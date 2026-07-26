 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(9) "Disasters"
    [1]=>
    string(13) "National News"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(17) "Natural Disasters"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(24) "Sensitive Breaking News1"
}

Γαλλία: Συναγερμός στο Μπορντό – Σκέψεις για εκκένωσή του

«Κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας, παρατηρήθηκε ότι η πυρκαγιά εξαπλώθηκε με ταχείς ρυθμούς», ανέφεραν σε σημερινή τους δήλωσή της οι αρμόδιες τοπικές αρχές για την περιοχή του Μπορντό.

Κόσμος 26.07.2026, 13:45
Σχολιάστε
Γαλλία: Συναγερμός στο Μπορντό – Σκέψεις για εκκένωσή του
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο τις πυρκαγιές που απειλούν τη γαλλική πόλη Μπορντό, δίνουν οι πυροσβέστες ενώ οι αρχές απομακρύνουν όλο και περισσότερους ανθρώπους από τα προάστια του.

Η νοτιοδυτική περιοχή της Γαλλίας έχει πληγεί από τις πυρκαγιές κατά τη διάρκεια της έντονου θερινού καύσωνα που απλώνεται σε πολλά τμήματα της Ευρώπης.

Μάλιστα να σημειωθεί ότι εξετάζεται η πλήρη εκκένωση της πόλης του Μπορντό αν και εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Η μάχη με τις φλόγες στο Μπορντό

«Κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας, παρατηρήθηκε ότι η πυρκαγιά εξαπλώθηκε με ταχείς ρυθμούς», ανέφεραν σε σημερινή τους δήλωσή της οι αρμόδιες τοπικές αρχές για την περιοχή του Μπορντό.

Η περιοχή του Μπορντό φημίζεται για τους αμπελώνες της, ενώ η πόλη αποτελεί έναν από τους κύριους συγκοινωνιακούς κόμβους για τους τουρίστες που επισκέπτονται τα κοντινά παραθεριστικά θέρετρα στην ακτή του Ατλαντικού.

Κάτοικοι που έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους από τα χωριά γύρω από το Μπορντό στο Εκθεσιακό Κέντρο Bordeaux-Lac, το οποίο έχει μετατραπεί σε καταφύγιο. Ωστόσο αν η φωτιά δεν τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο θα αναγκαστούν να εκκενώσουν και την πόλη του Μπορντό.

Οι αρχές απομακρύνονται μέχρι στιγμής 220.000 άτομα από τη νοτιοδυτική Γαλλία, μετά την εκδήλωση πυρκαγιών νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, οι οποίες έφτασαν μέχρι το Καπ Φέρε, ένας δημοφιλής προορισμός καλοκαιρινών διακοπών στην περιοχή της Ακιτέν.

Οι τοπικοί αγρότες προσφέρθηκαν επίσης εθελοντικά να βοηθήσουν τους πυροσβέστες.

«Ήρθαμε να βοηθήσουμε, γιατί ήταν η δική μας περιοχή, θα θέλαμε και οι άλλοι να κάνουν το ίδιο. Και δεδομένης της κλίμακας της καταστροφής, πιστεύουμε ότι οι προσπάθειές μας είναι επίσης πολύ ευπρόσδεκτες», δήλωσε ο 65χρονος αγρότης Πασκάλ Ρουντιέ.

Μέχρι στιγμής τον Ιούλιο, οι υψηλές θερμοκρασίες έχουν φτάσει κατά μέσο όρο τους 32,2 βαθμούς Κελσίου στην περιοχή της Ακιτέν, αριθμός που είναι 7,3 °C υψηλότερος από τη μέση μέγιστη θερμοκρασία του μήνα κατά την περίοδο 1961-1990, σύμφωνα με το Reuters Climate Monitor.

Το συμβούλιο του Μπορντό εξετάζει την πλήρη εκκένωση της πόλης εάν χρειαστεί

Περίπου 55.000 άνθρωποι διατάχθηκαν να εγκαταλείψουν τα χωριά γύρω από τη γαλλική πόλη Μπορντό κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς η πυρκαγιά συνεχίζει να εξαπλώνεται.

