Ασιατικά χρηματιστήρια: Ανοδος στα ταμπλό, βουτιά 7% για το πετρέλαιο

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Σε θετικό έδαφος κινήθηκαν τα ασιατικά χρηματιστήρια τη Δευτέρα 27 Ιουλίου, με φόντο την παύση των εχθροπραξιών στη Μ. Ανατολή και την πτώση στις τιμές του πετρελαίου.

Στην Ιαπωνία, ο δείκτης Nikkei 225 ενισχύθηκε κατά 0,66% στις 65,038.00 μονάδες, ενώ στη Νότια Κορέα, ο Kospi σημείωσε κέρδη 0,97% στις 6,755.75 μονάδες.

Στην Αυστραλία, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης S&P/ASX 200 κινήθηκε επίσης υψηλότερα κατά 1,39% στις 8,894.00 μονάδες.

Στην Κίνα ο δείκτης Shanghai Composite κέρδισε 0,86% στις 3,846.93 μονάδες, ενώ στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng σημείωσε άνοδο 1,07% στις 25,229.00 μονάδες.

Με θετικό πρόσημο έκλεισε και ο ινδικός δείκτης Nifty που ενισχύθηκε κατά 0,80% στις 23,959.53 μονάδες.

Το εκρηκτικό ντεμπούτο της CMXT

Με άλμα 500% και αποτίμηση ρεκόρ έκανε το ντεμπούτο της στο χρηματιστήριο της Σαγκάης η κινεζική εταιρεία τσιπ μνήμης CXMT, με τους επενδυτές να συρρέουν εν μέσω της ραγδαία αυξανόμενης ζήτησης για τσιπ μνήμης τεχνητής νοημοσύνης.

Η μετοχή άνοιξε στα 49,50 γουάν, έναντι τιμής IPO 8,66 γουάν.

Η εκτόξευση της τιμής της μετοχής ανέβασε τη χρηματιστηριακή αξία της CXMT στα 3,1 τρισεκατομμύρια γουάν, καθιστώντας την την πιο πολύτιμη εισηγμένη εταιρεία στην ηπειρωτική Κίνα και δεύτερη μεταξύ των κινεζικών ομίλων, μετά την εισηγμένη στο Χονγκ Κονγκ Tencent.

Η CXMT εξέδωσε 6,688 δισεκατομμύρια μετοχές και άντλησε 57,9 δισεκατομμύρια γουάν (8,5 δισ. δολ.), πραγματοποιώντας τη μεγαλύτερη αρχική δημόσια προσφορά στην ηπειρωτική Κίνα από την εποχή της Agricultural Bank of China το 2010.

Πτώση για το πετρέλαιο

Yποχώρησαν τη Δευτέρα οι τιμές του πετρελαίου, αφότου οι ΗΠΑ και το Ιράν πάγωσαν τα πλήγματα το Σαββατοκύριακο μετά από δύο εβδομάδες επιθέσεων, αναπτερώνοντας τις ελπίδες για μια διπλωματική λύση που θα αποκλιμάκωνε τη σύγκρουση και θα επέτρεπε την επανέναρξη της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το Brent αυτή την ώρα βρίσκονται στα 90,04 δολάρια, σημειώνοντας πτώση κατά 7%, ενώ στα 83,5 δολ΄το αμερικανικό αργό, καταγράφοντας πτώση 6,53%.

Τα βιομηχανικά κέρδη στην Κίνα

Τα κέρδη των κινεζικών βιομηχανικών επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 15,1% τον Ιούνιο σε ετήσια βάση, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε τη Δευτέρα η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Κίνας. Ωστόσο, ο ρυθμός αύξησης επιβραδύνθηκε για δεύτερο συνεχόμενο μήνα.

Η επίδοση του Ιουνίου επιβεβαίωσε τη συνεχιζόμενη επιβράδυνση των τελευταίων δύο μηνών, μετά την αύξηση κατά 21,1% που είχε καταγραφεί τον Μάιο, η οποία αποτέλεσε την πρώτη επιβράδυνση από τον Νοέμβριο.

Σε επίπεδο πρώτου εξαμήνου, τα βιομηχανικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 18,7%, έναντι αύξησης 18,8% που είχε καταγραφεί κατά την περίοδο Ιανουαρίου–Μαΐου.

Σημειωτέον ότι τα κέρδη των βιομηχανικών επιχειρήσεων έχουν παρουσιάσει αξιοσημείωτη ανάκαμψη μέσα στο 2026, περνώντας από οριακά θετικούς ρυθμούς αύξησης το 2025 σε διψήφια ποσοστά ανάπτυξης.