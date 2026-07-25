Δισεκατομμυριούχοι: Η άνοδος των «άξιων» πλουσίων

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Οι δισεκατομμυριούχοι δεν υπήρξαν ποτέ ιδιαίτερα δημοφιλείς, όμως σήμερα αντιμετωπίζονται με έντονη αποστροφή. Οι πολιτικοί στο αμερικανικό Κογκρέσο μιλούν γι’ αυτούς πολύ περισσότερο από ποτέ, συνήθως για να καταγγείλουν τα αθέμιτα κέρδη τους ή την κακόβουλη επιρροή τους στην πολιτική ή για να επιμείνουν ότι ο πλούτος τους πρέπει να φορολογηθεί (βλέπε διάγραμμα 1), σύμφωνα με δημοσίευμα του Economist. Σύμφωνα με τον Άντριου Χολ του Πανεπιστημίου Στάνφορντ, τα email συγκέντρωσης χρημάτων των Δημοκρατικών είναι τρεις φορές πιθανότερο να αναφέρονται στους δισεκατομμυριούχους — σχεδόν πάντα με αρνητικό τρόπο — σε σχέση με το 2024.

Τη στιγμή που οι πολιτικοί πιστεύουν ότι βρήκαν ένα επιτυχημένο μήνυμα, συμβαίνει κάτι απρόσμενο. Όλο και περισσότεροι δισεκατομμυριούχοι αποκτούν τον πλούτο τους όχι από την τύχη της γέννησης ή από την εκμετάλλευση του συστήματος, αλλά προσφέροντας χρήσιμα αγαθά και υπηρεσίες και απασχολώντας χιλιάδες εργαζομένους. Ίσως οι δισεκατομμυριούχοι να εξακολουθούν να αποτελούν αποτυχία πολιτικής — αλλά σε μικρότερο βαθμό απ’ ό,τι στο παρελθόν.

Οι «σκιώδεις» περιουσίες

Πολλοί δισεκατομμυριούχοι είναι αναμφίβολα αμφιλεγόμενοι. Ο Τζον Ντ. Ροκφέλερ, πιθανότατα ο πρώτος άνθρωπος στην ιστορία του οποίου η καθαρή περιουσία ξεπέρασε το 1 δισ. δολάρια (σε τιμές των αρχών του 20ού αιώνα), ήταν ιδιοφυΐα. Ωστόσο, η εταιρεία του, η Standard Oil, εκμεταλλεύτηκε επίσης τους αδύναμους νόμους περί ανταγωνισμού και πιθανότατα μοίρασε άφθονες δωροδοκίες, ώστε να διαμορφώσει το παιχνίδι υπέρ της. Οι ολιγάρχες που αναδείχθηκαν στη Ρωσία τη δεκαετία του 1990 άρπαξαν κρατικά περιουσιακά στοιχεία σε μια περίοδο βίαιου χάους. Και ο ύποπτος πλούτος αποτελεί όνειρο κάθε σατιρικού: ο Σι Μοντγκόμερι Μπερνς, στους «Simpsons», περικόπτει τις δαπάνες για την ασφάλεια του πυρηνικού του εργοστασίου προκειμένου να μειώσει το κόστος.

Γιατί αυξάνεται η εχθρότητα

Η έξαρση του αισθήματος κατά των δισεκατομμυριούχων αντανακλά πολλές δυνάμεις. Έπειτα από μερικά χρόνια υψηλού πληθωρισμού που έπληξε το βιοτικό επίπεδο, οι πολίτες αναζητούν κάποιον να κατηγορήσουν. Η λογική είναι ότι οι δισεκατομμυριούχοι χρησιμοποιούν τη δύναμή τους στην αγορά και αγοράζουν πολιτική επιρροή ώστε να υπερχρεώνουν τους καταναλωτές για τα πάντα, από τη στέγαση μέχρι τα τρόφιμα, και στη συνέχεια πληρώνουν χαμηλούς φόρους στα κέρδη τους. Η κρίση και ο πανίσχυρος δισεκατομμυριούχος παρουσιάζονται έτσι ως οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Παράλληλα, οι πολιτικοί στρατηγικοί αναλυτές, κυρίως αλλά όχι αποκλειστικά της αριστεράς, έχουν αντιληφθεί ότι οι δισεκατομμυριούχοι αποτελούν τον ιδανικό εχθρό.

