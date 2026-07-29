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CEO: Γιατί οι εταιρείες στρέφονται προς συνταξιούχους

Ίσως τα 70 να είναι τα νέα 50, όταν τα διοικητικά συμβούλια αναζητούν έμπειρους στελέχους για να σταθεροποιήσουν μια εταιρεία

Executive 29.07.2026, 07:00
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CEO: Γιατί οι εταιρείες στρέφονται προς συνταξιούχους
Δημήτρης Σταμούλης

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Τον Ιανουάριο, ένας σύμβουλος αναζήτησης στελεχών της εταιρείας Spencer Stuart άρχισε να τηλεφωνεί σε στελέχη του κλάδου της εστίασης με μια πρόταση: «Θα θέλατε να αναλάβετε τη θέση του επόμενου CEO της Cracker Barrel;». Πρόκειται για την αμερικανική αλυσίδα εστιατορίων που την Δευτέρα ανακοίνωσε ότι η CEO της αποτελεί πλέον παρελθόν μετά την παραίτησή της έναν μόλις χρόνο αφότου ανέλαβε τα καθήκοντά της.

Ορισμένοι διευθύνοντες σύμβουλοι αναφέρουν ότι χρειάζεται κάποια πειθώ για να τους πείσουν να εγκαταλείψουν τη συνταξιοδότησή τους

Η απόφαση της Cracker Barrel να επιλέξει έναν 69χρονο πρώην στέλεχος του κλάδου της εστίασης για να ηγηθεί της αλυσίδας υπογραμμίζει την αναδυόμενη πρακτική των διοικητικών συμβουλίων να καλούν συνταξιούχους CEO από το παρασκήνιο, προκειμένου να συμβάλουν στη διαμόρφωση αναδιαρθρώσεων υψηλού προφίλ.

Το διοικητικό συμβούλιο της αλυσίδας οικογενειακών εστιατορίων και η σημερινή διευθύνουσα σύμβουλος της, που ανήκει στη Γενιά Χ, είχαν συμφωνήσει ότι θα συνεργαστούν για να αναζητήσουν τον αντικαταστάτη της, μετά από την αναταραχή που προκάλεσαν οι αλλαγές στο branding και οδήγησαν σε πτώση των πωλήσεων της αλυσίδας, σύμφωνα με άτομα που είναι ενήμερα για τη διαδικασία αναζήτησης.

Τα τελευταία χρόνια, η Boeing, η Verizon Communications και άλλες εταιρείες έχουν επιλέξει πρώην διευθύνοντες συμβούλους που είχαν αποσυρθεί. Όπως επισημαίνει η Wall Street Journal, ένας καταξιωμένος διευθυντής προσφέρει άμεση αξιοπιστία και εμπειρία σε μια θέση, σύμφωνα με ειδικούς σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, ακόμη και αν οι έρευνες δείχνουν ότι οι επιδόσεις των διευθυντών που επιστρέφουν στη δράση τείνουν να είναι ανάμεικτες.

Για τα ίδια τα στελέχη, η επιστροφή στο γραφείο της διοίκησης συχνά έχει την έλξη της, καθώς τους επιτρέπει να εμβαθύνουν σε νέα επιχειρηματικά προβλήματα — απολαμβάνοντας παράλληλα τα προνόμια και την εξουσία που συνεπάγεται η διοίκηση μιας μεγάλης εταιρείας ξανά.

«Δεν είμαι σίγουρος αν υπάρχει κάτι τέτοιο όπως ένας συνταξιούχος διευθύνων σύμβουλος στις ΗΠΑ», δήλωσε στη WSJ ο Matteo Tonello, επικεφαλής του τμήματος συγκριτικής αξιολόγησης και ανάλυσης δεδομένων στο Conference Board. «Σε αυτή τη χώρα, οι CEO δεν συνταξιοδοτούνται πραγματικά, απλώς γίνονται επαγγελματίες μέλη διοικητικών συμβουλίων».

Κάποιοι, λοιπόν, εγκαταλείπουν τα καθήκοντά τους στα διοικητικά συμβούλια και επιστρέφουν στην κορυφαία θέση.

