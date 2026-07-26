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Κεντρικές τράπεζες: Το μήνυμα με το πετρέλαιο να «φλερτάρει» τα 100 δολ.

Οι κεντρικές τράπεζες που συνεδριάζουν την ερχόμενη εβδομάδα κυριαρχούν στην ατζέντα της παγκόσμιας οικονομίας

World 26.07.2026, 11:47
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Κεντρικές τράπεζες: Το μήνυμα με το πετρέλαιο να «φλερτάρει» τα 100 δολ.
Επιμέλεια Τζούλη Καλημέρη

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Οι συνεδριάσεις των κεντρικών τραπεζών από την Ουάσιγκτον μέχρι και το Λονδίνο βρίσκονται στον κορυφή της παγκόσμιας οικονομικής ατζέντας την εβδομάδα που έρχεται. Η προσοχή όλων θα στραφεί στο πόσο ανησυχούν οι υπεύθυνοι χάραξης νομισματικής πολιτικής για την εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου πέριξ των 100 δολαρίων το βαρέλι.

Ήδη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η πρώτη από τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες έστειλε μήνυμα ότι είναι ανοιχτή στο να αυξήσει ξανά τα επιτόκια τον Σεπτέμβριο με την Λαγκάρντ να επισημαίνει ότι οι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό είναι ανοδικοί.

Ακολουθούν τρεις ημέρες αποφάσεων για τα επιτόκια στην G7, ξεκινώντας από την Federal Reserve την Τετάρτη και συνεχίζουν οι Τράπεζα της Αγγλίας και Τράπεζα της Ιαπωνίας.

Εκτιμάται ότι οι κεντρικοί τραπεζίτες θα δείξουν την εγρήγορση όσον αφορά την προοπτική των πληθωριστικών πιέσεων που τροφοδοτούνται από το κόστος της ενέργειας. Προς το παρόν οι προβλέψεις είναι ότι στις συνεδριάσεις του Ιουλίου θα διατηρήσουν αμετάβλητο το κόστος χρήματος ενώ τα στοιχήματα των επενδυτών δείχνουν πιθανές κινήσεις τον Σεπτέμβριο εντός μεγάλου μέρους της G7, ακόμη και αν οι οικονομολόγοι είναι λιγότερο σίγουροι.

Η σύντομη άνοδος του αργού πετρελαίου πάνω από το επίπεδο των 100 δολαρίων που ξεπέρασε τελευταία φορά πριν από δύο μήνες είναι μόνο ένας από τους πιθανούς κινδύνους για τον πληθωρισμό που αντιμετωπίζουν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής.

Εκτός από τις αυξήσεις σε άλλες ενεργειακές κατηγορίες όπως το φυσικό αέριο, οι επενδυτές εστιάζουν στις επιπτώσεις των μαζικών επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και στην προσπάθεια του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να ανοικοδομήσει ένα τείχος δασμών μετά από αποτυχίες στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Τα ομόλογα παγκοσμίως δέχθηκαν ισχυρές πιέσεις καθώς η εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου που διαπραγματεύεται πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι αναζωπυρώνουν το φόβο του πληθωρισμού. Την Παρασκευή, η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού ομολόγου ήταν λίγο κάτω από το υψηλότερο επίπεδο από το 2007.

Άλλες διακυμάνσεις από το ανανεωμένο πλήγμα στο κόστος ζωής μπορεί να παρατηρηθούν στις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών σε όλο τον κόσμο, με περισσότερες από δώδεκα να έχουν προγραμματιστεί για την επόμενη εβδομάδα.

Τα κυριότερα θέματα της παγκόσμιας οικονομίας την εβδομάδα που έρχεται:

ΗΠΑ και Καναδάς

Στις 29 Ιουλίου θα ολοκληρωθεί η διήμερη συνεδρίαση της Fed. Tα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Ιουνίου ήταν πολύ πιο ψυχρά από ό,τι αναμενόταν. Αυτό, ωστόσο, έχει ξεπεραστεί από τις ανανεωμένες εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή.

Η προκύπτουσα άνοδος των τιμών του πετρελαίου έχει ενισχύσει τις προσδοκίες για διαφωνία από ορισμένους αξιωματούχους – πιθανώς την πρόεδρο της Fed του Ντάλας, Λόρι Λόγκαν, και την Μπεθ Χάμακ από το Κλίβελαντ – οι οποίοι τάσσονται υπέρ μιας αύξησης των επιτοκίων τώρα. Έχει επίσης πυροδοτήσει εκτεταμένες συζητήσεις σχετικά με το εάν ο νέος πρόεδρος Κέβιν Γουόρς θα μπορούσε να εκπλήξει τους επενδυτές με μια αύξηση.

