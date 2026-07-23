Airbus: Πειραματίζεται με πτυσσόμενα φτερά για την επόμενη γενιά αεροσκαφών

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Πτυσσόμενα φτερά θα δοκιμάσει για την επόμενη γενιά των αεροσκαφών της δήλωσε η Airbus, καθώς ο μεγαλύτερος κατασκευαστής αεροσκαφών στον κόσμο αγωνίζεται να επεξεργαστεί το σχήμα των μελλοντικών εμπορικών αεροσκαφών μέχρι το τέλος της δεκαετίας.

Τα μακρύτερα, λεπτότερα φτερά, κατασκευασμένα από ελαφριά αλλά ισχυρά σύνθετα υλικά, προσφέρουν την υπόσχεση εξοικονόμησης ενέργειας, αλλά αποτελούν πρόβλημα για τους κατασκευαστές, επειδή δεν θα χωρέσουν σε αεροδρόμια σε όλο τον κόσμο, πολλά από τα οποία έχουν ήδη πλήρη ή σχεδόν πλήρη χωρητικότητα, σημειώνει ο Guardian.

«Η αξία της δυνατότητας αναδίπλωσης των φτερών είναι τεράστια», δήλωσε η Σου Πάρτριτζ, επικεφαλής του προγράμματος «Πτέρυγες του αύριο» της Airbus, μιλώντας στην αεροπορική έκθεση Farnborough.

Τα πτυσσόμενα ακροπτερύγια προσφέρουν μια λύση. Η Boeing τα έχει ήδη εγκαταστήσει στο μεγαλύτερο 777X της, το οποίο έχει δύο διαδρόμους, αλλά η τεχνολογία δεν έχει χρησιμοποιηθεί σε κανένα αεροπλάνο στενής ατράκτου. Η Boeing εξετάζει επίσης νέες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ενός «ζευκτού», δηλαδή μια σειρά τριγωνικών κυψελών, για την υποστήριξη μακρύτερων φτερών.

Η Airbus δήλωσε ότι θα τοποθετήσει επεκτάσεις περίπου τεσσάρων ή πέντε μέτρων στα φτερά ενός από τα αεροσκάφη A321neo για να δοκιμάσει πώς τα διαφορετικά σχήματα ανταποκρίνονται σε πραγματικές συνθήκες το δεύτερο εξάμηνο του επόμενου έτους. Το μοντέλο αποτελεί μέρος της οικογένειας αεροσκαφών A320, του μοντέλου με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών.

Airbus και Boeing δοκιμάζουν νέες πτέρυγες

Ο Ευρωπαίος κατασκευαστής και ο μεγάλος αμερικανός αντίπαλός του, η Boeing, προετοιμάζονται για την κατασκευή της επόμενης γενιάς αεροσκαφών μετά από δεκαετίες πώλησης των αντίστοιχων μοντέλων A320 και 737. Και οι δύο εταιρείες εξετάζουν τεχνολογίες που ελπίζουν ότι θα μειώσουν σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων νέων κινητήρων, υβριδικών ηλεκτρικών συστημάτων και μακρύτερων φτερών.

Η Airbus πρόκειται να ξεκινήσει τη συναρμολόγηση της επέκτασης των φτερών στο τεχνολογικό της κέντρο στο Φίλτον, κοντά στο Μπρίστολ. Ωστόσο, η πρώτη φάση δοκιμών θα περιλαμβάνει μόνο τα μπουλόνια που θα τη στερεώνουν στη θέση της και όχι ακόμη τους μεντεσέδες που θα της επιτρέψουν να διπλωθεί. Η Airbus κατασκευάζει τα φτερά της στο Μπρόουτον, στη βόρεια Ουαλία.

Η εταιρεία έχει δηλώσει ότι θα αποφασίσει για το σχήμα του νέου αεροσκάφους της έως το 2030. Η Πάρτριτζ δήλωσε ότι η Airbus γνωρίζει ήδη ότι η επόμενη γενιά θα χρησιμοποιεί σχετικά βαρείς κινητήρες με μεγάλη διάμετρο και ότι τα φτερά θα είναι υπό γωνία σαν του γλάρου για επιπλέον αεροδυναμικό όφελος.

Η Airbus και η Boeing θα πρέπει επίσης να επιλέξουν νέους κινητήρες. Η Airbus εξετάζει εάν θα επιλέξει καλυμμένους κινητήρες που περιβάλλουν τα πτερύγια του στροβίλου ή μια επιλογή «ανοιχτού στροβίλου» με τα πτερύγια εκτεθειμένα.

Ο βρετανικός κατασκευαστής Rolls-Royce ελπίζει να εισέλθει στην αγορά αεροσκαφών στενής ατράκτου με υψηλότερες πωλήσεις, όταν η Airbus και η Boeing κατασκευάσουν την επόμενη γενιά τους. Ο διευθύνων σύμβουλος της Rolls-Royce, Τουφάν Εργκίνμπιλγκίτς, δήλωσε την Τρίτη σε δημοσιογράφους στο Farnborough ότι η εταιρεία είχε μόνο δύο χρόνια για να πείσει τους κατασκευαστές αεροπλάνων να επιλέξουν τους κινητήρες της.

Προέτρεψε την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου υπό τον νέο πρωθυπουργό, Άντι Μπέρναμ, να υποστηρίξει τις επενδύσεις της εταιρείας στο πρόγραμμα κινητήρων UltraFan. Ο νέος υπουργός Οικονομικών, Τζον Χίλι, ήταν προηγουμένως υπουργός Άμυνας και ως εκ τούτου «κατανοεί την Rolls-Royce και την ατζέντα μας», πρόσθεσε ο Εργκίνμπιλγκίτς. Ωστόσο, η έκκληση για επιδότηση από τον εξαιρετικά κερδοφόρο κατασκευαστή θα πρέπει να σταθμιστεί σε σχέση με τις άλλες προτεραιότητες δαπανών του Μπέρναμ, όπως η κοινωνική πρόνοια.