Ο νέος ηγέτης της Cracker Barrel, ο Ντέιβιντ Ντέμο, διετέλεσε διευθύνων σύμβουλος της Bloomin’ Brands μητρικής εταιρείας της Outback Steakhouse, από το 2019 έως το 2024. Αφού αποχώρησε από τη Bloomin’ το 2024, διετέλεσε μέλος των διοικητικών συμβουλίων των Krispy Kreme και Panera Brands.

Αναλαμβάνει καθήκοντα στην Cracker Barrel σε μια ασυνήθιστη στιγμή. Για μεγάλο μέρος του περασμένου έτους, η εταιρεία προσπάθησε να προχωρήσει μπροστά, αφού οι προσπάθειες εκσυγχρονισμού της αλυσίδας απέτυχαν. Η απερχόμενη διευθύνουσα σύμβουλος, η 55χρονη Τζούλι Μασίνο, προσπάθησε να ανανεώσει την εικόνα και το μενού της αλυσίδας, με στόχο να προσελκύσει ένα νεανικότερο κοινό.

Οι κινήσεις αυτές αποξένωσαν ορισμένους, μεταξύ των οποίων και τον πρόεδρο Τραμπ, με πολλούς να υποστηρίζουν ότι η αλυσίδα εγκατέλειπε την παραδοσιακή της κληρονομιά. Η Cracker Barrel αργότερα αναίρεσε την αλλαγή και, πιο πρόσφατα, η μετοχή της εταιρείας κατέγραψε άνοδο.

Η απόφαση να προσληφθεί νέος διευθύνων σύμβουλος έχει ως στόχο να καθησυχάσει τους επενδυτές, σύμφωνα με ειδικούς σε θέματα διοίκησης, αν και ο αριθμός των υποψήφιων στελεχών που διαθέτουν τόσο εμπειρία στον κλάδο όσο και την εμπιστοσύνη της Wall Street είναι μικρός.

«Όταν ληφθούν υπόψη όλοι αυτοί οι παράγοντες, τότε η ηλικία ενός υποψηφίου γίνεται κατά κάποιον τρόπο δευτερεύουσα, επειδή έχεις να κάνεις με έναν περιορισμένο αριθμό υποψηφίων», δήλωσε ο Τονέλο.

Η Cracker Barrel καταβάλλει στον Ντένο 465.000 δολάρια για έξοδα μετεγκατάστασης στο Νάσβιλ του Τενεσί, ενώ του παρέχει επίσης εταιρικό διαμέρισμα και δύο ταξίδια το μήνα προς την κατοικία του στο Σεντ Πίτερσμπεργκ της Φλόριντα για διάστημα έως και έξι μηνών. Ο ετήσιος μισθός του θα ανέρχεται σε 1 εκατομμύριο δολάρια. Σύμφωνα με τα κατατεθειμένα έγγραφα, ο Μασίνο αναμένεται να εισπράξει 4,6 εκατομμύρια δολάρια σε αποζημιώσεις αποχώρησης σε διάστημα δύο ετών.

O νέος CEO της Verizon

Ορισμένοι διευθύνοντες σύμβουλοι αναφέρουν ότι χρειάζεται κάποια πειθώ για να τους πείσουν να εγκαταλείψουν τη συνταξιοδότησή τους. Πριν ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της PayPal Νταν Σουλμάν αναλάβει τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Verizon πέρυσι, ζούσε σε ένα ράντσο στη Μοντάνα, ιππεύοντας καθημερινά, ενώ παράλληλα μετακινούσε βοοειδή και σκεφτόταν τις τιμές του βοείου κρέατος.

«Θα έλεγα ότι ήμουν εξαιρετικά ευτυχισμένος ως συνταξιούχος. Και ένιωθα ότι ήμουν πρότυπο για τη συνταξιοδότηση», δήλωσε ο Σουλμάν, που σήμερα είναι 68 ετών, σε εκδήλωση της Wall Street Journal.

Ο Σουλμάν ήταν μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Verizon εδώ και χρόνια και έβλεπε την εταιρεία να βρίσκεται σε ένα σημείο καμπής. «Πίστευα επίσης ότι η εταιρεία είχε τη δυνατότητα να κάνει αυτή τη στροφή», δήλωσε πέρυσι. «Αν δεν το πίστευα αυτό, δεν θα είχα δεχτεί τη θέση.»

