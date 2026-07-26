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Το επενδυτικό στοίχημα της τεχνητής νοημοσύνης

Η επόμενη φάση της τεχνητής νοημοσύνης μεταφέρει το ενδιαφέρον από την ανάπτυξη στην αποδοτικότητα των επενδύσεων. Η αγορά συνεχίζει να επιβραβεύει τις εταιρείες που επεκτείνονται επιθετικά, όμως το πραγματικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα θα διαμορφωθεί από την ικανότητά τους να μετατρέψουν τις πρωτοφανείς κεφαλαιουχικές δαπάνες σε διατηρήσιμη δημιουργία αξίας.

Opinion 26.07.2026, 08:00
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Το επενδυτικό στοίχημα της τεχνητής νοημοσύνης
Συμεών Μαυρουδής

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Η τεχνητή νοημοσύνη εισέρχεται στον τρίτο και πιο κρίσιμο κύκλο ζωής της.

Ο πρώτος κύκλος χαρακτηρίστηκε από την παρουσίαση νέων μοντέλων, τη δημιουργία εφαρμογών και τον ενθουσιασμό γύρω από τις τεχνολογικές δυνατότητες.

Ο δεύτερος κύκλος επικεντρώθηκε στην εμπορική αξιοποίηση, με τις μεγάλες πλατφόρμες να ενσωματώνουν υπηρεσίες AI στα προϊόντα τους και να δημιουργούν νέες πηγές εσόδων.

Ο τρίτος κύκλος έχει ήδη ξεκινήσει και επικεντρώνεται στην απόδοση των επενδεδυμένων κεφαλαίων. Από αυτό το σημείο και μετά, η ποιότητα των ταμειακών ροών θα αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία από τον ίδιο τον ρυθμό αύξησης των εσόδων.

Άνευ ετέρου, οι αριθμοί αποτυπώνουν το μέγεθος της αλλαγής, καθώς οι hyperscalers επενδύουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε data centers, εξειδικευμένους επιταχυντές, δίκτυα υψηλής χωρητικότητας και ενεργειακές υποδομές.

Προφανώς, η κλίμακα των επενδύσεων ξεπερνά κάθε προηγούμενο τεχνολογικό κύκλο και δημιουργεί ένα περιβάλλον όπου η πρόσβαση σε υπολογιστική ισχύ μετατρέπεται σε στρατηγικό πλεονέκτημα.

Με άλλα λόγια, η κατασκευή της απαραίτητης υποδομής εξελίσσεται σήμερα με ταχύτερο ρυθμό από οποιαδήποτε άλλη επένδυση στην ιστορία της ψηφιακής οικονομίας.

Έτι περαιτέρω, η επιχειρηματική εικόνα παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή. Εν ολίγοις, οι υπηρεσίες cloud συνεχίζουν να επιταχύνουν, τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης ενσωματώνονται σε ολοένα περισσότερες εφαρμογές και οι επιχειρήσεις αυξάνουν τις δαπάνες τους για αυτοματοποίηση και παραγωγικότητα.

Παράλληλα, η ζήτηση για προηγμένους επεξεργαστές παραμένει υψηλότερη από τη διαθέσιμη προσφορά, οι τιμές ενοικίασης GPU διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα και οι μνήμες υψηλού εύρους ζώνης εξακολουθούν να αποτελούν σημείο συμφόρησης της αγοράς.

Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν ότι η ζήτηση για AI υποδομές διατηρεί ισχυρή δυναμική και συνεχίζει να στηρίζει τις προοπτικές του κλάδου.

Προσέτι, η χρηματοοικονομική εικόνα παρουσιάζει μεγαλύτερο ενδιαφέρον, μιας και οι κεφαλαιουχικές δαπάνες αυξάνονται με σημαντικά ταχύτερο ρυθμό από τις λειτουργικές ταμειακές ροές.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, δημιουργείται ολοένα μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ λογιστικής κερδοφορίας και πραγματικής παραγωγής μετρητών.

Η εικόνα αυτή αποτελεί φυσική συνέπεια της φάσης ανάπτυξης του κλάδου, διότι ως γνωστόν, ενώ οι επενδύσεις πραγματοποιούνται σήμερα, οι ταμειακές εκροές καταγράφονται άμεσα και οι αποσβέσεις κατανέμουν το κόστος στα επόμενα χρόνια.

