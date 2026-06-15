Ελβετία: Γιατί απορρίφθηκε η πρόταση για περιορισμό στη μετανάστευση – Τι δείχνουν οι αριθμοί

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Tον πραγματισμό διάλεξε η Ελβετία στο χθεσινό δημοψήφισμα, καθώς το 55% απέρριψε την πρόταση του SVP για «ταβάνι» του πληθυσμού στα 10 εκατομμύρια κατοίκους.

Φαίνεται πως οι Ελβετοί άκουσαν τις ανησυχίες των επιχειρήσεων, οι οποίες είχαν επανειλημμένα δηλώσει ότι χρειάζονται εύκολη πρόσβαση σε ξένο εργατικό δυναμικό για να καλύψουν θέσεις εργασίας στη χώρα.

Μάλιστα, η ιδέα θεωρήθηκε από ορισμένους ως το ελβετικό… Brexit, καθώς οι περιορισμοί στη μετανάστευση θα έβλαπταν σοβαρά τις σχέσεις της Ελβετίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η διατήρηση ισχυρών δεσμών με τις Βρυξέλλες είναι ζωτικής σημασίας για τη χώρα, όπως εξηγεί το Bloomberg, δεδομένου ότι η ΕΕ αγοράζει το ήμισυ των εξαγωγών της και το εμπόριο αγαθών ανέρχεται σε περισσότερα από 315 δισεκατομμύρια φράγκα (395 δισεκατομμύρια δολάρια) ετησίως.

«Οι Ελβετοί ψήφισαν με το μυαλό τους, όχι με το ένστικτό τους», δήλωσε στο Bloomberg ο Michael Strobaek, επικεφαλής επενδυτικός διευθυντής στην Lombard Odier, μια εταιρεία διαχείρισης περιουσίας. «Έχουν καταλάβει ότι η μετανάστευση είναι ένας βασικός πυλώνας του συλλογικού τους πλούτου».

Τις τελευταίες εβδομάδες, στελέχη, συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου της Nestle SA, Philipp Navratil, και του επικεφαλής του UBS Group AG, Sergio Ermotti, είχαν προειδοποιήσει ότι το όριο δεν αποτελούσε λύση στα προβλήματα που αντιλαμβανόταν η χώρα.

Την Κυριακή, η ελβετική κατασκευάστρια εταιρεία ABB Ltd. χαιρέτισε το αποτέλεσμα, λέγοντας ότι μια τυχόν έγκριση του πλαφόν στον πληθυσμό «θα δημιουργούσε σημαντική αβεβαιότητα».

Ελβετία: Αντιφατικό το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος

Ενώ η πλειοψηφία ψήφισε κατά του ορίου, ένα διόλου εκαταφρόνητο 45% εξακολουθεί να αποτελεί ανησυχία για την κυβέρνηση. Αυτό το ποσοστό μπορεί ενθαρρύνει τον βασικό εκπρόσωπο της εκστρατείας, το Ελβετικό Λαϊκό Κόμμα ή SVP, να συνεχίσει να πιέζει για αυστηρότερες πολιτικές μετανάστευσης.

Το μήνυμά του βρήκε απήχηση σε μεγάλα τμήματα της χώρας, συνδέοντας τις καθημερινές εσωτερικές ανησυχίες με μακροχρόνιες ανησυχίες για την ταυτότητα.

Ο Michael Hermann, ερευνητής που επιβλέπει δημοσκοπήσεις κοινής γνώμης για την ελβετική δημόσια τηλεόραση, χαρακτήρισε τους αριθμούς ως «αντιφατικούς».

«Οι περιοχές με την ισχυρότερη ψήφο «ναι» επηρεάζονται λιγότερο από τη μετανάστευση», είπε. «Αυτό δείχνει ότι πρόκειται πολύ περισσότερο για ταυτότητα παρά για πραγματικά προβλήματα. Πρόκειται για μια εικόνα της Ελβετίας που οι άνθρωποι θέλουν να διατηρήσουν».

ο ανώτατο όριο είχε μια μικρή πλειοψηφία μεταξύ των φτωχότερων ψηφοφόρων. Αποκάλυψε επίσης ότι εκτός από τη συντριπτική υποστήριξη των υποστηρικτών του SVP, περισσότερο από το 40% όσων βρίσκονταν στο φιλικό προς τις επιχειρήσεις στρατόπεδο του FDP επέλεξαν επίσης το «ναι».