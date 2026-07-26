Ρωσία: Εκτός λειτουργίας ο μεγαλύτερος τερματικός σταθμός εξαγωγής πετρελαίου στη Μαύρη Θάλασσα

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Ο μεγαλύτερος τερματικός σταθμός εξαγωγής πετρελαίου στη Ρωσία, στη Μαύρη Θάλασσα, ουσιαστικά τέθηκε εκτός λειτουργίας λίγες μέρες αφότου οι επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη έκλεισαν τον γειτονικό τερματικό σταθμό της Κοινοπραξίας Αγωγού της Κασπίας, σφίγγοντας μια άλλη αρτηρία που μεταφέρει αργό πετρέλαιο στην παγκόσμια αγορά.

Ο τερματικός σταθμός Sheskharis στο Νοβοροσίσκ δεν έχει φορτώσει δεξαμενόπλοιο αργού πετρελαίου από τις 21 Ιουλίου, σύμφωνα με το Bloomberg.

Μια ήδη πιεσμένη αγορά

Ο Sheskharis εξήγαγε κατά μέσο όρο περίπου 650.000 βαρέλια την ημέρα κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους. Η απώλεια αυτών των βαρελιών, έστω και προσωρινά, έρχεται να προστεθεί στην αναστάτωση στην CPC, η οποία κανονικά χειρίζεται περισσότερο από το 80% των εξαγωγών αργού πετρελαίου του Καζακστάν και περίπου το 2% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.

Οι δύο τερματικοί σταθμοί βρίσκονται σε απόσταση λίγων μιλίων μεταξύ τους. Μαζί αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους κόμβους εξαγωγής πετρελαίου στη Μαύρη Θάλασσα.

Το Καζακστάν μείωσε την παραγωγή πετρελαίου αυτή την εβδομάδα αφότου η CPC ανέστειλε τις φορτώσεις δεξαμενόπλοιων, με την παραγωγή στο γιγαντιαίο κοίτασμα Tengiz της Chevron να μειώνεται κατά περισσότερο από το μισό καθώς οι αποθήκες γέμισαν και οι παραγωγοί αναγκάστηκαν να μειώσουν τις ροές των αγωγών. Εάν ο Sheskharis παραμείνει αδρανής, μια άλλη σημαντική εξαγωγική διέξοδος εξαφανίζεται από μια ήδη πιεσμένη αγορά.

Η Ουκρανία έχει επεκτείνει τις επιθέσεις με drones πέρα ​​από τα διυλιστήρια και τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης σε εμπορικές ναυτιλιακές και εξαγωγικές υποδομές στη Μαύρη Θάλασσα και την Αζοφική Θάλασσα. Η Ρωσία αντέδρασε προειδοποιώντας τα πλοία που δραστηριοποιούνται στην οικονομική ζώνη της Μαύρης Θάλασσας ότι η ναυσιπλοΐα δεν θεωρείται πλέον ασφαλής λόγω της απειλής από αεροπορικά και θαλάσσια drones.

Πετρέλαιο: Μειωμένα αποθέματα

Η αγορά εξαντλεί τα σημεία για να απορροφήσει τις διαταραχές εφοδιασμού.

Το αργό πετρέλαιο Brent ανέβηκε πάνω από τα 100 δολάρια αυτή την εβδομάδα, καθώς οι ανανεωμένες μάχες γύρω από το Στενό του Ορμούζ και οι επιθέσεις των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα απείλησαν τις εξαγωγές του Κόλπου. Τώρα η Μαύρη Θάλασσα γίνεται μια ακόμη πηγή χαμένων βαρελιών αντί για αναπληρωματική προμήθεια.

Σε αντίθεση με νωρίτερα μέσα στο έτος, τα αποθέματα δεν παρέχουν πλέον μεγάλο περιθώριο. Τα στρατηγικά αποθέματα έχουν μειωθεί εδώ και μήνες, τα εμπορικά αποθέματα έχουν μειωθεί απότομα και τα περιθώρια διύλισης παραμένουν αυξημένα καθώς τα αποθέματα ντίζελ περιορίζονται.