H περίπτωση της Boeing

Η Boeing, εν τω μεταξύ, επέκτεινε το όριο υποχρεωτικής συνταξιοδότησης όταν διόρισε τον τότε 64χρονο Κέλι Όρτμπεργκ ως Διευθύνοντα Σύμβουλο το 2024. Ο Όρτμπεργκ διηύθυνε έναν από τους μεγάλους προμηθευτές της Boeing, την Rockwell Collins, μέχρι το 2018, οπότε η εταιρεία συγχωνεύθηκε με έναν άλλο κατασκευαστή αεροδιαστημικών προϊόντων και τελικά εντάχθηκε στην RTX. Αποσύρθηκε το 2021, αλλά παρέμεινε στο διοικητικό συμβούλιο της RTX.

Η Τζο-Έλεν Πόζνερ, αναπληρώτρια καθηγήτρια διοίκησης στο Πανεπιστήμιο της Σάντα Κλάρα, δήλωσε ότι συνήθως υπάρχουν δύο τύποι συνταξιούχων διευθυνόντων συμβούλων που επιστρέφουν: εκείνοι που παραμένουν ενεργοί στον επιχειρηματικό κόσμο —είτε μέσω της συμμετοχής τους σε διοικητικά συμβούλια είτε σε συμβουλευτικούς ρόλους— και εκείνοι που απλώς συνειδητοποιούν ότι δεν έχουν και πολλά να κάνουν τώρα που δεν διευθύνουν πλέον μια εταιρεία.

«Υπάρχουν ορισμένοι συνταξιούχοι ανώτατοι διευθυντές που απλά δεν έχουν τίποτα άλλο να κάνουν», είπε η Πόζνερ. «Βαριούνται και δεν έχουν κανέναν να τους λέει συνεχώς πόσο σπουδαίοι είναι».

Ποικίλα αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα των έμπειρων διευθυντών τείνουν να ποικίλλουν. Έρευνα που δημοσιεύθηκε από την Spencer Stuart το 2020 έδειξε ότι, ενώ σχεδόν όλοι οι έμπειροι διευθυντές ξεπέρασαν τις επιδόσεις της αγοράς στην πρώτη τους θέση, μόνο περίπου το 40% κατάφερε να κάνει το ίδιο στις επόμενες θέσεις τους.

Οι προκλήσεις για τη μεταμόρφωση της Cracker Barrel είναι επίσης μεγάλες, όπως ανέφεραν στελέχη του κλάδου της εστίασης και ειδικοί στη διοίκηση. «Δεν ξέρω αν θα βρει τη μαγική φόρμουλα, γιατί δεν είναι σαφές αν υπάρχει τέτοια», είπε η Πόζνερ αναφερόμενη στον Ντένο.

Στην Bloomin’ Brands, ο Ντένο ανέλαβε τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου αφού υπηρέτησε για χρόνια ως οικονομικός διευθυντής της εταιρείας. Οδήγησε την εταιρεία μέσα από την πανδημία και πήρε μια απόφαση που τότε θεωρήθηκε προφητική, να μην θέσει τους υπαλλήλους σε αναστολή εργασίας κατά τις πρώτες ημέρες της Covid, βοηθώντας τα εστιατόρια να ανακάμψουν πιο γρήγορα. Η μετοχή της εταιρείας, ωστόσο, παρέμεινε σχεδόν σταθερή κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν το 2024, ο Ντένο δήλωσε ότι θεωρούσε ότι το έργο ενός διευθύνοντος συμβούλου επικεντρώνεται κυρίως στην εταιρική κουλτούρα. «Αυτό σοκάρει τον κόσμο», είπε. «Πιθανότατα αφιερώνω το 60% του χρόνου μου στην εταιρική κουλτούρα, την ηγεσία και την επιλογή προσωπικού».

Πρόσθεσε: «Αν δεν έχω τους κατάλληλους ανθρώπους να δουλεύουν για μένα, είμαι χαμένος».

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