ι εκκενωμένοι κάτοικοι ξεκουράζονται στο Εκθεσιακό Κέντρο Bordeaux-Lac, το οποίο έχει μετατραπεί σε καταφύγιο για άτομα που έχουν εκτοπιστεί λόγω μιας πυρκαγιάς που μαίνεται στην περιοχή, εν μέσω επιδεινούμενων συνθηκών ξηρασίας μετά από ένα κύμα καύσωνα και ελλείψεις νερού σε μεγάλο μέρος της Γαλλίας, στο Μπορντό της Γαλλίας,

Ένας εκπρόσωπος του δημοτικού συμβουλίου του Μπορντό δήλωσε στο Sky News ότι «μελετά αυτή τη στιγμή σενάρια για όλους τους πιθανούς τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να εξελιχθεί η πυρκαγιά», συμπεριλαμβανομένης μιας πλήρους εκκένωσης της πόλης, εάν χρειαστεί.

Ο δήμαρχος του Μπορντό, Τόμας Καζενάβ, περιέγραψε την πυρκαγιά ως «προ των πυλών της μητροπολιτικής περιοχής».

Ο δήμαρχος του Μπορντό δεν αποκλείει την εκκένωση της πόλης

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιέ, δήλωσε ότι η κατάσταση με τις πυρκαγιές σε ορισμένες περιοχές της χώρας ήταν «πολύ δυσμενής» μετά από μια ακόμη «δύσκολη νύχτα» μάχης με τις φλόγες.

Σε μια ανάρτηση στο X , ο Nuñez έγραψε ότι η πυρκαγιά στην περιοχή της Gironde στα νοτιοδυτικά της Γαλλίας έγινε «εξαιρετικά έντονη και απρόβλεπτη» στην αρχή της νύχτας, «δημιουργώντας τον δικό της άνεμο» και «εξαπλώνοντας ακανόνιστα προς τη μητροπολιτική περιοχή του Μπορντό».

Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέ έδωσε συνέντευξη στην εφημερίδα La Tribune, η οποία δημοσιεύθηκε την Κυριακή.

Όταν ρωτήθηκε γιατί αποδεικνύεται τόσο δύσκολο να τεθούν υπό έλεγχο οι πυρκαγιές, όπως αυτή που μαίνονται στην περιοχή της Ζιρόντ στα νοτιοδυτικά της Γαλλίας, είπε ότι η ξηρασία, οι καύσωνες, οι ισχυροί άνεμοι και η «άφθονη βλάστηση» που σημειώθηκαν φέτος σημαίνουν ότι οι πυρκαγιές εξαπλώνονται «πολύ γρήγορα» όταν ξεκινούν. «Εξ ου και η ανάγκη να παρέμβουμε το συντομότερο δυνατό», είπε.

Πηγή: in.gr

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Warner Bros: Αγωγή κατά Amazon για παράνομη απόσπαση στελεχών
World

Στα... μαχαίρια Warner - Amazon για παράνομη απόσπαση στελεχών
Μασκ: Ο «μόνος τρόπος» για να αποπληρωθεί το έλλειμμα των ΗΠΑ είναι να «φορολογηθούν όλοι μέχρι τελικής πτώσης»
World

Μασκ για δημόσιο χρέος: Να φορολογηθούν όλοι «μέχρι τελικής πτώσης»
Στενά του Ορμούζ: Τάνκερ εξερράγη, προσέκρουσε σε ναυτική νάρκη
Κόσμος

Στενά του Ορμούζ: Τάνκερ εξερράγη, προσέκρουσε σε ναυτική νάρκη
Γαλλία: Στην κούρσα για την ανάπτυξη data centers
Τεχνολογία

Επενδύσεις 210 δισ. ευρώ για κέντρα δεδομένων στη Γαλλία
Ελληνικός τουρισμός: Οι χώρες που τροφοδοτούν τα τουριστικά θέρετρα της χώρας [πίνακας] 
Τουρισμός

Οι μεγάλοι «αιμοδότες» του τουρισμού - Τι δείχνουν τα στοιχεία [πίνακας] 
ΑΑΔΕ: Αγροτικές πληρωμές 42,2 εκατ. ευρώ μέχρι τέλος Ιουλίου
AGRO

ΑΑΔΕ: Αγροτικές πληρωμές 42,2 εκατ. ευρώ μέχρι τέλος Ιουλίου

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ελληνική οικονομία: Η επόμενη «μάχη» μετά το δημόσιο χρέος
Economy