«Αναμένουμε μια γερακίσια παύση» Ο Γουόρς πιθανότατα θα τονίσει ότι ο πληθωρισμός παραμένει υπερβολικά υψηλός και θα αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, αλλά τα χαμηλά στοιχεία για τον ΔΤΚ θα πρέπει να αρκούν για να αποτρέψουν τη λήψη μέτρων αυτόν τον μήνα» εκτιμούν οι οικονομολόγοι του Bloomberg Economics, Άννα Γουόνγκ, Άντριου Σάχερ και Ελίζα Γουίνγκερ.

Την Πέμπτη, μια ημέρα μετά την απόφαση, οι επενδυτές και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα λάβουν μια ενημερωμένη εικόνα για την κατάσταση της οικονομικής δραστηριότητας, τον προτιμώμενο δείκτη πληθωρισμού της Fed και τις καταναλωτικές δαπάνες.

Τα κυβερνητικά στοιχεία προβλέπεται να δείξουν ότι το ΑΕΠ αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό 2,1% στο δεύτερο τρίμηνο, τροφοδοτούμενο από τους καταναλωτές και τις επιχειρηματικές επενδύσεις. Μια ξεχωριστή έκθεση προβλέπεται να δείξει ότι ο δείκτης προσωπικών καταναλωτικών δαπανών επιβραδύνθηκε τον Ιούνιο εν μέσω χαμηλότερων τιμών βενζίνης που έκτοτε έχουν αυξηθεί.

Ευρώπη

Οι αξιωματούχοι της ευρωζώνης θα λάβουν μια αρχική δέσμη δεδομένων που θα τους βοηθήσουν να εκτιμήσουν εάν θα πρέπει να προχωρήσουν σε νέα αύξηση των επιτοκίων.

Το ΑΕΠ πιθανότατα ανέκαμψε με αύξηση 0,2% το δεύτερο τρίμηνο, ενώ ο πληθωρισμός αυξήθηκε στο 2,9% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τις μέσες προβλέψεις των οικονομολόγων. Οι σχετικές επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται για την Πέμπτη και την Παρασκευή, αντίστοιχα.

Το Βέλγιο και η Ιρλανδία ξεκινούν την δημοσίευση στοιχείων για την ανάπτυξη την Τετάρτη. Άλλα εθνικά στοιχεία την επόμενη ημέρα ενδέχεται να δείξουν αύξηση 0,1% στη Γερμανία, επιστροφή στην ανάπτυξη στη Γαλλία, στασιμότητα στην Ιταλία και συνεχιζόμενη ισχυρή δυναμική στην Ισπανία.

Οι εκθέσεις είναι πιθανό να επιβεβαιώσουν το πλαίσιο που επεσήμανε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, στις δηλώσεις της την Πέμπτη, με την οικονομία να δείχνει «κάποια βελτίωση» και ένα σοκ πληθωρισμού από τον πόλεμο στο Ιράν «που δεν έχει ακόμη εκδηλωθεί».

Η έρευνα Ifo της Γερμανίας ενδέχεται επίσης να τύχει σχολαστικού ελέγχου. Εκτός από την επισήμανση του συνεχιζόμενου αντίκτυπου της σύγκρουσης με το Ιράν, ο επιχειρηματικός δείκτης, που αναμένεται τη Δευτέρα, μπορεί να αποκαλύψει εάν οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις που παρουσιάστηκαν στο Βερολίνο έχουν ενισχύσει το κλίμα.

Εκτός από περαιτέρω ανακοινώσεις πολιτικής από τον νέο πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ, την Πέμπτη το ενδιαφέρον στρέφεται στην απόφαση της Τράπεζας της Αγγλίας για τα επιτόκια. Ενώ δεν αναμένεται καμία αλλαγή ενδέχεται να υπάρξει μια μειοψηφική παράταξη που θα ψηφίσει υπέρ της αύξησης του κόστους δανεισμού.

Στην Ουκρανία την Πέμπτη, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής προβλέπεται επίσης να παραμείνουν αμετάβλητοι. Το επιτόκιο εκεί βρίσκεται στο 15% από τον Ιανουάριο.

Ασία

Είναι μια ακόμη πολυάσχολη εβδομάδα για την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, με αρκετές σημαντικές αποφάσεις νομισματικής πολιτικής και ανακοινώσεις για εμπορικά στοιχεία.

Το πρωί της Παρασκευής θα ανακοινωθούν στοιχεία από την Ιαπωνία, με στοιχεία για τη βιομηχανική παραγωγή, τις λιανικές πωλήσεις και την ανεργία για τον Ιούνιο, καθώς και τον πληθωρισμό στο Τόκιο για τον Ιούλιο.

