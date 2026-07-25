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Πετρέλαιο: Τα σενάρια των αναλυτών για το Brent μετά το ράλι 10%

Το πετρέλαιο κινείται στο ρυθμό των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή - Tο σενάριο των 120 δολαρίων

Commodities 25.07.2026, 09:45
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Πετρέλαιο: Τα σενάρια των αναλυτών για το Brent μετά το ράλι 10%
Τζούλη Καλημέρη

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Εβδομάδα κερδών για το πετρέλαιο, με το Brent να κλείνει με κέρδη που άγγιξαν το 10% και το West Texas Intermediate το 8% εν μέσω εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Την Παρασκευή και οι δύο δείκτες έκλεισαν με απώλειες καθώς υπήρχε κινητικότητα στο διπλωματικό μέτωπο, καθώς σύμφωνα με ρεπορτάζ του Reuters η προσπάθεια του Πακιστάν να βρει τρόπο να ξαναξεκινήσουν οι συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και στο Ιράν υποστηρίχτηκε από την Κίνα.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent, ο διεθνής δείκτης αναφοράς, υποχώρησαν σχεδόν κατά 4% κλείνοντας στα 96,78 δολάρια το βαρέλι. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου West Texas Intermediate των ΗΠΑ
έχασαν 3% κλείνοντας στα 89,31 δολάρια το βαρέλι.

Οι εκτιμήσεις των αναλυτών

Σε σημείωμα της Παρασκευής, η Daniela Hathorn, ανώτερη αναλύτρια αγοράς στο capital.com, δήλωσε ότι η αυξανόμενη αστάθεια γύρω από βασικές ναυτιλιακές οδούς έχει αναδημιουργήσει ένα «σημαντικό ασφάλιστρο γεωπολιτικού κινδύνου» στις αγορές πετρελαίου.

«Το επενδυτικό κλίμα έχει επιδεινωθεί από τη συνεχιζόμενη αναστάτωση στην Ερυθρά Θάλασσα, όπου οι επιθέσεις σε εμπορικά πλοία έχουν επιδεινώσει τις ανησυχίες για το παγκόσμιο εμπόριο και την ενεργειακή ασφάλεια» είπε. «Σε συνδυασμό με τις εντάσεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, οι εξελίξεις έχουν ενισχύσει την άποψη ότι οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι είναι απίθανο να εξασθενήσουν σύντομα, διατηρώντας τις αγορές ενέργειας σε κατάσταση στενότητας και τους κινδύνους πληθωρισμού αυξημένους».

Ο στρατηγικός αναλυτής στην UBS Global Wealth Management Giovanni Staunovo, σε σημείωμα της Πέμπτης επεσήμανε ότι οι αγορές ενδέχεται να υπερεκτιμούν την ανάκαμψη της αγοράς πετρελαίου μετά τη σύγκρουση.

«Εξακολουθούμε να εκτιμούμε ότι η διαδικασία ανάκαμψης της παραγωγής στη Μέση Ανατολή θα είναι πιο αργή από ό,τι προβλέπει η αγορά, καθώς απαιτεί αύξηση των εισερχόμενων πλοίων», ανέφερε. «Με την επανέναρξη της σύγκρουσης, οι ροές αυτές παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα. Αυτό αναμένεται να διατηρήσει την αγορά πετρελαίου σε κατάσταση στενότητας και να στηρίξει τις τιμές».

Η UBS προβλέπει ότι το αργό πετρέλαιο Brent θα υποχωρήσει στα 85 δολάρια το βαρέλι μέχρι το τέλος του έτους.

Η Goldman εκτιμά ότι το Brent θα διαμορφωθεί στα 80 δολάρια το βαρέλι το τέταρτο τρίμηνο και στα 75 δολάρια το επόμενο έτος, όπως προβλέπεται σε περίπτωση αποκλιμάκωσης των εντάσεων στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, οι κίνδυνοι για τις προβλέψεις «κλίνουν προς τα πάνω» δεδομένων των διαταραχών στη ναυτιλία στο Ορμούζ, καθώς και ενδεχομένως στην Ερυθρά Θάλασσα, ανέφεραν οι αναλυτές.

Εάν οι διαταραχές στα Στενά του Ορμούζ συνεχιστούν το Brent θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 120 δολάρια το βαρέλι μέχρι το τέταρτο τρίμηνο,αν και αυτό δεν είναι το βασικό σενάριο της τράπεζας.

«Η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και η μείωση των εκτιμώμενων ροών στον Περσικό Κόλπο κάτω από το 45% των προπολεμικών επιπέδων έχουν ωθήσει ξανά τις τιμές του πετρελαίου» ανέφεραν αναλυτές, συμπεριλαμβανομένου του Daan Struyven, σε σημείωμα στις 20 Ιουλίου.

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