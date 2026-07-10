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Τουρισμός: Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ελλάδα στις διεθνείς αφίξεις

Ο ελληνικός τουρισμός καταγράφει μία από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη με άνοδο 38,3% στις διεθνείς αυξήσεις και ισχυρή αύξηση δαπανών

Τουρισμός 10.07.2026, 07:00
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Τουρισμός: Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ελλάδα στις διεθνείς αφίξεις
Ρεπορτάζ Λάμπρος Καραγεώργος

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Σε έναν από τους ισχυρότερους προορισμούς της Ευρώπης αναδεικνύεται η Ελλάδα στους πρώτους μήνες του 2026, σύμφωνα με την έκθεση European Tourism: Trends & Prospects της European Travel Commission. Σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, πίεσης στα εισοδήματα των Ευρωπαίων και αναταράξεων στις αερομεταφορές λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, ο ελληνικός τουρισμός όχι μόνο αντέχει, αλλά καταγράφει μία από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη.

Η υψηλότερη επίδοση

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της έκθεσης είναι η αύξηση των διεθνών αφίξεων στην Ελλάδα κατά 38,3% στο πρώτο τρίμηνο του 2026, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Πρόκειται για την υψηλότερη επίδοση μεταξύ των ευρωπαϊκών προορισμών που καταγράφονται στον σχετικό πίνακα της ETC.

Ακόμη και αν λάβουμε ως βάση σύγκρισης τα στοιχεία τετραμήνου που ισχύουν για κάποιες ανταγωνίστριες τουρστικά χώρες, και πάλι η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται πολύ ψηλά στην ποσοστιαία άνοδο αφίξεων και εισπράξεων.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, τα στοιχεία της οποίας χρησιμοποιεί η ETC, την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2026 η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 27,1% και οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 36,9% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Η Ιταλία στο πτωτο τρίμηνο του 2026 εμφάνισε αύξηση αφίξεων 21,1% και διανυκτερεύσεων 23%, η Μάλτα στο πρώτο τετράμηνο κατέγραψε άνοδο 16,4% στις αφίξεις και 10% στις διανυκτερεύσεις, ενώ η Ισπανία το ίδιο διάστημα κινήθηκε σαφώς χαμηλότερα, σημειώνοντας αύξηση 3,4% στις αφίξεις και 2% στις διανυκτερεύσεις.

Πού αποδίδεται η άνοδος

Η Πορτογαλία κατέγραψε άνοδο 2,7% στις αφίξεις και 1,3% στις διανυκτερεύσεις, επίσης στο τετράμηνο, ενώ η Κροατία εμφάνισε αύξηση 4,6% στις αφίξεις και 8% στις διανυκτερεύσεις στο πεντάμηνο.

Η άνοδος της Ελλάδας αποδίδεται από την έκθεση στη βελτίωση της αεροπορικής κίνησης, αλλά και στην αύξηση των οδικών αφίξεων από τα χερσαία σύνορα.

Η επίδοση της χώρας ξεχωρίζει ακόμη περισσότερο αν συγκριθεί με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Συνολικά, οι διεθνείς αφίξεις στην Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 5,0%, ενώ οι διανυκτερεύσεις κατά 4,8%.

Ωστόσο, στην Ελλάδα οι διεθνείς διανυκτερεύσεις εμφανίζονται σχεδόν στάσιμες, με άνοδο μόλις 0,1%. Αυτό δείχνει ότι η αύξηση της κίνησης δεν μεταφράζεται αυτόματα σε αντίστοιχη αύξηση των διανυκτερεύσεων. Το στοιχείο αυτό μπορεί να συνδέεται με περισσότερα σύντομα ταξίδια, με την αύξηση των οδικών μετακινήσεων ή με μεταβολές στη διάρκεια παραμονής.

Οι αφίξεις από τις βασικές αγορές το πρώτο πεντάμηνο

Ιδιαίτερα ισχυρή είναι η εικόνα της Ελλάδας στις βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Από τη Γερμανία, οι αφίξεις προς την Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 21,6%, για το διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου με την έκθεση να σημειώνει ότι η χώρα παραμένει ένας από τους κορυφαίους προορισμούς για τους Γερμανούς ταξιδιώτες, ιδιαίτερα για επαναλαμβανόμενους επισκέπτες που προτιμούν παραθαλάσσιες διακοπές.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η άνοδος από τη βρετανική αγορά. Η Ελλάδα εμφανίζεται ως δημοφιλής εναλλακτική για τους Βρετανούς τουρίστες, με αύξηση αφίξεων 49,3%. Η έκθεση συνδέει την επίδοση αυτή με την αντίληψη ότι η Ελλάδα αποτελεί ασφαλέστερο προορισμό σε σχέση με άλλες περιοχές που επηρεάζονται περισσότερο από την ένταση στη Μέση Ανατολή. Επιπλέον, η Jet2 έχει ανακοινώσει πρόσθετη χωρητικότητα προς την Ελλάδα από τον Ιούλιο, στοιχείο που ενισχύει τις προσδοκίες για συνέχιση της θετικής τάσης και τους καλοκαιρινούς μήνες.

Θετική είναι και η εικόνα για το ίδιο διάστημα και από τη γαλλική αγορά, όπου η Ελλάδα καταγράφει αύξηση αφίξεων 27,6%. Η επίδοση αυτή είναι σημαντική, καθώς η Γαλλία εμφανίζεται στην έκθεση ως μία από τις πιο αδύναμες αγορές προέλευσης για την Ευρώπη, με τους Γάλλους ταξιδιώτες να δείχνουν αυξημένη ευαισθησία στις τιμές και να στρέφονται περισσότερο σε προορισμούς που θεωρούνται καλή σχέση ποιότητας-τιμής.

Συγκρατημένοι οι Αμερικανοί

Αντίθετα, η αμερικανική αγορά εμφανίζεται πιο συγκρατημένη. Η Ελλάδα κατέγραψε μείωση 8,6% στις αφίξεις από τις ΗΠΑ, παρά την ύπαρξη περισσότερων απευθείας πτήσεων. Η ETC εκτιμά ότι η μείωση μπορεί να συνδέεται λιγότερο με τη γεωπολιτική ανησυχία και περισσότερο με το αυξημένο κόστος ταξιδιού και την επιφυλακτικότητα των Αμερικανών καταναλωτών. Παράλληλα, η έκθεση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ανάκαμψης αργότερα μέσα στη χρονιά, καθώς καταγράφονται καθυστερημένες κρατήσεις.

Οι βραχυχρόνιες μισθώσεις

Η δυναμική της Ελλάδας αποτυπώνεται και στην αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Η χώρα συγκαταλέγεται στους προορισμούς με τις ισχυρότερες αυξήσεις στις μέσες ημερήσιες τιμές, καθώς το gross ADR στις βραχυχρόνιες μισθώσεις αυξήθηκε κατά 28,7% τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2026. Η αύξηση αυτή δείχνει ισχυρή ζήτηση, αλλά ταυτόχρονα αναδεικνύει και το ζήτημα της ακρίβειας, καθώς οι Ευρωπαίοι ταξιδιώτες γίνονται ολοένα και πιο προσεκτικοί στις δαπάνες τους.

Ποιοι μένουν πίσω

Στον αντίποδα, η εικόνα είναι αρνητική για ορισμένους ανταγωνιστικούς ή γειτονικούς προορισμούς. Η Κύπρος κατέγραψε πτώση 17,9% στις αφίξεις, επηρεασμένη από τη χρονική διαφοροποίηση του Πάσχα, αλλά και από την επιφυλακτικότητα των ταξιδιωτών λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Η Τουρκία εμφάνισε μείωση 2,1% στις αφίξεις, καθώς η περιφερειακή ένταση επηρέασε τόσο την ευρωπαϊκή όσο και τη μακρινή ζήτηση.

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