηση της ζήτησης για τη Νορβηγία, τη Σουηδία, τη Δανία, τη Φινλανδία και την Ισλανδία, καθώς οι παραθεριστές επιδιώκουν να αποφύγουν τις ακραίες θερμοκρασίες που πλέον χαρακτηρίζουν τα καλοκαίρια της Μεσογείου.

Η Trivago ανακοίνωσε ότι οι κρατήσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο αυξήθηκαν κατά 55% για τη Νορβηγία, 57% για τη Σουηδία και 29% για τη Δανία σε σχέση με πέρυσι. Παρότι οι μεσογειακοί προορισμοί παραμένουν οι δημοφιλέστεροι για τους Βρετανούς, η στροφή προς τον βορρά γίνεται ολοένα πιο αισθητή.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Trivago, Γιοχάνες Τόμας, μιλώντας στους FT, τόνισε ότι ο χάρτης των ευρωπαϊκών καλοκαιρινών διακοπών δεν έχει ακόμη ανατραπεί, ωστόσο «οι ισορροπίες αρχίζουν να μεταβάλλονται». Όπως σημειώνει, όσο τα ακραία καιρικά φαινόμενα μετατρέπονται από εξαίρεση σε κανονικότητα, οι ψυχρότεροι προορισμοί θα συνεχίσουν να κερδίζουν έδαφος.

Η κλιματική αλλαγή ωθεί ταξιδιώτες προς την Αρκτική

Την ίδια στιγμή, ξενοδοχεία και τουριστικές επιχειρήσεις στις σκανδιναβικές χώρες επωφελούνται από τη νέα τάση. Η Eleven Deplar Farm, ένα πολυτελές κατάλυμα στην απομονωμένη χερσόνησο Τρολ της Ισλανδίας, ανακοίνωσε ότι η πληρότητα μεταξύ Ιουνίου και Σεπτεμβρίου αυξήθηκε σχεδόν κατά 30% σε σύγκριση με πέρυσι, ενώ οι επισκέπτες παραμένουν για περισσότερες ημέρες. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο, Ίαν Γουίκ, η ζήτηση για αποκλειστική ενοικίαση ολόκληρης της μονάδας έχει τριπλασιαστεί, καθώς εύπορες παρέες αναζητούν ιδιωτικότητα και πιο ευχάριστες κλιματολογικές συνθήκες.

Ανάλογη εικόνα παρουσιάζει και η Hurtigruten, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες θαλάσσιου τουρισμού της Νορβηγίας. Η εταιρεία εκτιμά ότι ο αριθμός των επισκεπτών θα αυξηθεί κατά περισσότερο από 15% το 2026 σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ οι κρατήσεις για το 2027 βρίσκονται ήδη κατά περισσότερο από 35% υψηλότερα σε ετήσια βάση.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της Hurtigruten, Χέντα Φέλιν, δήλωσε στους Financial Times ότι οι ταξιδιώτες αναζητούν πλέον όχι μόνο χαμηλότερες θερμοκρασίες, αλλά και προορισμούς που θεωρούν ασφαλείς και σταθερούς. Όπως επισημαίνει, στις σκανδιναβικές χώρες οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν δραστήριες διακοπές, όπως πεζοπορία, ποδηλασία ή θαλάσσιες εκδρομές, αντί να αναγκάζονται να παραμένουν στη σκιά εξαιτίας της υπερβολικής ζέστης.

Ορισμένοι ταξιδιώτες αναζητούν ακόμη πιο ακραίες εμπειρίες. Στο διάσημο Icehotel της σουηδικής Λαπωνίας, περίπου 200 χιλιόμετρα βόρεια του Αρκτικού Κύκλου, οι επισκέπτες μπορούν να κοιμηθούν σε δωμάτια που διατηρούνται στους -5 βαθμούς Κελσίου ακόμη και μέσα στο καλοκαίρι. Η διευθύνουσα σύμβουλος του ξενοδοχείου, Μαρί Χέρεϊ, δήλωσε στους Financial Times ότι πολλοί επιλέγουν την εμπειρία αυτή για να απολαύσουν ποιοτικό ύπνο και πραγματική αίσθηση δροσιάς, σε συνδυασμό με τις θερμές καμπίνες, τις σάουνες και τον ήλιο του μεσονυχτίου.