Το τελευταίο αυτό στοιχείο αποτελεί κύριο δείκτη για το έθνος και θα πρέπει να δώσει κάποιες κατευθύνσεις σχετικά με το τι θα αποφασίσει η Τράπεζα της Ιαπωνίας αργότερα την ίδια ημέρα. Η Ταϊβάν θα ανακοινώσει επίσης το ΑΕΠ του δεύτερου τριμήνου την Παρασκευή.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, η Αυστραλία ανακοίνωσε τον πληθωρισμό καταναλωτών τον Ιούνιο, και την Πέμπτη η Αναπληρώτρια Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Αυστραλίας, Σάρα Χάντερ, έχει προγραμματιστεί να μιλήσει. Αυτό έρχεται μετά τα στοιχεία του Ιουνίου που έδειξαν ότι η αγορά εργασίας εξακολουθεί να είναι ισχυρή, αυξάνοντας τις προσδοκίες για περισσότερες αυξήσεις επιτοκίων.

Είναι μια σημαντική εβδομάδα για τα εμπορικά δεδομένα, με τη Νότια Κορέα να δημοσιεύει τα στατιστικά στοιχεία του Ιουλίου για το εμπόριο το Σάββατο. Πριν από αυτό, έρχονται τα στοιχεία του Ιουνίου για το Χονγκ Κονγκ, τις Φιλιππίνες και την Ταϊλάνδη.

Οι ασιατικές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Νότιας Κορέας, αναφέρουν αριθμούς ρεκόρ εξαγωγών σχεδόν κάθε μήνα λόγω της αυξανόμενης ζήτησης για τεχνητή νοημοσύνη, και ο Ιούλιος φαίνεται ότι θα είναι λίγο-πολύ παρόμοιος, με τις ξένες αποστολές να αυξάνονται κατά περισσότερο από 50% σε ετήσια βάση τις πρώτες 20 ημέρες του Ιουλίου.

Αναμένονται επίσης οι αποφάσεις της κεντρικής τράπεζας της Σιγκαπούρης και του Πακιστάν.

Αφρική

Μετά την παύση του κύκλου χαλάρωσης τον Μάρτιο, η Μοζαμβίκη αναμένεται να αυξήσει το κόστος δανεισμού την Τετάρτη, καθώς εντείνονται ο πληθωρισμός, οι ελλείψεις συναλλάγματος και οι δημοσιονομικές πιέσεις.

Μια μέρα αργότερα, το Μαλάουι, το οποίο αντιμετωπίζει πολλές από τις ίδιες προκλήσεις, αναμένεται να αφήσει το επιτόκιό του αμετάβλητο στο 24%.

Η Κεντρική Τράπεζα της Νότιας Αφρικής θα πραγματοποιήσει την ετήσια γενική συνέλευση την Παρασκευή. Ο διοικητής Λεσέτια Κγκανιάγκο μπορεί να ρίξει περισσότερο φως στο γιατί η κεντρική τράπεζα αποφάσισε να διατηρήσει σταθερό το κόστος δανεισμού την Πέμπτη και ποιες είναι οι ανησυχίες της στο μέλλον.

Λατινική Αμερική

Οι κεντρικοί τραπεζίτες στη Χιλή αναμένεται ευρέως να διατηρήσουν το βασικό τους επιτόκιο αμετάβλητο στο 4,5% για πέμπτη συνεχόμενη συνεδρίαση, καθώς η υποτονική ζήτηση και η χλιαρή ανάπτυξη υπερισχύουν του ελαφρώς υπερ-στόχου πληθωρισμού.

Οικονομολόγοι και χρηματιστές που συμμετείχαν σε έρευνα της τράπεζας βλέπουν μια συγκράτηση αυτή τη φορά, αν και ο ταχέως εντεινόμενος πόλεμος στο Ιράν έχει οδηγήσει τα μονοετή και διετή swaps σε υψηλότερα επίπεδα.

Οι παρατηρητές της Βραζιλίας ενδέχεται να δώσουν λίγο περισσότερη προσοχή από το συνηθισμένο στην εβδομαδιαία έρευνα Focus της κεντρικής τράπεζας, μετά την προηγούμενη δημοσίευση που έδειξε ότι οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό το 2026 είχαν μειωθεί, ενώ αυτές για το 2028 σχεδόν αυξήθηκαν. Ταυτόχρονα, οι μέσες προβλέψεις για το 2029 και το 2030 κινήθηκαν υψηλότερα.