Η Όπρα Γουίνφρεϊ, με περιουσία σήμερα 3,4 δισ. δολάρια, έγινε πλούσια επειδή εκατομμύρια άνθρωποι θέλουν να την παρακολουθούν και να την ακούν

Οι αυτοδημιούργητοι δισεκατομμυριούχοι

Ωστόσο, πολλοί δισεκατομμυριούχοι αποκτούν τα χρήματά τους χωρίς καμία ένδειξη ότι απολαμβάνουν αμφισβητήσιμα μονοπώλια ή πολιτική εύνοια. Η Όπρα Γουίνφρεϊ, με περιουσία σήμερα 3,4 δισ. δολάρια, έγινε πλούσια επειδή εκατομμύρια άνθρωποι θέλουν να την παρακολουθούν και να την ακούν. Η περιουσία των εννέα μηδενικών του Κριστιάνο Ρονάλντο βασίζεται στο ότι πετυχαίνει εκπληκτικά γκολ. Άλλοι είναι λιγότερο γνωστοί, αλλά εξίσου εντυπωσιακοί. Η Πέγκι Τσερνγκ, συνιδρύτρια της Panda Express, διαθέτει περιουσία περίπου 6,5 δισ. δολαρίων, έχοντας δημιουργήσει μια αλυσίδα εστιατορίων που προσφέρει φθηνά γεύματα σε εκατομμύρια ανθρώπους. Ο Γιανάι Ταντάσι, με περιουσία δεκάδων δισεκατομμυρίων, δημιούργησε τη Fast Retailing, μητρική εταιρεία της Uniqlo. Μπορεί κανείς πραγματικά να κρατά κακία σε κάποιον που κατασκευάζει τόσο καλά T-shirts;

Η έρευνα του Economist

Ο Economist ποσοτικοποίησε τις «καλύτερες» (όπως η κυρία Γουίνφρεϊ και ο κ. Γιανάι) και τις «χειρότερες» (όπως ο κ. Μπερνς) μορφές μεγάλου πλούτου. Αντλώντας στοιχεία από το Forbes, την ερευνητική εταιρεία Hurun και το σουηδικό ίδρυμα Gapminder, συγκέντρωσε μια λίστα περίπου 7.000 δισεκατομμυριούχων των τελευταίων 25 ετών. Ως «μη ανταγωνιστικό» χαρακτηρίζει τον πλούτο που προέρχεται κυρίως από κλάδους όπως ο τζόγος, οι κατασκευές, η άμυνα και οι πρώτες ύλες. Οι τομείς αυτοί εξαρτώνται συχνά από την πολιτική πρόσβαση. Για παράδειγμα, είναι δύσκολο να ανοίξει κανείς ένα ορυχείο ή ένα καζίνο χωρίς φίλους στην κυβέρνηση.

Στην ίδια κατηγορία κατατάσσονται και οι κληρονόμοι. Οι περισσότεροι δεν είναι ολιγάρχες. Συνήθως δεν έχουν παραβιάσει νόμους ούτε έχουν εξαπατήσει πελάτες· απλώς γεννήθηκαν στη σωστή οικογένεια ή παντρεύτηκαν κατάλληλα. Παρ’ όλα αυτά, είναι εύλογο να θεωρηθούν επίσης αποτυχίες πολιτικής, καθώς ο τεράστιος πλούτος τους δεν αποκτήθηκε με προσωπική αξία.

