Γαλλία: Συναγερμός στο Μπορντό – Σκέψεις για εκκένωσή του

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του ot.gr στην Google
Μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο τις πυρκαγιές που απειλούν τη γαλλική πόλη Μπορντό, δίνουν οι πυροσβέστες ενώ οι αρχές απομακρύνουν όλο και περισσότερους ανθρώπους από τα προάστια του.
Η νοτιοδυτική περιοχή της Γαλλίας έχει πληγεί από τις πυρκαγιές κατά τη διάρκεια της έντονου θερινού καύσωνα που απλώνεται σε πολλά τμήματα της Ευρώπης.
Μάλιστα να σημειωθεί ότι εξετάζεται η πλήρη εκκένωση της πόλης του Μπορντό αν και εφόσον κριθεί απαραίτητο.
Η μάχη με τις φλόγες στο Μπορντό
«Κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας, παρατηρήθηκε ότι η πυρκαγιά εξαπλώθηκε με ταχείς ρυθμούς», ανέφεραν σε σημερινή τους δήλωσή της οι αρμόδιες τοπικές αρχές για την περιοχή του Μπορντό.
Η περιοχή του Μπορντό φημίζεται για τους αμπελώνες της, ενώ η πόλη αποτελεί έναν από τους κύριους συγκοινωνιακούς κόμβους για τους τουρίστες που επισκέπτονται τα κοντινά παραθεριστικά θέρετρα στην ακτή του Ατλαντικού.
Οι αρχές απομακρύνονται μέχρι στιγμής 220.000 άτομα από τη νοτιοδυτική Γαλλία, μετά την εκδήλωση πυρκαγιών νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, οι οποίες έφτασαν μέχρι το Καπ Φέρε, ένας δημοφιλής προορισμός καλοκαιρινών διακοπών στην περιοχή της Ακιτέν.
Οι τοπικοί αγρότες προσφέρθηκαν επίσης εθελοντικά να βοηθήσουν τους πυροσβέστες.
«Ήρθαμε να βοηθήσουμε, γιατί ήταν η δική μας περιοχή, θα θέλαμε και οι άλλοι να κάνουν το ίδιο. Και δεδομένης της κλίμακας της καταστροφής, πιστεύουμε ότι οι προσπάθειές μας είναι επίσης πολύ ευπρόσδεκτες», δήλωσε ο 65χρονος αγρότης Πασκάλ Ρουντιέ.
Μέχρι στιγμής τον Ιούλιο, οι υψηλές θερμοκρασίες έχουν φτάσει κατά μέσο όρο τους 32,2 βαθμούς Κελσίου στην περιοχή της Ακιτέν, αριθμός που είναι 7,3 °C υψηλότερος από τη μέση μέγιστη θερμοκρασία του μήνα κατά την περίοδο 1961-1990, σύμφωνα με το Reuters Climate Monitor.
Το συμβούλιο του Μπορντό εξετάζει την πλήρη εκκένωση της πόλης εάν χρειαστεί
Περίπου 55.000 άνθρωποι διατάχθηκαν να εγκαταλείψουν τα χωριά γύρω από τη γαλλική πόλη Μπορντό κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς η πυρκαγιά συνεχίζει να εξαπλώνεται.
ι εκκενωμένοι κάτοικοι ξεκουράζονται στο Εκθεσιακό Κέντρο Bordeaux-Lac, το οποίο έχει μετατραπεί σε καταφύγιο για άτομα που έχουν εκτοπιστεί λόγω μιας πυρκαγιάς που μαίνεται στην περιοχή, εν μέσω επιδεινούμενων συνθηκών ξηρασίας μετά από ένα κύμα καύσωνα και ελλείψεις νερού σε μεγάλο μέρος της Γαλλίας, στο Μπορντό της Γαλλίας,
Ένας εκπρόσωπος του δημοτικού συμβουλίου του Μπορντό δήλωσε στο Sky News ότι «μελετά αυτή τη στιγμή σενάρια για όλους τους πιθανούς τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να εξελιχθεί η πυρκαγιά», συμπεριλαμβανομένης μιας πλήρους εκκένωσης της πόλης, εάν χρειαστεί.
Ο δήμαρχος του Μπορντό, Τόμας Καζενάβ, περιέγραψε την πυρκαγιά ως «προ των πυλών της μητροπολιτικής περιοχής».
Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιέ, δήλωσε ότι η κατάσταση με τις πυρκαγιές σε ορισμένες περιοχές της χώρας ήταν «πολύ δυσμενής» μετά από μια ακόμη «δύσκολη νύχτα» μάχης με τις φλόγες.
Σε μια ανάρτηση στο X , ο Nuñez έγραψε ότι η πυρκαγιά στην περιοχή της Gironde στα νοτιοδυτικά της Γαλλίας έγινε «εξαιρετικά έντονη και απρόβλεπτη» στην αρχή της νύχτας, «δημιουργώντας τον δικό της άνεμο» και «εξαπλώνοντας ακανόνιστα προς τη μητροπολιτική περιοχή του Μπορντό».
Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέ έδωσε συνέντευξη στην εφημερίδα La Tribune, η οποία δημοσιεύθηκε την Κυριακή.
Όταν ρωτήθηκε γιατί αποδεικνύεται τόσο δύσκολο να τεθούν υπό έλεγχο οι πυρκαγιές, όπως αυτή που μαίνονται στην περιοχή της Ζιρόντ στα νοτιοδυτικά της Γαλλίας, είπε ότι η ξηρασία, οι καύσωνες, οι ισχυροί άνεμοι και η «άφθονη βλάστηση» που σημειώθηκαν φέτος σημαίνουν ότι οι πυρκαγιές εξαπλώνονται «πολύ γρήγορα» όταν ξεκινούν. «Εξ ου και η ανάγκη να παρέμβουμε το συντομότερο δυνατό», είπε.
Πηγή: in.gr