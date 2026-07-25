Waymo: Εξετάζει το τέλος της συνεργασίας με την Uber

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Η σχέση της Waymo με την Uber φαίνεται να περνά σε φάση αποσύνδεσης, καθώς η θυγατρική της Alphabet εξετάζει το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από τη συνεργασία τους την ώρα που κλιμακώνεται η αντιπαράθεση για το μέλλον των robotaxis. Η εξέλιξη αυτή εντείνει τον ανταγωνισμό ανάμεσα σε δύο εταιρείες που άλλοτε εμφανίζονταν ως συνεργάτες και πλέον λειτουργούν ολοένα και περισσότερο ως άμεσοι αντίπαλοι.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, η Waymo έχει ξεκινήσει εσωτερικές συζητήσεις για το ενδεχόμενο τερματισμού των υφιστάμενων συμφωνιών της με την Uber. Η συνεργασία τους, που ξεκίνησε το 2023, κάλυψε αρχικά το Φοίνιξ και στη συνέχεια επεκτάθηκε στο Όστιν και την Ατλάντα, όπου τα οχήματα της Waymo διατίθενται μέσω της εφαρμογής της Uber. Ωστόσο, η σχέση των δύο πλευρών έχει επιδεινωθεί, καθώς πλέον διεκδικούν με διαφορετικές προτεραιότητες το ρυθμιστικό πλαίσιο που θα διαμορφώσει την αγορά των αυτόνομων οχημάτων.

Η Uber ανέφερε ότι η Waymo την έχει ήδη ενημερώσει πως σκοπεύει να εισέλθει ανεξάρτητα στις αγορές αυτές τον Ιανουάριο του 2028, όταν το επιτρέπει το συμβόλαιό τους. Μέχρι τότε, η Uber δηλώνει ότι θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες της Waymo στις δύο πόλεις έως τον Μάιο του 2028, οπότε λήγει η τρέχουσα συμφωνία.

Οι αλληλοκατηγορίες

Οι δύο εταιρείες έχουν ανταλλάξει παράπονα για την ποιότητα και την ασφάλεια των υπηρεσιών που παρέχονται στις κοινές τους αγορές. Η Waymo έχει θέσει ζήτημα καθαριότητας και δρομολόγησης των οχημάτων, ενώ η Uber υποστηρίζει ότι η ανάπτυξη του στόλου της έχει περιοριστεί από τη συνεργασία. Ένα χαρακτηριστικό επεισόδιο σημειώθηκε στην Ατλάντα, όπου δεκάδες οχήματα της Waymo δημιούργησαν κυκλοφοριακό πρόβλημα σε αδιέξοδο δρόμο, με την Uber να έχει την ευθύνη της δρομολόγησης.

Παράλληλα, η Uber εξέφρασε ανησυχίες για τους οικονομικούς όρους της συνεργασίας αλλά και για τη διαθεσιμότητα των οχημάτων της Waymo σε κακές καιρικές συνθήκες. Στο Όστιν, η εταιρεία είχε επισημάνει περιστατικά στα οποία οχήματα πέρασαν μπροστά από ακινητοποιημένα σχολικά λεωφορεία. Τα επεισόδια αυτά ενίσχυσαν την αίσθηση ότι η συμμαχία των δύο πλευρών έχει πάψει να είναι λειτουργική.

Το μέλλον των robotaxis

Η πιθανή αποχώρηση της Waymo από την Uber θα αποτελέσει πλήγμα για τις αυτόνομες φιλοδοξίες της τελευταίας. Η Uber επιχειρεί να ανακτήσει το χαμένο έδαφος μετά την πώληση της δικής της μονάδας αυτόνομης οδήγησης το 2020, έχοντας επενδύσει πάνω από 10 δισ. δολάρια τον τελευταίο χρόνο σε μετοχικές συμμετοχές και συμφωνίες στόλου robotaxi. Παρ’ όλα αυτά, η μετοχή της έχει υποχωρήσει περισσότερο από 16% από την αρχή του έτους, ενώ μετά τις τελευταίες εξελίξεις κατέγραψε νέα πτώση 4%.

Η Waymo, από την πλευρά της, επεκτείνεται ήδη σε αρκετές αμερικανικές πόλεις χωρίς την Uber, προσφέροντας κρατήσεις μέσω της δικής της εφαρμογής. Διαθέτει στόλο άνω των 3.800 οχημάτων σε 10 πόλεις και τον Φεβρουάριο άντλησε 16 δισ. δολάρια με αποτίμηση 126 δισ. δολαρίων για να χρηματοδοτήσει την επέκτασή της. Αυτό δείχνει ότι η εταιρεία διαθέτει πλέον την κλίμακα και το κεφάλαιο για να κινηθεί πιο αυτόνομα.

Η μάχη για το ρυθμιστικό πλαίσιο

Η σύγκρουση δεν περιορίζεται στις εμπορικές συμφωνίες, αλλά επεκτείνεται και στο πεδίο της πολιτικής πίεσης. Η Uber προωθεί το μοντέλο των λεγόμενων «hybrid networks», όπου οδηγοί και αυτόνομα οχήματα λειτουργούν στην ίδια πλατφόρμα. Σε αυτό το πλαίσιο, λομπίστες της εταιρείας στο Νιου Τζέρσεϊ πρότειναν οι πλατφόρμες που προσφέρουν robotaxi υπηρεσίες να εξασφαλίζουν ότι οι άνθρωποι οδηγοί θα εκτελούν τουλάχιστον το 85% των διαδρομών σε μια τριετή πιλοτική περίοδο.

Αναλυτές εκτιμούν ότι ένα τέτοιο πλαίσιο θα ανάγκαζε εταιρείες όπως η Waymo, η Tesla και η Zoox της Amazon να διαθέτουν τις υπηρεσίες τους μέσω τρίτων εφαρμογών. Η Uber απορρίπτει ότι επιδιώκει να επιβραδύνει την ανάπτυξη των αυτόνομων οχημάτων, υποστηρίζοντας ότι τα hybrid networks φέρνουν την τεχνολογία πιο γρήγορα στους καταναλωτές και προσφέρουν ένα ρεαλιστικό πλαίσιο μετάβασης.

Τι σημαίνει η ρήξη

Η υπόθεση αποτυπώνει τη μετάβαση της αγοράς robotaxi από τη φάση της συνεργασίας στη φάση της στρατηγικής σύγκρουσης. Όσο οι αυτόνομες μετακινήσεις πλησιάζουν την εμπορική ωρίμανση, οι μεγάλες πλατφόρμες δεν διεκδικούν απλώς μερίδιο αγοράς, αλλά και τον έλεγχο του τρόπου με τον οποίο θα διαμορφωθεί το ρυθμιστικό περιβάλλον. Για τη Waymo και την Uber, το διακύβευμα είναι πλέον πολύ μεγαλύτερο από μια απλή εμπορική συμφωνία.