Η επόμενη «μάχη» για την Ελλάδα μετά το χρέος

Οι διαρθρωτικές αδυναμίες και οι αντοχές για την ελληνική οικονομία

Γιάννης Αγουρίδης
Βιομηχανίες τροφίμων στην αντεπίθεση – Η συνταγή ΜΕΒΓΑΛ, Agrino και Θεόνη για να κερδίσουν μερίδια
Business

Ακρίβεια και κλίμα ξαναγράφουν τη βιομηχανία τροφίμων

Η στροφή σε υγιεινά σνακ, η κλιματική αλλαγή και η αναζήτηση οικονομικών προτάσεων από τους καταναλωτές ωθεί τις ελληνικές βιομηχανίες τροφίμων σε στρατηγικές επενδύσεις

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Κεντρικές τράπεζες: Το μήνυμα με το πετρέλαιο να «φλερτάρει» τα 100 δολ.
World

Κεντρικές τράπεζες: Το μήνυμα με το πετρέλαιο να «φλερτάρει» τα 100 δολ.

Οι κεντρικές τράπεζες που συνεδριάζουν την ερχόμενη εβδομάδα κυριαρχούν στην ατζέντα της παγκόσμιας οικονομίας

Τζούλη Καλημέρη
Γιατί η Nestlé θα αντισταθεί στην τάση διάσπασης των εταιρειών προϊόντων ευρείας κατανάλωσης
Reuters Breakingviews

Η Nestlé έχει λόγους να παραμένει έξω από τον χορό των εταιρικών διασπάσεων

Το ερώτημα της διάσπασης αιωρείται πάνω από τη Nestlé των 2.000 brands και των 200 χωρών τον τελευταίο καιρό

Aimee Donnellan
Τεχνητή νοημοσύνη: Ποιες εταιρείες ξοδεύουν τα περισσότερα σε υποδομές
Tεχνητή νοημοσύνη

Ποιες εταιρείες ξοδεύουν τα περισσότερα σε υποδομές ΑΙ

Οι μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας στον κόσμο ξοδεύουν τώρα εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια για να εξασφαλίσουν τη θέση τους στην τεχνητή νοημοσύνη

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Αγρότες: Πώς θα κάνουν δωρεάν διακοπές
Τουρισμός

Δωρεάν διακοπές για αγρότες - Τα ποσά και οι περιοχές

Τι προβλέπουν τα προγράμματα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας του ΟΠΕΚΑ για τους αγρότες

Κώστας Παπαδής
Ταμείο Ανάκαμψης: Μπορεί το ΕΠΑ να καλύψει το κενό στην ανάπτυξη;
Economy

Μπορεί το ΕΠΑ να καλύψει το κενό του RRF;

Η κυβέρνηση παρουσιάζει το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ως τον βασικό μηχανισμό που θα διατηρήσει τη δυναμική των δημοσίων επενδύσεων μετά τη λήξη του «Ελλάδα 2.0».

Αλέξανδρος Κλώσσας
ΔΕΛΤΑ: Γιατί δεν βρίσκεται αγοραστής – Το CVC ζητά 300 εκατ. ευρώ
Τρόφιμα – ποτά

Η ΔΕΛΤΑ που κανείς... δεν αγοράζει - Τι εμποδίζει το deal

Οι επαφές με Θεοδωρόπουλο και Ελληνικά Γαλακτοκομεία για την ΔΕΛΤΑ δεν προχώρησαν - Ο χρόνος πιέζει το CVC να αναζητήσει εναλλακτική έξοδο 

Δημήτρης Χαροντάκης
Περισσότερα από Κόσμος
Στενά του Ορμούζ: Τάνκερ εξερράγη, προσέκρουσε σε ναυτική νάρκη
Κόσμος

Στενά του Ορμούζ: Τάνκερ εξερράγη, προσέκρουσε σε ναυτική νάρκη

Την είδηση έκανε γνωστή το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Tasnim

Ιαπωνία: Η δύσκολη κοινοβουλευτική νίκη της Τακαΐτσι
Κόσμος

Ιαπωνία: Η δύσκολη κοινοβουλευτική νίκη της Τακαΐτσι

Η Τακαΐτσι αναμένεται να αντιμετωπίσει τα πυρά της αντιπολίτευσης τη Δευτέρα- Υποχωρεί η δημοτικότητά της

