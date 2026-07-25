Airbus: Μια απευθείας πτήση που ανοίγει δρόμο για ρεκόρ

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Το δρόμο για την κατάκτηση ενος νέου ρεκόρ στις αεροπορικές μεταφορές ανοίγει μια απευθείας πτήση αεροσκάφους A350-1000ULR της Airbus. Την Παρασκευή, το αεροσκάφος πέταξε απευθείας από την Τουλούζη στη Μελβούρνη. Μια δοκιμαστική πτήση άνω των 19 ωρών, καλύπτοντας σχεδόν 17.000 χιλιόμετρα.

Στόχος: η προετοιμασία για τη μελλοντική μεγαλύτερη εμπορική πτήση στον κόσμο, από το Σίδνεϊ στο Λονδίνο.

Το αεροσκάφος, με αριθμό μητρώου F-WULR, απογειώθηκε από το Μπλανιάκ το πρωί της Πέμπτης, σύμφωνα με την Air Journal . Προσγειώθηκε στη Μελβούρνη την επόμενη μέρα. Στο αεροσκάφος επέβαιναν τέσσερις πιλότοι δοκιμών της Airbus και πέντε μηχανικοί. Δύο πιλότοι της Qantas θα τους συνοδεύσουν στην πτήση επιστροφής.

G’day @Qantas, good to be in Melbourne! 🇦🇺👋 What a beautiful sight seeing the #A350-1000ULR touch down on Aussie soil.#ProjectSunrise https://t.co/zEU02EEQK8 — Airbus (@Airbus) July 24, 2026

Δεν πρόκειται για συνηθισμένη πτήση. Το A350-1000ULR φέρει μια επιπλέον κεντρική δεξαμενή καυσίμου 20.000 λίτρων, αρκετή για να το κρατήσει στον αέρα για έως και 22 ώρες. Η Qantas έχει παραγγείλει δώδεκα από αυτά τα αεροσκάφη στο πλαίσιο του Project Sunrise, με στόχο την καθιέρωση απευθείας πτήσεων μεταξύ Σίδνεϊ, Λονδίνου και Νέας Υόρκης έως το 2027.

Σχεδόν τρία εκατομμυρια παρακολούθησαν την πτήση

Το αεροσκάφος πέταξε πάνω από την Αίγυπτο, τη Σαουδική Αραβία και στη συνέχεια τον Ινδικό Ωκεανό. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι παρακολούθησαν την πτήση ζωντανά σε ιστότοπους παρακολούθησης. Προς το παρόν, το αεροπλάνο παραμένει πρωτότυπο.

📡✈️🥈2,972,670 total follows makes the @Airbus A350-1000ULR test flight from Toulouse to Melbourne our 2nd most tracked flight of all time. The aircraft will be used by @Qantas on its upcoming Project Sunrise flights. Rewind the flight on Flightradar24: https://t.co/gncZNN8dUi pic.twitter.com/ilPJkTMR8o — Flightradar24 (@flightradar24) July 24, 2026

Ολοκλήρωσε την πρώτη του πτήση τον Ιούνιο. Οι ομάδες της Airbus συλλέγουν δεδομένα σχετικά με το τροποποιημένο σύστημα καυσίμου και την αντοχή του. Εάν όλα πάνε καλά, οι πρώτοι επιβάτες θα πρέπει να επιβιβαστούν το φθινόπωρο του 2027, με προορισμό το Λονδίνο, χωρίς ενδιάμεσες στάσεις.