ΝΑΤΟ: Θα δοθούν 27 δισ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό υποδομών καυσίμων στην Ευρώπη

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Οι χώρες του ΝΑΤΟ θα επενδύσουν 27 δισεκατομμύρια ευρώ για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών αποθήκευσης και διανομής καυσίμων με τα οποία εφοδιάζονται οι στρατιωτικές δυνάμεις τους στην Ευρώπη, μια πρωτοβουλία που χαρακτηρίστηκε «ζωτικής σημασίας» για την ασφάλεια από τη Ρουμανία.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι μόνιμοι αντιπρόσωποι των 32 χωρών μελών της Συμμαχίας έδωσαν το πράσινο φως για αυτό το γιγαντιαίο σχέδιο εκσυγχρονισμού και επέκτασης του δικτύου, στη συνεδρίασή τους στις Βρυξέλλες την Τετάρτη.

Για την ολοκλήρωση του σχεδίου θα απαιτηθούν περίπου 25 χρόνια, σύμφωνα με στελέχη της Συμμαχίας

Η επένδυση, ύψους 27 δισεκ. θα επιτρέψει την κατασκευή «νέων εγκαταστάσεων, κυρίως πετρελαιαγωγών (…) και θα εγγυηθεί ότι οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ θα διαθέτουν επαρκείς ενεργειακούς πόρους τους οποίους χρειάζονται για να είναι ετοιμοπόλεμος» ανέφερε η Συμμαχία στην ανακοίνωσή της.

Ο πρόεδρος της Ρουμανίας, Νικούσορ Νταν, η χώρα του οποίου έχει βρεθεί αντιμέτωπη με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που συνδέονται με τον πόλεμο στη γειτονική Ουκρανία, εκτίμησε ότι το σχέδιο είναι «ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση της ασφάλειας» στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με στελέχη του ΝΑΤΟ, για την ολοκλήρωση του σχεδίου θα απαιτηθούν περίπου 25 χρόνια.

Συνελήφθη ασκούμενη στο ΝΑΤΟ με κατηγορίες για κατασκοπεία

Μια Καναδή γυναίκα κινεζικής καταγωγής, η οποία εργαζόταν ως ασκούμενη σε εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ στο Βέλγιο, συνελήφθη με την κατηγορία της κατασκοπείας, ανακοίνωσε σήμερα ο εισαγγελέας του Βελγίου.

«Είναι ύποπτη για κατασκοπεία για λογαριασμό τρίτης χώρας και για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση», ανέφερε ο εισαγγελέας σε δήλωσή του, προσθέτοντας ότι περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το εν λόγω άτομο, συμπεριλαμβανομένου του ονόματός της, δεν θα δημοσιοποιηθούν προς το παρόν.

Ο εισαγγελέας ανέφερε ότι ή ύποπτη ήταν ασκούμενη στο «SHAPE», μια εγκατάσταση του ΝΑΤΟ στο Μονς του Βελγίου.