ΥΠΕΝ: Ο Ολυμπος στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO
Κοινωνία

Ο Ολυμπος στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO

Ο φάκελος υποψηφιότητας καταρτίστηκε από τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α), που εποπτεύεται από το ΥΠΕΝ και τη Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού

Κυβέρνηση: Ξαναζεσταίνονται τα σενάρια ανασχηματισμού
Πολιτική

Ξαναζεσταίνονται τα σενάρια ανασχηματισμού στο Μαξίμου

Η αναζωπύρωση ανοιχτών υποθέσεων και ο φόβος στην κυβέρνηση για νέες, στέλνουν το μήνυμα στους «γαλάζιους» διαδρόμους ότι «μαζεύονται σύννεφα»

Γιάννης Μπασκάκης
Μητσοτάκης: Επιπλέον επιδότηση 10 λεπτά στο ντίζελ
Πετρέλαιο

Μητσοτάκης: Επιπλέον επιδότηση 10 λεπτά στο ντίζελ

Μετά την ανακοίνωση που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η επιδότηση φτάνει στα 15 λεπτά μαζί με τα 5 λεπτά των διυλιστηρίων

Πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία: Πάνω από 300.000 άνθρωποι εγκαταλείπουν τις εστίες τους –
Κόσμος

Πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία: Πάνω από 300.000 άνθρωποι εγκαταλείπουν τις εστίες τους –

Ανησυχία στην ΕΕ για τις πυρκαγιές στη Γαλλία και την Ισπανία

Γκουτέρες: Ζητά να γίνει σεβαστή η εθνική κυριαρχία της Συρίας
Κόσμος

Γκουτέρες: Ζητά να γίνει σεβαστή η εθνική κυριαρχία της Συρίας

Η επίσκεψη Γκουτέρες στην Συρία είναι η πρώτη που πραγματοποιεί γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, μετά από εκείνη του Μπαν Γκι-μουν, το 2009

Latest News
Warner Bros: Αγωγή κατά Amazon για παράνομη απόσπαση στελεχών
World

Στα... μαχαίρια Warner - Amazon για παράνομη απόσπαση στελεχών

H αγωγή της Warner Bros ισχυρίζεται ότι η Amazon «επιδιώκει βεβιασμένα να αποσπάσει έναν αριθμό συμβεβλημένων υπαλλήλων»

Μασκ: Ο «μόνος τρόπος» για να αποπληρωθεί το έλλειμμα των ΗΠΑ είναι να «φορολογηθούν όλοι μέχρι τελικής πτώσης»
World

Μασκ για δημόσιο χρέος: Να φορολογηθούν όλοι «μέχρι τελικής πτώσης»

Ο Μασκ ισχυρίζεται ότι τα νούμερα απλά δεν βγαίνουν όσους φόρους κι αν πληρώσουν οι δισεκατομμυριούχοι

Στενά του Ορμούζ: Τάνκερ εξερράγη, προσέκρουσε σε ναυτική νάρκη
Κόσμος

Στενά του Ορμούζ: Τάνκερ εξερράγη, προσέκρουσε σε ναυτική νάρκη

Την είδηση έκανε γνωστή το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Tasnim

Γαλλία: Στην κούρσα για την ανάπτυξη data centers
Τεχνολογία

Επενδύσεις 210 δισ. ευρώ για κέντρα δεδομένων στη Γαλλία

Σύμφωνα με σχετική μελέτη στη Γαλλία οι επενδυσεις σε data centers θα απαιτήσουν επενδύσεις 210 δισ. ευρώ έως το 2035

Ελληνικός τουρισμός: Οι χώρες που τροφοδοτούν τα τουριστικά θέρετρα της χώρας [πίνακας] 
Τουρισμός

Οι μεγάλοι «αιμοδότες» του τουρισμού - Τι δείχνουν τα στοιχεία [πίνακας] 

Πώς κινήθηκαν οι ξένες αφίξεις την τριετία 2023-2025 - Ο ρόλος της Ευρώπης και οι τρίτες χώρες 

Λάμπρος Καραγεώργος
ΑΑΔΕ: Αγροτικές πληρωμές 42,2 εκατ. ευρώ μέχρι τέλος Ιουλίου
AGRO

ΑΑΔΕ: Αγροτικές πληρωμές 42,2 εκατ. ευρώ μέχρι τέλος Ιουλίου

Τι έχει προγραμματίσει να καταβάλει η ΑΑΔΕ σε περισσότερους από 158.800 αγρότες και κτηνοτρόφους

Mitsotakis Praises UNESCO Recognition of Mount Olympus
English Edition

Mitsotakis Praises UNESCO Recognition of Mount Olympus

The Greek prime minister hailed UNESCO’s decision to add Olympus to the World Heritage List as a major national achievement and a step toward protecting its natural and cultural legacy.

