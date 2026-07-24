Κομισιόν: Ανακούφιση για τους νέους δασμούς Τραμπ 10% – 12,5%

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Με ανακούφιση υποδέχθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τους νέους δασμούς Τραμπ ύψους 12% – 12,5%. «Η ΕΕ εκλαμβάνει θετικά το γεγονός ότι αυτό το αποτέλεσμα είναι σύμφωνο με τις αμερικανικές δασμολογικές δεσμεύσεις που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο της Κοινής Δήλωσης ΕΕ-ΗΠΑ», δήλωσε την Παρασκευή εκπρόσωπος της Επιτροπής, αναφερόμενος στη συμφωνία του Τέρνμπερι τον Αύγουστο του 2025, που έθετε ανώτατο όριο για τους αμερικανικούς δασμούς στο 15%.

Η αμερικανική ανακοίνωση «καθιερώνει έναν συνολικό δασμολογικό συντελεστή 10% για την ΕΕ και επαναφέρει τις πρόσθετες δασμολογικές απαλλαγές για την ΕΕ, όπως για τον φελλό και τα διαμάντια, επιπλέον αυτών για τα αεροσκάφη και τα εξαρτήματά τους, τα γενόσημα φάρμακα και τις δραστικές ουσίες», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Τα νέα «δίνουν επίσης θετική ώθηση για τη συνέχιση των εργασιών όσον αφορά τη διερεύνηση περαιτέρω δασμολογικών απαλλαγών και την εμβάθυνση της συνεργασίας σε ένα ευρύ φάσμα τομέων», είπε, αναφέροντας ως παραδείγματα τις κρίσιμες πρώτες ύλες, την οικονομική ασφάλεια, την τεχνητή νοημοσύνη και τα ψηφιακά θέματα.

Οι νέοι δασμοί Τραμπ

Υπενθυμίζεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μόλις ανακοίνωσαν δασμούς 10% ή 12,5% στις εισαγωγές από 60 εμπορικούς εταίρους, επικαλούμενες την αποτυχία τους να εισαγάγουν και να εφαρμόσουν αποτελεσματικά απαγορεύσεις σε αγαθά που παράγονται με καταναγκαστική εργασία, μια απόφαση που αναμενόταν ευρέως.

Οι περισσότερες εισαγωγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση υπόκειντο μέχρι στιγμής σε δασμούς έως και 15% βάσει της διμερούς εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ.

Η συμφωνία Τέρνμπερι

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και ο Ντόναλντ Τραμπ κατέληξαν στη συμφωνία τον Αύγουστο του 2025 για να αποτρέψουν έναν διαφαινόμενο εμπορικό πόλεμο. Οι Βρυξέλλες προέβησαν σε περαιτέρω παραχωρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης των δασμών της ΕΕ στα αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα.

Ωστόσο, δεδομένης της αβεβαιότητας της εμπορικής πολιτικής του Τραμπ, η ΕΕ συμπεριέλαβε επίσης ρήτρες ασφάλειας: σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν υλοποιούσαν πλήρως τις δεσμεύσεις τους ή ανέστελαν μέρη της συμφωνίας, η ΕΕ μπορεί να αποσύρει τις παραχωρήσεις της, μεταξύ άλλων αυξάνοντας εκ νέου τους δασμούς.

Σύμφωνα με πηγές της ΕΕ, η Ουάσινγκτον έχει συμμορφωθεί μέχρι στιγμής με τη συμφωνία στις περισσότερες περιπτώσεις. Αξιωματούχος της ΕΕ δήλωσε ότι δασμοί που δεν υπερβαίνουν το 15% εφαρμόστηκαν σε περίπου 93% των εξαγωγών της ΕΕ προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.