Και βέβαια, η χρονική αυτή μετατόπιση ευνοεί βραχυπρόθεσμα την εικόνα των αποτελεσμάτων, ενώ μεταφέρει το μεγαλύτερο μέρος του κόστους στις επόμενες χρήσεις.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τις αποτιμήσεις, καθώς οι χρηματιστηριακές αγορές αποτιμούν σήμερα τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας με βάση την προσδοκία ότι οι επενδύσεις αυτές θα δημιουργήσουν ακόμη υψηλότερα περιθώρια κέρδους στο μέλλον.

Η υπόθεση αυτή εμφανίζεται εύλογη, στηρίζεται όμως σε μία αλληλουχία γεγονότων που απαιτεί διαρκή επιτάχυνση των εσόδων, αποτελεσματική αξιοποίηση των υποδομών και σταδιακή αποκλιμάκωση του ρυθμού αύξησης των επενδύσεων.

Επομένως, η επιτυχία του σεναρίου εξαρτάται από την ισορροπία αυτών των παραγόντων και όχι αποκλειστικά από τη ζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη.

Εξάλλου, η αγορά αρχίζει να διαφοροποιεί τις εταιρείες ανάλογα με την ποιότητα της κεφαλαιακής τους διάρθρωσης. Οι ισχυροί ισολογισμοί, η υψηλή ρευστότητα και η δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων με χαμηλό κόστος προσφέρουν σημαντικό πλεονέκτημα στους μεγαλύτερους παίκτες˙ η χρηματοδότηση των επενδύσεων αποκτά πλέον στρατηγική σημασία, καθώς κάθε νέα γενιά υποδομών απαιτεί ακόμη μεγαλύτερη διαθεσιμότητα κεφαλαίων˙ το πλεονέκτημα κλίμακας ενισχύεται και δημιουργεί υψηλότερα εμπόδια εισόδου για τους μικρότερους ανταγωνιστές.

Η μεγαλύτερη επενδυτική ευκαιρία της επόμενης πενταετίας πιθανότατα δεν θα προκύψει από την επιλογή του κλάδου, αλλά από την επιλογή των εταιρειών που θα επιτύχουν την ταχύτερη μετάβαση από την ανάπτυξη στην αποδοτικότητα.

Οι επιχειρήσεις που θα αυξήσουν τις λειτουργικές ταμειακές ροές με ρυθμό αντίστοιχο των επενδύσεων θα ενισχύσουν την αξία τους πολύ περισσότερο από εκείνες που θα συνεχίσουν να επεκτείνονται χωρίς ανάλογη βελτίωση της κερδοφορίας και της παραγωγής μετρητών.

Η ιστορία των μεγάλων τεχνολογικών κύκλων δείχνει ότι κάθε περίοδος έντονων επενδύσεων ακολουθείται από μια φάση επιλογής των πραγματικών νικητών.

Το διαδίκτυο, τα smartphones και το cloud computing δημιούργησαν τεράστιες υπεραξίες, όμως η αγορά επιβράβευσε τελικά τις εταιρείες που συνδύασαν καινοτομία, υψηλές αποδόσεις κεφαλαίου και ισχυρές ταμειακές ροές.

Κι έτσι, ο κύκλος της τεχνητής νοημοσύνης δείχνει ότι θα ακολουθήσει την ίδια πορεία, σε πολύ μεγαλύτερη όμως κλίμακα.

Οι επόμενοι μήνες αποκτούν ιδιαίτερη σημασία για τους επενδυτές.

Η αγορά θα συνεχίσει να αξιολογεί την πρόοδο της εμπορικής αξιοποίησης της AI, όμως το βλέμμα θα μετατοπιστεί σταδιακά προς την ποιότητα της κερδοφορίας, τη δημιουργία ελεύθερων ταμειακών ροών και την απόδοση των επενδύσεων.

Κι εκεί, θα διαμορφωθούν οι αποτιμήσεις της επόμενης δεκαετίας και εκεί θα αναδειχθούν οι πραγματικοί ηγέτες της νέας τεχνολογικής εποχής.

Ο Συμεών Μαυρουδής είναι Διαχειριστής Α/Κ και ιδιωτικών χαρτοφυλακίων στη Fast Finance ΑΕΠΕΥ

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