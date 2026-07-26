Γαλλία: Συναγερμός στο Μπορντό – Σκέψεις για εκκένωσή του

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Μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο τις πυρκαγιές που απειλούν τη γαλλική πόλη Μπορντό, δίνουν οι πυροσβέστες ενώ οι αρχές απομακρύνουν όλο και περισσότερους ανθρώπους από τα προάστια του.

Η νοτιοδυτική περιοχή της Γαλλίας έχει πληγεί από τις πυρκαγιές κατά τη διάρκεια της έντονου θερινού καύσωνα που απλώνεται σε πολλά τμήματα της Ευρώπης.

Μάλιστα να σημειωθεί ότι εξετάζεται η πλήρη εκκένωση της πόλης του Μπορντό αν και εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Η μάχη με τις φλόγες στο Μπορντό

«Κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας, παρατηρήθηκε ότι η πυρκαγιά εξαπλώθηκε με ταχείς ρυθμούς», ανέφεραν σε σημερινή τους δήλωσή της οι αρμόδιες τοπικές αρχές για την περιοχή του Μπορντό.

Η περιοχή του Μπορντό φημίζεται για τους αμπελώνες της, ενώ η πόλη αποτελεί έναν από τους κύριους συγκοινωνιακούς κόμβους για τους τουρίστες που επισκέπτονται τα κοντινά παραθεριστικά θέρετρα στην ακτή του Ατλαντικού.

Οι αρχές απομακρύνονται μέχρι στιγμής 220.000 άτομα από τη νοτιοδυτική Γαλλία, μετά την εκδήλωση πυρκαγιών νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, οι οποίες έφτασαν μέχρι το Καπ Φέρε, ένας δημοφιλής προορισμός καλοκαιρινών διακοπών στην περιοχή της Ακιτέν.