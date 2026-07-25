Βέλγιο: «Κίτρινη κάρτα» από την Morningstar DBRS

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Η Morningstar DBRS έστειλε προειδοποιητικό μήνυμα στο Βέλγιο, θέτοντας αρνητική προοπτική για την πιστοληπτική του ικανότητα, εν μέσω ανησυχιών σχετικά με το δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας.

Η αλλαγή οφειλόταν στις «εξασθενημένες δημοσιονομικές προοπτικές», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωση την Παρασκευή, η οποία επιβεβαίωσε επίσης την πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας στο AA. Αυτό είναι οκτώ βαθμίδες πάνω από το junk και υψηλότερο από οποιονδήποτε από τους τέσσερις ανταγωνιστές της που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για την αξιολόγηση των εξασφαλίσεων.

«Παρά τη δημοσιονομική εξυγίανση της κυβέρνησης, καθώς και τις μεταρρυθμίσεις στην αγορά συντάξεων και εργασίας, τα δημοσιονομικά ελλείμματα αναμένεται να παραμείνουν τα μεγαλύτερα στην ευρωζώνη κατά την περίοδο πρόβλεψης» ανέφερε η DBRS.

Η βελγική κυβέρνηση συμφώνησε νωρίτερα αυτόν τον μήνα να προχωρήσει σε δημοσιονομική εξυγίανση ύψους 10 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος της θητείας της το 2029 και στοχεύει σε μια συμφωνία μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου για να προσπαθήσει να αντιμετωπίσει τα δημοσιονομικά της προβλήματα — αν και ο πεντακομματικός κυβερνών συνασπισμός έχει αποκλίνουσες απόψεις για το πώς θα επιτευχθεί αυτό.

Η προειδοποίηση από το ΔΝΤ

Ενώ υπήρξε περιορισμένη αντίδραση της αγοράς στα επιδεινούμενα δημόσια οικονομικά του Βελγίου, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προειδοποίησε για μια «εκρηκτική πορεία» που θα ακολουθήσει εάν οι ευρωπαϊκές χώρες δεν αντιμετωπίσουν τις μακροπρόθεσμες πιέσεις στις δαπάνες.

Το δημόσιο χρέος του Βελγίου ανήλθε στο 107,9% του ΑΕΠ το 2025, σύμφωνα με την Εθνική Τράπεζα του Βελγίου. Το έλλειμμά του ήταν 5,2%, το υψηλότερο στη ζώνη του ευρώ, και προβλέπεται να διευρυνθεί στο 5,7% το 2028.

«Η σταθεροποίηση του δείκτη χρέους θα απαιτούσε μια σημαντική δημοσιονομική προσαρμογή πέρα ​​από τα τρέχοντα προγραμματισμένα μέτρα, τα οποία η Morningstar DBRS θεωρεί απίθανο βραχυπρόθεσμα δεδομένων των πολιτικών και θεσμικών περιορισμών», ανέφερε η εταιρεία αξιολόγησης.

Μια χώρα σχεδόν 12 εκατομμυρίων που φιλοξενεί την έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, το Βέλγιο αντιμετωπίζει μια σειρά διαρθρωτικών προκλήσεων, συμπεριλαμβανομένης της γήρανσης του πληθυσμού που οδηγεί σε αυξημένο κόστος συντάξεων και περίθαλψης, και της ανάγκης αύξησης των αμυντικών δαπανών για να συμμορφωθεί με έναν νέο στόχο δαπανών του ΝΑΤΟ.

Η χώρα είναι ήδη απίθανο να επιτύχει αυτόν τον στόχο, δήλωσε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Maxime Prévot σε συνέντευξή του νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Το επίπεδο ελλείμματός έχει τοποθετήσει εδώ και καιρό το Βέλγιο πάνω από το όριο του 3% της ΕΕ και εντός του ειδικού καθεστώτος παρακολούθησης που είναι γνωστό ως διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος — το οποίο απαιτεί διορθωτικά μέτρα και θα μπορούσε τελικά να οδηγήσει σε πρόστιμα για μη συμμόρφωση.

Η υποβάθμιση από την Moody’s

Τον Απρίλιο η Moody’s υποβάθμισε κατά μια βαθμίδα το Βέλγιο, υπογραμμίζοντας πώς η προσπάθεια μείωσης ενός από τα μεγαλύτερα δημοσιονομικά ελλείμματα στην Ευρώπη αμαυρώνει την κατάσταση της χώρας ως δανειολήπτη.

Η πιστοληπτική ικανότητα αξιολογείται πλέον στο A1, έξι βαθμίδες πάνω από την αξιολόγηση «junk», με σταθερή προοπτική, ανακοίνωσε ο οίκος αξιολόγησης. Αυτή είναι μια ισοδύναμη βαθμολογία με αυτήν της Fitch Ratings, η οποία ήδη υποβάθμισε το Βέλγιο πέρυσι.