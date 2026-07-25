JP Morgan: Κίνδυνος απο Ελ Νίνιο και πετρελαικό σοκ για τον πληθωρισμό

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Την απειλή για την οικονομία απο το φαινόμενο Ελ Νίνιο και την άνοδο του πετρελαίου, υπογραμμίζει η JP Morgan. Οπως υποστηρίζει, ενα ταχέως εντεινόμενο καιρικό μοτίβο Ελ Νίνιο σε συνδυασμό με τις υψηλότερες τιμές ενέργειας θα μπορούσε να προσθέσει 0,3 ποσοστιαίες μονάδες στον παγκόσμιο πληθωρισμό το επόμενο έτος, πλήττοντας ιδιαίτερα σκληρά τις αναδυόμενες αγορές.

Οι προβλέψεις δείχνουν ότι υπάρχει πιθανότητα 81% το τρέχον επεισόδιο Ελ Νίνιο να εξελιχθεί σε ένα «πολύ ισχυρό» ή «σούπερ» Ελ Νίνιο μέχρι το τέλος του έτους και πιθανότητα 97% οι συνθήκες να συνεχιστούν και το επόμενο έτος.

Ένα τέτοιο γεγονός θα κατατασσόταν μεταξύ των ισχυρότερων που έχουν παρατηρηθεί τις τελευταίες δεκαετίες και θα αύξανε τον κίνδυνο διαταραχών στην παγκόσμια παραγωγή τροφίμων και στις αλυσίδες εφοδιασμού.

Η JPMorgan εκτίμησε ότι ένα σούπερ Ελ Νίνιο από μόνο του θα αύξανε τον παγκόσμιο πληθωρισμό τροφίμων κατά περίπου 0,7 ποσοστιαίες μονάδες στο αποκορύφωμά του, με τον μεγαλύτερο αντίκτυπο να εμφανίζεται συνήθως τέσσερις έως οκτώ μήνες μετά την έναρξη του καιρικού σοκ.

Ωστόσο, σε συνδυασμό με την αύξηση των τιμών της ενέργειας λόγω του πολέμου στο Ιράν , η οποία έχει αυξήσει το κόστος του ντίζελ, των λιπασμάτων και των συσκευασιών τροφίμων, η επίδραση στον παγκόσμιο πληθωρισμό τροφίμων θα μπορούσε περίπου να διπλασιαστεί σε περίπου 1,3-1,5 ποσοστιαίες μονάδες.

«Η προκύπτουσα αύξηση του πληθωρισμού των τροφίμων σε ετήσιο ρυθμό 5% το πρώτο εξάμηνο του 2027 θα προσέθετε 0,6 ποσοστιαίες μονάδες στον παγκόσμιο γενικό πληθωρισμό, επιβραδύνοντας την αναμενόμενη μείωση του πληθωρισμού του επόμενου έτους κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες για ολόκληρο το έτος», ανέφεραν οι αναλυτές της JPMorgan.

JP Morgan: Ποιές χωρες είναι εκτεθειμένες

Οι αναδυόμενες αγορές στην Ασία και τη Λατινική Αμερική θα επωμιστούν το μεγαλύτερο βάρος των επιπτώσεων, επειδή τα τρόφιμα έχουν μεγαλύτερο βάρος στα καλάθια των καταναλωτών και η γεωργία είναι γενικά πιο ευαίσθητη στις καιρικές συνθήκες.

Η Ινδία, η Ινδονησία, η Βραζιλία και η Κολομβία χαρακτηρίστηκαν ως ιδιαίτερα εκτεθειμένες, ενώ η Ταϊβάν και η Νότια Κορέα φάνηκαν επίσης ευάλωτες σε κρίσεις τιμών τροφίμων, πρόσθεσαν.

Αντιθέτως, οι άμεσες επιπτώσεις του Ελ Νίνιο στον πληθωρισμό τροφίμων στην Ευρώπη και σε άλλες προηγμένες οικονομίες αναμένεται να είναι μικρότερες.

Αντίθετα, το υψηλότερο κόστος ενέργειας είναι πιθανό να είναι ο κύριος παράγοντας για τις υψηλότερες τιμές των τροφίμων σε αυτές τις χώρες.

Η τράπεζα σημείωσε ότι οι τρέχουσες συνθήκες είναι ευνοϊκότερες από ό,τι κατά τη διάρκεια προηγούμενων σημαντικών επεισοδίων Ελ Νίνιο, με τα παγκόσμια αποθέματα σιτηρών επαρκή, τα αποθέματα ρυζιού στην Ασία σχετικά υγιή και τον πληθωρισμό τροφίμων σχετικά χαμηλό.

Ωστόσο, ο συνδυασμός ενός ισχυρού Ελ Νίνιο και μιας παρατεταμένης περιόδου υψηλών τιμών ενέργειας θα μπορούσε να δημιουργήσει μια σημαντική ώθηση στις τιμές των τροφίμων και να καταστήσει τον πληθωρισμό των τροφίμων μια ολοένα και πιο σημαντική πηγή απόκλισης μεταξύ χωρών και περιοχών.