Οι προορισμοί στη Βόρεια Ευρώπη κερδίζουν

Την ίδια στιγμή, ξενοδοχεία και τουριστικές επιχειρήσεις στις σκανδιναβικές χώρες επωφελούνται από τη νέα τάση. Η Eleven Deplar Farm, ένα πολυτελές κατάλυμα στην απομονωμένη χερσόνησο Troll της Ισλανδίας, ανακοίνωσε ότι η πληρότητα μεταξύ Ιουνίου και Σεπτεμβρίου αυξήθηκε σχεδόν κατά 30% σε σύγκριση με πέρυσι, ενώ οι επισκέπτες παραμένουν περισσότερες ημέρες. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο Ίαν Γουίκ, η ζήτηση για αποκλειστική ενοικίαση ολόκληρης της μονάδας έχει τριπλασιαστεί, καθώς εύπορες παρέες αναζητούν ιδιωτικότητα και πιο ευχάριστες κλιματολογικές συνθήκες.

Ανάλογη εικόνα παρουσιάζει και η Hurtigruten, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες θαλάσσιου τουρισμού της Νορβηγίας. Η εταιρεία αναμένει ότι ο αριθμός των επισκεπτών θα αυξηθεί πάνω από 15% το 2026 σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ οι κρατήσεις για το 2027 βρίσκονται ήδη περισσότερο από 35% υψηλότερα σε ετήσια βάση.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της Hurtigruten, Χέντα Φέλιν, είπε στους FT ότι οι ταξιδιώτες αναζητούν πλέον όχι μόνο χαμηλότερες θερμοκρασίες αλλά και προορισμούς που θεωρούν ασφαλείς και σταθερούς. Όπως επισημαίνει, στις σκανδιναβικές χώρες οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν δραστήριες διακοπές, όπως πεζοπορία, ποδηλασία ή θαλάσσιες εκδρομές, αντί να αναγκάζονται να παραμένουν στη σκιά εξαιτίας της υπερβολικής ζέστης.

Ορισμένοι ταξιδιώτες αναζητούν ακόμη πιο ακραίες εμπειρίες. Στο διάσημο Icehotel της σουηδικής Λαπωνίας, περίπου 200 χιλιόμετρα βόρεια του Αρκτικού Κύκλου, οι επισκέπτες μπορούν να κοιμηθούν σε δωμάτια που διατηρούνται στους -5 βαθμούς Κελσίου ακόμη και μέσα στο καλοκαίρι. Η διευθύνουσα σύμβουλος του ξενοδοχείου, Μαρί Χέρεϊ, αναφέρει στους FT ότι πολλοί επιλέγουν την εμπειρία για ποιοτικό ύπνο και πραγματική αίσθηση δροσιάς, σε συνδυασμό με τις θερμές καμπίνες, τις σάουνες και τον ήλιο του μεσονυχτίου.

Ο κίδυνος υπερτουρισμού σε απομακρυσμένους προορισμούς

Παρά την αυξανόμενη δημοτικότητα των βόρειων προορισμών, αρκετοί παράγοντες του τουρισμού προειδοποιούν ότι η νέα τάση δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε υπερτουρισμό. Οι μικρότερες κοινότητες συχνά δεν διαθέτουν τις απαραίτητες υποδομές για να εξυπηρετήσουν μεγάλους αριθμούς επισκεπτών, από χώρους στάθμευσης και δημόσιες τουαλέτες έως συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων.

Παράλληλα, οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι οι προορισμοί της νότιας Ευρώπης εξακολουθούν να κυριαρχούν στις πραγματικές κρατήσεις. Σύμφωνα με εταιρείες ανάλυσης της τουριστικής αγοράς, οι πρόσφατοι καύσωνες αύξησαν μεν τις αναζητήσεις για τη Σκανδιναβία, ωστόσο περιοχές όπως το Αλγκάρβε της Πορτογαλίας, η Ισπανία και τα ελληνικά νησιά εξακολουθούν να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο μέρος των κρατήσεων.

Ωστόσο, η σταδιακή μετατόπιση των ταξιδιωτικών προτιμήσεων δείχνει ότι η κλιματική αλλαγή δεν επηρεάζει πλέον μόνο τον καιρό, αλλά αρχίζει να διαμορφώνει και τον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη. Αν οι ακραίες θερμοκρασίες συνεχιστούν με την ίδια ένταση, οι «coolcations» ή «δροσερές διακοπές» ενδέχεται να εξελιχθούν από εναλλακτική επιλογή σε μία από τις σημαντικότερες ταξιδιωτικές τάσεις των επόμενων ετών.