Η μεγάλη μεταβολή

Από το 2001, όταν ξεκινούν τα στοιχεία, έως το 2014 το μερίδιο του μη ανταγωνιστικού πλούτου των δισεκατομμυριούχων αυξήθηκε ελαφρώς. Ωστόσο, την τελευταία δεκαετία το μερίδιο του πλούτου που προέρχεται από αυτοδημιούργητους επιχειρηματίες σε ανταγωνιστικούς κλάδους εκτινάχθηκε σε ιστορικό υψηλό (βλέπε διάγραμμα 2). Για πρώτη φορά, το ήμισυ του πλούτου των δισεκατομμυριούχων παγκοσμίως έχει αποκτηθεί με σχετικά δίκαιο τρόπο. Παράλληλα, από το 2021 και μετά, ο συνολικός πλούτος που προέρχεται από μη ανταγωνιστικούς κλάδους έχει μειωθεί.

Η υποχώρηση των ολιγαρχών

Οι καθαρόαιμοι ολιγάρχες πέρασαν δύσκολα τα τελευταία χρόνια. Ο συνολικός πλούτος των μετασοβιετικών δισεκατομμυριούχων κορυφώθηκε το 2008 περίπου στα 500 δισ. δολάρια — μια αποτυχία πολιτικής τεράστιων διαστάσεων. Σήμερα ανέρχεται σε περίπου 400 δισ. δολάρια — ακόμη πολύς, αλλά αισθητά λιγότερος. Ο πόλεμος κατέστρεψε τη βιομηχανική βάση που δημιούργησε την περιουσία του Ρινάτ Αχμέτοφ, πλουσιότερου ανθρώπου της Ουκρανίας. Ο Ρομάν Αμπράμοβιτς, πρώην ιδιοκτήτης της Chelsea, είναι πιθανότατα κατά 5 δισ. δολάρια φτωχότερος σε σχέση με το 2021, καθώς οι δυτικές κυρώσεις σε όσους θεωρούνται κοντά στον Βλαντίμιρ Πούτιν είχαν σημαντικό κόστος.

Οι κλάδοι που έχασαν έδαφος

Αρκετοί κλάδοι που βασίζονται στις πελατειακές σχέσεις αντιμετώπισαν δυσκολίες. Η περιουσία των δισεκατομμυριούχων της αγοράς ακινήτων έχει μειωθεί κατά ένα τρίτο από το 2018. Τα υψηλότερα επιτόκια, η κατάρρευση της κινεζικής αγοράς ακινήτων και η πτώση της ζήτησης για γραφειακούς χώρους στη διάρκεια της πανδημίας Covid-19 έπληξαν τον κλάδο. Ο Γουάνγκ Τζιανλίν, ιδρυτής της κινεζικής Dalian Wanda Group, διαθέτει σήμερα περιουσία 4,4 δισ. δολαρίων, από 31 δισ. δολάρια το 2017. Αντίστοιχα, αρκετοί μεγιστάνες των καζίνο έχασαν σημαντικό μέρος της περιουσίας τους, εν μέρει λόγω της καταστολής του τζόγου στο Μακάο.

Η κληρονομιά χάνει έδαφος

Η κληρονομιά παραμένει σημαντικός δρόμος προς τον υπερβολικό πλούτο. Η οικογένεια του Σαμ Γουόλτον, συνιδρυτή της Walmart, ο οποίος πέθανε το 1992, διαθέτει περιουσία περίπου 500 δισ. δολαρίων. Οι απόγονοι του Γουίλιαμ Γουάλας Κάργκιλ, που ίδρυσε το 1865 την ομώνυμη εταιρεία τροφίμων, εξακολουθούν να εμφανίζονται στις λίστες των πλουσιότερων ανθρώπων. Ωστόσο, το παλαιό χρήμα χάνει γρήγορα τη σχετική του ισχύ. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000 σχεδόν το ήμισυ του πλούτου των δισεκατομμυριούχων προερχόταν από κληρονομιά. Σήμερα το ποσοστό αυτό έχει περιοριστεί περίπου στο ένα τέταρτο.

