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Τραμπ: Ετοιμάζει νέο κύμα δασμών – Σε νέα φάση ο «εμπορικός πόλεμος»

Οι νέοι δασμοί Τραμπ , που ενδέχεται να ανακοινωθούν αυτή την εβδομάδα, θα κυμαίνονται μεταξύ 10% και 12,5% και θα αφορούν σε 60 χώρες

World 21.07.2026, 16:41
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Τραμπ: Ετοιμάζει νέο κύμα δασμών – Σε νέα φάση ο «εμπορικός πόλεμος»
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Νέους δασμούς σε δεκάδες χώρες ήδη από αυτή την εβδομάδα,  ετοιμάζεται να επιβάλει ο Ντόναλντ Τραμπ παρότι οι σύμβουλοί του τον προειδοποιούν να μην διακινδυνεύσει τις οικονομικές αναταράξεις του αρχικού εμπορικού πολέμου εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν προετοιμάσει επιλογές που θα επιτρέψουν στον Τραμπ να επιβάλει νέους δασμούς σε δεκάδες χώρες, καθώς οι παγκόσμιοι δασμοί 10% του προέδρου λήγουν αργότερα αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με άτομα που έχουν ενημερωθεί για τα σχέδια.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε τη Δευτέρα δασμούς 50% στα καναδικά προϊόντα, έχοντας ήδη επιβάλει δασμό 25% στις εισαγωγές από τη Βραζιλία, υπογραμμίζοντας τη συνεχιζόμενη εμμονή του στη χρήση δασμών εναντίον των εμπορικών εταίρων.

Οι νέοι δασμοί έρχονται μετά την ακύρωση, νωρίτερα φέτος, από το Ανώτατο Δικαστήριο των αμοιβαίων δασμών που είχε επιβάλε ο Ντοναλντ Τραμπ τον Απρίλιο του 2025, προκαλώντας αναστάτωση στο παγκόσμιο εμπόριο αλλά και τις σχέσεις των ΗΠΑ με συμμάχους και εμπορικούς εταίρους.

Η απόφαση του Δικαστηρίου για τους δασμούς

Η Ουάσιγκτον υιοθέτησε καθεστώς δασμών 10% μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου τον Φεβρουάριο, αλλά τα μέτρα αυτά πρόκειται να λήξουν την Παρασκευή. Η νέα σειρά δασμών θα τεθεί σε ισχύ μετά από έρευνα σχετικά με πρακτικές καταναγκαστικής εργασίας, επιτρέποντας στον Τραμπ να αποφύγει τη χρήση των εξουσιών έκτακτης ανάγκης που ακύρωσε το Ανώτατο Δικαστήριο.

Ενώ οι πιο άμεσοι νέοι δασμοί αναμένεται να είναι ισοδύναμοι με τους δασμούς 10% που ισχύουν ήδη, η κυβέρνηση επεξεργάζεται επίσης άλλες έρευνες που θα μπορούσαν να της παραχωρήσουν τη νομική εξουσία να προτείνει υψηλότερους δασμούς, αναφέρουν οι Financial Times.

Πίσω από τα παρασκήνια, ανώτεροι αξιωματούχοι συμβουλεύουν τον πρόεδρο να διατηρήσει τη σταθερότητα με τους εμπορικούς εταίρους και να τηρήσει τις συμφωνίες που συνήψε η Ουάσιγκτον μαζί τους για τη μείωση των δασμών τους το 2025, σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται οι FT.

