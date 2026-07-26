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Ιταλία: Σχέδιο για την ενεργειακή ασφάλεια και την άμυνα

Τα μέτρα σχεδιάζονται για την ανακούφιση εν μέσω αύξησης των τιμών της ενέργειας καθώς η Ιταλία ετοιμάζεται για τις εκλογές του 2027

World 26.07.2026, 12:16
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Ιταλία: Σχέδιο για την ενεργειακή ασφάλεια και την άμυνα
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Ένα ακριβό σχέδιο δαπανών για την ενεργειακή ασφάλεια και την άμυνα θα προτείνει η κυβέρνηση της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι ενόψει των γενικών εκλογών του 2027, σύμφωνα με την Corriere della Sera.

Τα μέτρα, τα οποία θα πρέπει να αξιολογηθούν από τις ευρωπαϊκές δημοσιονομικές αρχές, θα περιλαμβάνουν επενδύσεις σε ενεργειακές υποδομές και μέτρα για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα, αναφέρει η εφημερίδα.

Ο υπουργός Οικονομικών Τζιανκάρλο Τζορτζέτι ενδέχεται να ζητήσει την έγκριση του κοινοβουλίου τον Σεπτέμβριο για την απόκλιση του προϋπολογισμού που θα επέτρεπε στην κυβέρνηση να διευρύνει τους στόχους για το έλλειμμα και να δημιουργήσει περιθώρια για πρόσθετες δαπάνες.

Ο Τζορτζέτι αναμένεται να ενημερώσει τους νομοθέτες στις 5 Αυγούστου σχετικά με τη ρήτρα εθνικής διαφυγής, τον κανόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιτρέπει προσωρινή ευελιξία στον προϋπολογισμό σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

Η πρόταση θα μπορούσε να έχει κόστος περίπου 14 δισ. ευρώ.

Δεν έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις, τα σχέδια θα μπορούσαν να αλλάξουν και το εύρος οποιασδήποτε πιθανής απόκλισης παραμένει υπό συζήτηση, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Το υψηλό κόστος ενέργειας

Η εξέλιξη αυτή έρχεται καθώς η Ιταλία αντιμετωπίζει ανανεωμένη πίεση από το υψηλό κόστος ενέργειας. Παράλληλα με το πακέτο, η κυβέρνηση Μελόνι εργάζεται για μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης καυσίμων που καταβάλλονται από το δίκτυο αυτοκινητοδρόμων της Ιταλίας.

Οι τιμές των καυσίμων αυξάνονται λόγω του πολέμου υπό την ηγεσία των ΗΠΑ στο Ιράν, με τη μέση τιμή αυτοεξυπηρέτησης να ανέρχεται σε 2,069 ευρώ ανά λίτρο για τη βενζίνη και 2,249 ευρώ ανά λίτρο για το ντίζελ, σύμφωνα με τα τελευταία κυβερνητικά στοιχεία.

Η κυβέρνηση της Μελόνι έχει χρησιμοποιήσει προσωρινά μέτρα ελάφρυνσης του φόρου καυσίμων για να προστατεύσει τους οδηγούς κατά τη διάρκεια προηγούμενων ενεργειακών κρίσεων και εξετάζει περαιτέρω παρεμβάσεις.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέτρεψε στην Ιταλία να χρησιμοποιήσει πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία για ορισμένες επενδύσεις στην ενεργειακή ασφάλεια παράλληλα με τις αμυντικές δαπάνες βάσει των δημοσιονομικών κανόνων της ΕΕ, αντί για ευρείες μειώσεις φόρων καυσίμων.

Σύμφωνα με την Corriere, το πλαίσιο θα μπορούσε να δώσει στην Ιταλία περιθώριο για δαπάνες έως και 14 δισ. ευρώ σε διάστημα δύο ετών, αν και οποιαδήποτε αύξηση των δαπανών για το έλλειμμα θα απαιτούσε την έγκριση του ιταλικού κοινοβουλίου.

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