Την τελευταία δεκαετία η περιουσία του Μπερνάρ Αρνό, που δημιούργησε τον παγκόσμιο κολοσσό πολυτελών ειδών LVMH, αυξήθηκε κατά περίπου 100 δισ. δολάρια

Όχι μόνο η τεχνητή νοημοσύνη

Θα μπορούσε κανείς να θεωρήσει ότι η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης εξηγεί την άνοδο του αυτοδημιούργητου πλούτου. Πράγματι, οι περιουσίες ορισμένων ιδρυτών, όπως του Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia, έχουν εκτοξευθεί. Το φετινό καλοκαίρι ο Έλον Μασκ έγινε για λίγο ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο, πριν η υποχώρηση της μετοχής της SpaceX τον επαναφέρει κάτω από το όριο των 13 ψηφίων. Ωστόσο, ακόμη και αν εξαιρεθεί ο τεχνολογικός κλάδος, το μερίδιο των αυτοδημιούργητων δισεκατομμυριούχων συνεχίζει να αυξάνεται.

Αυτό συμβαίνει επειδή άνθρωποι από πολλούς διαφορετικούς κλάδους, όπως τα χρηματοοικονομικά, τα τρόφιμα και η μεταποίηση, γνωρίζουν τεράστια επιτυχία. Την τελευταία δεκαετία η περιουσία του Μπερνάρ Αρνό, που δημιούργησε τον παγκόσμιο κολοσσό πολυτελών ειδών LVMH, αυξήθηκε κατά περίπου 100 δισ. δολάρια. Ο Ρόμπιν Ζενγκ, που ίδρυσε μόλις πριν από 15 χρόνια την κινεζική εταιρεία μπαταριών CATL, διαθέτει περιουσία 60 δισ. δολαρίων. Η Τατιάνα Κιμ, πρώτη αυτοδημιούργητη γυναίκα δισεκατομμυριούχος της Ρωσίας, ίδρυσε το 2004 τη Wildberries, τη μεγαλύτερη διαδικτυακή εταιρεία λιανικής της χώρας. (Τις τελευταίες ημέρες η Ουκρανία επιτέθηκε σε ορισμένες αποθήκες της, κατηγορώντας την εταιρεία ότι προμηθεύει τον ρωσικό στρατό.)

Οι τρεις κινητήριες δυνάμεις

Η άνοδος του αυτοδημιούργητου πλούτου είναι αποτέλεσμα τριών τάσεων. Η πρώτη είναι μια ανοδική χρηματιστηριακή αγορά που διήρκεσε περισσότερο από μία δεκαετία, με τις παγκόσμιες μετοχές να αποδίδουν κατά μέσο όρο πάνω από 13% ετησίως. Τα χαμηλά επιτόκια ώθησαν αρχικά τους επενδυτές προς τα πιο ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία, ενώ η αισιοδοξία για την τεχνολογία διατηρήθηκε ακόμη και όταν τα επιτόκια αυξήθηκαν. Αυτό ευνόησε ιδιαίτερα τους ιδρυτές επιχειρήσεων, των οποίων η περιουσία είναι συχνά συνδεδεμένη με μετοχές, αλλά και ορισμένους διαχειριστές hedge funds.

Η δεύτερη είναι η οικονομική ανάπτυξη της Κίνας. Εκ πρώτης όψεως αυτό μοιάζει παράδοξο — όχι μόνο επειδή η κρίση στην αγορά ακινήτων ανέτρεψε ορισμένους δισεκατομμυριούχους. Την τελευταία δεκαετία η κινεζική οικονομία αναπτύχθηκε με βραδύτερους ρυθμούς απ’ ό,τι τη δεκαετία του 2000. Παρ’ όλα αυτά, ο αριθμός των Κινέζων δισεκατομμυριούχων αυξήθηκε από περίπου 200 σε περίπου 800. Εργασία των Κόεν Τέουλινγκς του Πανεπιστημίου της Ουτρέχτης και Σιμόν Τουσέν του Πανεπιστημίου του Λέιντεν ίσως δίνει την απάντηση. Η δημιουργία δισεκατομμυριούχων δεν εξελίσσεται γραμμικά. Σε χαμηλά επίπεδα εισοδήματος, ακόμη και η ταχεία ανάπτυξη αφήνει τις περισσότερες περιουσίες πολύ μακριά από το όριο του ενός δισεκατομμυρίου. Όταν όμως μια χώρα γίνει πλουσιότερη, πολύ περισσότεροι βρίσκονται λίγο κάτω από αυτό το όριο. Έτσι, η μεταγενέστερη, βραδύτερη ανάπτυξη της Κίνας ίσως ήταν αρκετή για να ωθήσει πολλούς σχεδόν δισεκατομμυριούχους πάνω από το κατώφλι.