Με την ένδειξη αγοράς της Banco Central do Brasil στα βιβλία, η επόμενη εξέλιξη είναι η έκθεση για τον πληθωρισμό στα μέσα Ιουλίου. Οι περισσότεροι αναλυτές βλέπουν την έκπληξη που επιβραδύνθηκε στην μηνιαία έκδοση του Ιουνίου – στο 4,64% – ως μια ψευδή εικόνα, με υψηλότερα ποσοστά πιθανά τους επόμενους μήνες.

Στο Μεξικό, η προσοχή θα στραφεί στην προκαταρκτική εκτίμηση της παραγωγής Απριλίου-Ιουνίου, η οποία υποχώρησε σε τριμηνιαία αύξηση -0,6% στο τρίμηνο έως τον Μάρτιο.

Η Νο. 2 οικονομία της Λατινικής Αμερικής πιθανότατα ανέκαμψε καθώς η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού και τα χαμηλότερα επιτόκια ενίσχυσαν την εγχώρια ζήτηση, αντέχοντας την πίεση από τους δασμούς των ΗΠΑ και τις ευμετάβλητες εμπορικές πολιτικές του Τραμπ — οι οποίες επίσης επηρεάζουν αρνητικά τις επενδύσεις.

Στην Κολομβία, η κεντρική τράπεζα κλείνει την εβδομάδα και τον μήνα με τη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής.

Ενώ πολλοί παρατηρητές βλέπουν τη νίκη του Abelardo de la Espriella τον Ιούνιο στον επαναληπτικό γύρο των προεδρικών εκλογών ως ένα σημαντικό πλεονέκτημα για την κεντρική τράπεζα και τη νομισματική πολιτική, η BanRep εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μια πρόκληση στην τιθάσευση των αυξήσεων των τιμών καταναλωτή.

Ο ετήσιος πληθωρισμός έχει επιταχυνθεί σε πέντε από τους τελευταίους έξι μήνες και οι προσδοκίες για το τέλος του έτους έχουν αυξηθεί πάνω από 6,6% – η κεντρική τράπεζα στοχεύει στο 3% – σημειώνοντας αύξηση μισής μονάδας στο 12,5%, σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις.

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Κυβέρνηση: Ξαναζεσταίνονται τα σενάρια ανασχηματισμού
Πολιτική

Ξαναζεσταίνονται τα σενάρια ανασχηματισμού στο Μαξίμου

Η αναζωπύρωση ανοιχτών υποθέσεων και ο φόβος στην κυβέρνηση για νέες, στέλνουν το μήνυμα στους «γαλάζιους» διαδρόμους ότι «μαζεύονται σύννεφα»

Γιάννης Μπασκάκης
Μουντιάλ 2026: Επιστήμονες μέτρησαν το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα – Τα αποτελέσματα εκπλήσσουν
Business of Sport

Πόσο «καθαρό» (δεν) ήταν το Μουντιάλ 2026

Ειδικοί χρησιμοποίησαν ένα μοντέλο για να αναλύσουνε τις προσελεύσεις των θεατών, το πρόγραμμα των αγώνων και τις μετακινήσεις και των 48 ποδοσφαιρικών ομάδων στο Μουντιάλ.

Ελλάδα- Κίνα: Το διμερές εμπόριο ξεπέρασε τα 7,18 δισ. ευρώ
Economy

Ελλάδα- Κίνα: Το διμερές εμπόριο ξεπέρασε τα 7,18 δισ. ευρώ

Ο τουρισμός είναι ο τομέας που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το 2026

Μητσοτάκης: Επιπλέον επιδότηση 10 λεπτά στο ντίζελ
Πετρέλαιο

Μητσοτάκης: Επιπλέον επιδότηση 10 λεπτά στο ντίζελ

Μετά την ανακοίνωση που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η επιδότηση φτάνει στα 15 λεπτά μαζί με τα 5 λεπτά των διυλιστηρίων

Σχέδια Βελτίωσης: Νέο επενδυτικό πλαίσιο – Κονδύλια 260 εκατ. ευρώ για τον πρωτογενή τομέα
AGRO

Σχέδια Βελτίωσης: Κονδύλια 260 εκατ. ευρώ για τον πρωτογενή τομέα

Δυνητικοί δικαιούχοι στα νέα Σχέδια Βελτίωσης θα είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και συλλογικά σχήματα

Χρηματιστήριο Αθηνών: Αντληση κεφαλαίων και προσέλκυση ξένων επενδυτών
Xρηματιστήριο Αθηνών

Χρηματιστήριο Αθηνών: Αντληση κεφαλαίων και προσέλκυση ξένων επενδυτών

Το 2026 αποτελεί έτος-ορόσημο για το Χρηματιστήριο Αθηνών

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