Wall Street: Ο«Big Short» προειδοποιεί ακόμα μια φορά για «φούσκα»
Wall Street

Ο «Big Short» προειδοποιεί ακόμα μια φορά για «φούσκα»

Το deja vu του Μπέρι που προέβλεψε την κρίση του 2008

Τζούλη Καλημέρη
Ιράν: Ο πόλεμος εξαπλώνεται στην Ερυθρά θάλασσα και την Κασπία
World

Ο πόλεμος στο Ιράν εξαπλώνεται στην Ερυθρά θάλασσα και την Κασπία

Καμία αμερικανική επίθεση στο Ιράν για πρώτη φορά μετά από δύο εβδομάδες - Η Τεχεράνη κατηγορεί την Ουκρανία για επίθεση σε εμπορικό πλοίο στην Κασπία Θάλασσα

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Κικίλιας: Λιμενικά έργα στη Ζάκυνθο για πρώτη φορά μετά το 1999
Λιμάνια

Κικίλιας: Λιμενικά έργα στη Ζάκυνθο για πρώτη φορά μετά το 1999

Ο Βασίλης Κικίλιας είχε στη Ζάκυνθο συσκέψεις για το master plan του λιμανιού του νησιού

Γιατί η Nestlé θα αντισταθεί στην τάση διάσπασης των εταιρειών προϊόντων ευρείας κατανάλωσης
Reuters Breakingviews

Η Nestlé έχει λόγους να παραμένει έξω από τον χορό των εταιρικών διασπάσεων

Το ερώτημα της διάσπασης αιωρείται πάνω από τη Nestlé των 2.000 brands και των 200 χωρών τον τελευταίο καιρό

Aimee Donnellan
Ρωσία: Εκτός λειτουργίας ο μεγαλύτερος τερματικός σταθμός εξαγωγής πετρελαίου στη Μαύρη Θάλασσα
Πετρέλαιο

Εκτός λειτουργίας ο μεγαλύτερος σταθμός εξαγωγής πετρελαίου στη Μαύρη Θάλασσα

Ο Sheskharis, στη Ρωσία, εξήγαγε κατά μέσο όρο περίπου 650.000 βαρέλια την ημέρα κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους

e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Πότε πληρώνονται συντάξεις και επιδόματα Αυγούστου
Economy

Πότε πληρώνονται συντάξεις και επιδόματα ΔΥΠΑ - ΟΠΕΚΑ

Το συνολικό ποσό των 2.492.777.459,09 ευρώ θα καταβληθεί από e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ σε 4.333.061 δικαιούχους

Γαλλία: Συναγερμός στο Μπορντό – Σκέψεις για εκκένωσή του
Κόσμος

Γαλλία: Συναγερμός στο Μπορντό – Σκέψεις για εκκένωσή του

«Κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας, παρατηρήθηκε ότι η πυρκαγιά εξαπλώθηκε με ταχείς ρυθμούς», ανέφεραν σε σημερινή τους δήλωσή της οι αρμόδιες τοπικές αρχές για την περιοχή του Μπορντό.

Μουντιάλ 2026: Απέφερε 150 εκατ. λίρες – ανάσα στις βρετανικές παμπ
World

«Χρυσωρυχείο» για τις βρετανικές παμπ το Μουντιάλ 2026

Η αύξηση πωλήσεων κατά το Μουντιάλ 2026 ξεπέρασε εκείνη του 2004 όταν οι Αγγλοι παρακολουθούσαν την πορεία της Αγγλίας μέχρι τον τελικό του Euro εκείνης της χρονιάς

Greece Wins First Water Polo World Cup Gold Medal
English Edition

Greece Wins First Water Polo World Cup Gold Medal

The Greek men’s national team defeated Hungary 15-14 in a dramatic final, securing the first major gold medal in its history after a last-minute winning goal decided the tournament in Australia

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies