Ελβετία: Το πλήγμα στους τυροκόμους από τους δασμούς Τραμπ

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Οι αγρότες των Άλπεων που παράγουν ένα από τα πιο διάσημα ελβετικά τυριά επιδιώκουν να καλύψουν το κενό στις πωλήσεις που δημιούργησαν οι δασμοί Τραμπ, οι οποίοι έχουν προκαλέσει μια κατακόρυφη πτώση της ζήτησης σε μια από τις σημαντικότερες εξαγωγικές αγορές τους.

Το τυρί Gruyère επλήγη από τον δασμό 10% που επιβλήθηκε πέρυσι, ο οποίος αυξήθηκε στο 12,5% φέτος. Η ένωση παραγωγών του αντέδρασε μειώνοντας την παραγωγή κατά 5% για να προστατεύσει τις τιμές.

Η μείωση της παραγωγής

«Το τυρί δεν πωλείται στην πραγματικότητα και το μέτρο υπάρχει για να αποφευχθεί ένα πλεόνασμα αποθεμάτων. Βοηθά επίσης στη διατήρηση μιας σταθερής τιμής» εξηγεί στο Reuters ο τυροκόμος Alexandre Murith, ο οποίος περνάει το καλοκαίρι με τη σύζυγό του και τα τέσσερα παιδιά του φροντίζοντας αγελάδες που βόσκουν σε ορεινά βοσκοτόπια και παράγουν γάλα με το οποίο παρασκευάζεται η Gruyère.

«Φυσικά, οι περιορισμοί είναι πάντα μια ταλαιπωρία, αλλά αυτό μας επιτρέπει να διατηρούμε την τιμή της Gruyère σε ένα λογικό επίπεδο αντί να μειώνουμε τις τιμές απλώς για να διακινούμε το προϊόν», είπε.

Η αγορά των ΗΠΑ αντιπροσώπευε παραδοσιακά περίπου το 13% των πωλήσεων της Gruyère, η οποία έχει πιο έντονη γεύση και ελαφρώς πιο έντονη μυρωδιά από το Emmental.

Η μείωση της παραγωγής έχει πλήξει σκληρά τους αγρότες, λένε, αλλά διστάζουν να δώσουν ακριβή στοιχεία. Για τον τύπο Gruyere που εξάγεται περισσότερο, και παράγεται σε χαμηλότερα υψόμετρα, η μείωση του 5% διατηρείται για δεύτερη χρονιά. Για το είδος που παράγεται από τον Murith, δεν υπάρχει μείωση για την επόμενη σεζόν.

«Επηρεαστήκαμε σοβαρά το 2026» τονίζει ο έμπορος τυριών Anthony Margot, ο οποίος παλαιώνει χιλιάδες ρολά κάθε φορά στο κελάρι του, σε τακτοποιημένα ξύλινα ράφια που φτάνουν μέχρι το ταβάνι.

«Εργαζόμαστε καθημερινά για να βρούμε νέες αγορές σε όλο τον κόσμο. Αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια τεράστια αγορά με υψηλή αγοραστική δύναμη – σαφώς δεν μπορεί να αντικατασταθεί από τη μια μέρα στην άλλη», πρόσθεσε.

«Αναζητούμε ενεργά ευκαιρίες παντού, φυσικά, αλλά χρειάζεται χρόνος και χρήμα».