Η προσπάθεια του Τραμπ να αναζωπυρώσει τον εμπορικό πόλεμο έρχεται σε μια περίοδο κλιμακούμενης εχθρότητας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, η οποία έχει ταράξει τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας και κινδυνεύει να εξελιχθεί σε περιφερειακή σύγκρουση.
Ο πόλεμος έχει επιφέρει οικονομική δυσχέρεια στους απλούς Αμερικανούς, ωθώντας τις τιμές της βενζίνης ξανά πάνω από τα 4 δολάρια ανά γαλόνι αυτή την εβδομάδα και κινδυνεύοντας να πυροδοτήσει την απογοήτευση των ψηφοφόρων για το υψηλό κόστος διαβίωσης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και τα γκάλοπ

Δημοσκόπηση που διεξήχθη από την Focaldata για λογαριασμό των FT νωρίτερα αυτό το μήνα έδειξε ότι περισσότερα από τα δύο τρίτα των ψηφοφόρων αποδοκιμάζουν τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ χειρίζεται το κόστος διαβίωσης.

«Πιστεύω ότι ο κύριος παράγοντας που επηρεάζει τα δασμολογικά ποσοστά είναι το πολιτικό κλίμα και οι ανησυχίες για την οικονομική προσιτότητα, οι οποίες περιορίζουν την ικανότητα του Τραμπ να κλιμακώσει την κατάσταση», δήλωσε ο Μάικλ Σμαρτ, διευθύνων σύμβουλος της Rock Creek Global Advisors, μιας συμβουλευτικής εταιρείας στην Ουάσινγκτον.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν μετριάσει πολλούς από τους αρχικούς «μαξιμαλιστικούς» δασμούς του Τραμπ, προσφέροντας εκτεταμένες εξαιρέσεις για βασικά καταναλωτικά αγαθά, όπως το βόειο κρέας και ο καφές, και χαλαρώνοντας ορισμένους από τους δασμούς σε προϊόντα που κατασκευάζονται από χάλυβα και αλουμίνιο.
Μετά από δύο πρόσφατες εμπορικές έρευνες σχετικά με κρίσιμα ορυκτά και εξαρτήματα αεροσκαφών, οι αξιωματούχοι συνέστησαν στην Ουάσιγκτον να διεξαγάγει διαπραγματεύσεις με τους εμπορικούς της εταίρους αντί να πιέζει για την επιβολή δασμών.

«Αυτό δεν σημαίνει ότι οι αυξήσεις των δασμών έχουν πλέον μείνει πίσω», δήλωσε η Γουέντι Κάτλερ, πρώην αξιωματούχος του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ, η οποία σήμερα είναι ανώτερη αντιπρόεδρος στο Asia Society Policy Institute. «Ωστόσο, υποδηλώνει ότι απαιτείται πλέον μια πιο προσεκτική προσέγγιση, ιδίως εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών.»

Δασμοί για 60 χώρες

Οι δασμοί που ενδέχεται να ανακοινωθούν αυτή την εβδομάδα θα κυμαίνονται μεταξύ 10% και 12,5% για 60 χώρες λόγω πρακτικών καταναγκαστικής εργασίας, και είχαν προταθεί για πρώτη φορά από αξιωματούχους του εμπορίου των ΗΠΑ τον Ιούνιο.

Οι ΗΠΑ ξεκίνησαν την έρευνα — η οποία διεξάγεται βάσει του Άρθρου 301 του Νόμου περί Εμπορίου του 1974 — τον Μάρτιο, παράλληλα με μια άλλη έρευνα σχετικά με την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, και έχουν πραγματοποιήσει δημόσιες ακροάσεις για τις προτάσεις τους.

Η δεύτερη αυτή έρευνα περιλαμβάνει την ΕΕ, την Κίνα, τη Σιγκαπούρη, την Ελβετία, τη Νορβηγία, την Ινδονησία, τη Μαλαισία, την Καμπότζη, την Ταϊλάνδη, τη Νότια Κορέα, το Βιετνάμ, την Ταϊβάν, το Μπαγκλαντές, το Μεξικό, την Ιαπωνία και την Ινδία.

Η νέα προσέγγιση για την επιβολή δασμών υπογραμμίζει τη δυσκολία  της κυβέρνησης Τραμπ να επιβάλει υψηλούς δασμούς.

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