Ο τρίτος παράγοντας είναι η εξάπλωση του mobile-first διαδικτύου, που απογειώθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 2010, ακριβώς όταν άρχισε να αυξάνεται το μερίδιο των αυτοδημιούργητων δισεκατομμυριούχων. Τα κινητά κατέστησαν καθολικές τις πληρωμές και την ανταλλαγή μηνυμάτων και επέτρεψαν στις εταιρείες να προσεγγίζουν τους καταναλωτές άμεσα, εκατοντάδες φορές την ημέρα. Αυτό επέτρεψε σε εντελώς νέους τύπους επιχειρήσεων να αναπτυχθούν με εκπληκτική ταχύτητα, από την ByteDance (βίντεο μικρής διάρκειας) και τη Spotify (streaming) έως τη Stripe (πληρωμές), αλλά και εφαρμογές διανομών και μετακίνησης. Ποτέ άλλοτε δεν ήταν τόσο εύκολο να γίνει κάποιος εξαιρετικά πλούσιος τόσο γρήγορα.

Τι σημαίνει για τη φορολόγηση του πλούτου

Η άνοδος του αυτοδημιούργητου δισεκατομμυριούχου ενισχύει ή αποδυναμώνει τα επιχειρήματα υπέρ της φορολόγησης του πλούτου; Για ορισμένα επιχειρήματα δεν αλλάζει τίποτα. Η δημοκρατία δεν λειτουργεί σωστά όταν μια ελάχιστη ομάδα ανθρώπων μπορεί να αγοράζει πολιτική επιρροή — και αυτό ισχύει ανεξάρτητα από το πώς απέκτησαν τον πλούτο τους. Ο Έλον Μασκ είναι αυτοδημιούργητος, κάτι απολύτως θετικό, αλλά δεν έχει κρύψει την επιθυμία του να επηρεάζει εκλογές τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στο εξωτερικό. Η δημοκρατία ίσως λειτουργούσε καλύτερα χωρίς μια τέτοια επιρροή.

Ωστόσο, αν οι δισεκατομμυριούχοι διαθέτουν υπερβολική πολιτική ισχύ, η λύση ίσως είναι η αλλαγή των κανόνων για τις πολιτικές δωρεές και όχι του φορολογικού συστήματος. Κι αυτό επειδή η άνοδος του αυτοδημιούργητου δισεκατομμυριούχου αποδυναμώνει σημαντικά τα υπόλοιπα επιχειρήματα υπέρ της φορολόγησης του πλούτου. Είναι πλέον δυσκολότερο να υποστηρίξει κανείς, όπως εξακολουθούν να κάνουν πολλοί ακτιβιστές, ότι οι περιουσίες των δισεκατομμυριούχων «δεν αποκτήθηκαν ποτέ πραγματικά». Η βαριά φορολόγηση του Ρομάν Αμπράμοβιτς μπορεί να φαίνεται εύλογη — αλλά του Λιονέλ Μέσι; Και επειδή ένα μεγαλύτερο ποσοστό των σημερινών δισεκατομμυριούχων ενισχύει την απασχόληση και την παραγωγικότητα, αυξάνεται και το οικονομικό κόστος αν επιλέξουν να μετακινηθούν σε άλλη χώρα ή να εργαστούν λιγότερο, προκειμένου να αποφύγουν τη φορολογία. Οι δισεκατομμυριούχοι μπορεί να είναι λιγότερο δημοφιλείς από ποτέ, όμως οι προτεινόμενες λύσεις μοιάζουν πιο αδύναμες από ποτέ.